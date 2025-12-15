עדכונים שוטפים

07:34 - האירוע בקדומים: מסתמן שהתקרית היא לא ניסיון פיגוע; החשוד כמחבל: אדם הלוקה בנפשו

07:09 - חשד לניסיון פיגוע דקירה בתחנת דלק בקדומים: מחבל ניסה לדקור כוח צה"ל - ואזרח נטרל אותו בירי

04:35 - הקרע שנחשף בפגישת ארגוני הטרור

שנה לאחר נפילת משטר אסד ובצל המכות שספג המחנה הפרו-איראני בזירות השונות, נחשף קרע עמוק בתוך "ציר ההתנגדות". לפי דיווח בעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי, בפגישות סגורות ברצועת עזה נשמעות האשמות חריפות כלפי חמאס, שלפיהן ההחלטה לצאת למתקפה ללא תיאום מוקדם - פירקה את הציר, גררה אותו לשורת הפסדים כבדים ושינתה את פני האזור.

לפי הדיווח, סערה פרצה בעקבות דבריו של בכיר חמאס בחו"ל ח'אלד משעל, שהצהיר כי תנועתו מעולם לא התייחדה עם ציר מסוים לאורך ההיסטוריה שלה ונשארה פתוחה לכל מדינות ערב והאסלאם. הוא ספג ביקורת בעיקר מצד תומכי משטר אסד לשעבר. לקריאת הכתבה.

01:17 - פרו-פלסטינים התעמתו מחוץ לאירועי חנוכה באמסטרדם

אחרי הטבח באוסטרליה - האנטישמיות בעולם מרימה ראש: הפיגוע הרצחני שאירע אתמול (ראשון) בחוף בונדי שבסידני, שבו לפי הדיווחים נרצחו לפחות 15 בני אדם, הוביל לחשש גדול מעלייה באנטישמיות בקהילות יהודיות מסביב לעולם. החשש התממש הערב באמסטרדם, שם נרשמו עימותים קשים בהתפרעויות של פעילים פרו-פלסטינים מחוץ לאירוע חנוכה בעיר.

החשש מ"חקיינות" של הטרור כבר הוביל לשורה של החלטות: שליחי בתי חב"ד באוסטרליה קיבלו הוראה לבטל את כל אירועי חנוכה שתוכננו - "עד להודעה חדשה". בלונדון, ניו יורק, פריז וברלין החליטו לתגבר את האבטחה, והמל"ל הזהיר ישראלים מהגעה לאירועים המוניים שאינם מאובטחים - כמו אירועים בבתי כנסת, בתי חב"ד ומסיבות חנוכה. הוא ציין כי קיים חשש מתופעות חקיינות מצד תומכי טרור. לקריאת הכתבה.

20:21 - חיסול שלישי בתוך שעות: חיל האוויר אישר שחוסל המחבל זכריא יחיא אל-חאג' ששימש כבכיר בארגון הטרור במרחב ג'ויא שבדרום לבנון

19:31 - צה"ל מאשים את חיזבאללה בכך שהפר את הסכם הפסקת האש יותר מ-1,900 פעמים. עוד תיארו כי חוסלו החודש 40 מחבלים, 420 מהחתימה על ההסכם ש"לקחו חלק בפעילויות טרור במרחב דרום לבנון"

פורסם לראשונה ב-N12.