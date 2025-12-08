"כאוס": האם בקרוב לא יהיה אפשר לתקן בישראל כלי רכב אחרי תאונה?

אם נפגע לכם הרכב בתאונת דרכים וטרם תיקנתם אותו, כדאי שתמהרו. החל מ־1 בינואר, אומרים בענף התחבורה, צפוי "כאוס מטורף". הסיבה: שרת התחבורה מירי רגב לא חותמת על תקנות שמסדירות את פעילותם של השמאים. גורמים בענף מזהירים מפני "מלחמת עולם בין המוסך, חברות הביטוח והלקוחות".

האירוע נשמע כמו פרוצדורה בירוקרטית, אך ההשלכות עצומות. תוקפם של רישיונות של כ־800 שמאי הרכב בישראל יפוג בסוף השנה, בעוד שבועות ספורים, ונכון לעכשיו הם לא יוכלו לחדש אותו. "כמו שעורך דין לא יכול לעבוד בלי רישיון, כך גם שמאי הרכב. הם עומדים להפוך לעבריינים אם יבצעו את עבודתם. במילים פשוטות, החל מעוד מספר שבועות אין שמאי רכב במדינת ישראל. זו הזייה", אומר גורם בענף, שמתאר את הכאוס הצפוי.

"גם אם חלק קטן מהשמאים כן יסכימו לעבור על החוק, הרוב הגדול יחששו להפוך לעבריינים שכן החתימה שלהם תהיה לא חוקית. חברות הביטוח לא יוכלו לשלם למוסכים על תיקון כלי רכב, מאחר שהן משלמות בהתאם לשומה של השמאי שהן לא יקבלו, והמוסכים לא ירצו לתקן את כלי הרכב בחינם כמובן. התוצאה תהיה שהמוסכים יגידו ללקוחות לשלם על התיקון לבד או לא לתפוס מקום במוסך".

התקנות החדשות ממתינות כעשור לחתימה

לא מדובר בבעיה חדשה. התקנות היו אמורות לצאת לדרך כחלק מהאסדרה בענף בשנת 2016, אלא שתקנות חדשות לפעילות השמאים עדיין לא נחתמו מאז במשרד התחבורה, והם עובדים בינתיים על אינרציה - המשכיות של התקנות מלפני 2016.

עד כה, בכל חמש שנים ועדת הכלכלה אישרה את הארכת התקנות, אלא שבפברואר האחרון התברר בדיון בוועדה שזה לא אפשרי. משרד התחבורה ביקש לאשר הארכה נוספת, אך היועץ המשפטי לוועדה "הסב את תשומת לב המשרד שהדבר נעשה ללא סמכות בחוק, שכן כל תקופות ההארכה שנקבעו בחוק כבר מוצו", כך לפי ועדת הכלכלה. כך, מאז פברואר השמאים עובדים ללא תקנות רשמיות, וכעת לא ניתן יהיה לחדש את הרישיונות לפי התקנות הישנות.

עד כמה הבעיה מוזרה? בכיר בענף מסביר ש"כיום כל אחד יכול להחליט שהוא שמאי רכב, בלי להיות כפוף לכלום. מתחילת השנה אין בכלל חוק שחל על פעילות השמאים".

באותו דיון בפברואר התברר גם כי כל הגורמים מודעים לבעיה זה תקופה ארוכה. אז הודתה נציגת משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, כי למרות שהתקנות מוכנות כבר שלוש שנים (כעת כבר כמעט ארבע שנים), השרה רגב טרם חתמה עליהן. ראובני הסבירה שהשרה טרם חתמה בשל מחלוקת כיצד לקבוע את מחיר חלקי החילוף לכלי רכב בעת תאונה - האם לפי "מחיר השוק" שבו ניתן לקנות את החלקים, או לפי "מחיר היבואן", שעל פי מסמכים שנחשפו בגלובס גבוה במאות אחוזים. כיום מחויבים השמאים לקבוע את עלות התיקון בהתאם למחיר היבואן הגבוה, מה שמתגלגל לצרכן דרך עליית מחירי פרמיות ביטוחי הרכב.

אלא שאת דבריה סתרו באותו דיון בכנסת רשות התחרות וגם שמאי הרכב. נציגת רשות התחרות, עו"ד נעם לוי, אמרה אז כי "להבנתנו אין מחלוקות, לפחות לא בין משרדי הממשלה. ראינו נוסח שאושר ודיבר על מחיר שוק של מוצר תעבורה. אנחנו לא מכירים מחלוקות, אנחנו מכירים נושא שצריך להגיע לסיומו".

יו"ר ענף הרכב באיגוד השמאים, דן וולף, אמר גם הוא בדיון שאין מחלוקת. "ישבנו כולנו בחדרו של היו"ר ביטן (יו"ר ועדת הכלכלה, נ"א), אנחנו ונציגי משרד התחבורה, רשות שוק ההון ורשות התחרות והגענו להסכמה. כל הגופים מתואמים ומחכים להכרעה של השרה", אמר. סגן יו"ר איגוד השמאים, עו"ד איציק מלכה, הוסיף: "10 שנים אנחנו מחכים לתקנות וזה פוגע בנו קשות".

עו"ד ראובני אמרה בתגובה כי הדיונים הם במשרד התחבורה פנימה, אלא שהשנה נגמרת ובינתיים נראה שהדיונים לא הסתיימו. רגב כאמור טרם חתמה על התקנות וזאת למרות שבעבר תמכה בפומבי כשרת התחבורה ברעיון לקבוע את מחיר החלק כ"מחיר שוק". אגב, במשרד הבטיחו בתחילת השנה שרגב תחתום על התקנות עד חודש מאי, מה שכאמור לא קרה.

גם פעולה מיידית לא תמנע את הכאוס הצפוי

לדברי גורמים שבקיאים בפרטים, למרות שהקשר בין שני הנושאים לא מחויב, רגב "כורכת" כעת את החתימה על התקנות החדשות בקביעה הפוכה לגמרי, שלפיה המחיר שבו יעריכו השמאים את הנזק יהיה "מחיר היבואן" הגבוה.

בכך, היא מקבעת בפועל את המחירים הגבוהים של פרמיות ביטוחי הרכב. לכולם ברור ש"חלק מכריע" בחוות הדעת של שמאי הרכב נגזר מעלות החלק, אך השאלה היא מדוע לפחות בינתיים לא להמשיך את המצב הקיים. התוצאה כאמור, היא בלאגן שלם בעולם הרכב וחוסר ודאות גדול באשר לאפשרות תיקון כלי רכב בישראל בחודשים הקרובים.

מאחר שכעת כבר חודש דצמבר, בענף חוששים שגם אם רגב תחתום על התקנות, הכאוס יימשך לפחות זמן מה. לאחר שהיא תחתום, אם תחתום, יהיה צורך גם בחתימה של שר העבודה - תפקיד שנכון לעכשיו לא מאויש - ולא בטוח שזה יהיה הנושא הראשון על שולחנו של השר שייכנס למשרד. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצטרך לחתום, והוא גם כך צפוי להיות עמוס בתקופה הקרובה עם תקציב המדינה וחוק ההסדרים.

בנוסף, אחרי כל החתימות, יהיה צורך שכל שמאי הרכב יחדשו את הרישיון שלהם וישלמו את האגרה - חלק שעשוי לקחת מספר ימים.

במשרד התחבורה מודים שיש בעיה. לדבריהם, "מזה כעשרה חודשים לא קיימת אסדרה משלימה לתחום שמאות הרכב".

לטענתם, "כדי שלא להותיר את הענף ללא אסדרה חיונית, מקודם מהלך לפיצול ההוראה שבמחלוקת (חלקי החילוף. נ"א) מתוך כלל התקנות, כך שניתן יהיה להשלים את אישור יתר הסדרי התקנות גם אם סוגיה זו תוסדר בשלב מאוחר יותר".

במשרד התחבורה מאשרים גם את העובדה שהמהלך עוד יצריך בירוקרטיה משמעותית לאחר אישור התקנות אצלם, למרות הזמן הקצר, "נדרשת הסכמת שר האוצר לתקנות האגרות. לאחר קבלת האישור, ניתן יהיה להעביר את התקנות לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. כמו כן, נדרשת התייעצות עם שר העבודה לגבי הגדרת תנאי הסף המקצועיים להכשרת שמאי רכב. הליך ההתייעצות צפוי להסתיים בקרוב".