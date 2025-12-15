קרן ההון סיכון ויולה ונצ'רס מודיעה היום (ב'), על גיוס שתי קרנות חדשות בהיקף כולל של כ־250 מיליון דולר, אחת מהן מיועדת להשקעה בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, והשנייה מיועדת להגדלת החזקות בחברות פורטפוליו קיימות. לפי ויולה, הקרן המרכזית היא קרן הדגל השביעית של ויולה ונצ'רס, המתמקדת כאמור בהשקעות ארלי סטייג' (Early Stage) - כלומר סבבי סיד A ותהליכי אינקובציה, ואשר היקף היעד שלה עומד על כ־200 מיליון דולר.

● החוב של אורקל תופח, המניה צונחת, ועסקה אחת מדאיגה במיוחד את השוק כולו

● החברה שבנתה ל-OpenAI את חוות השרתים הגדולה בארה"ב בדרך לישראל

הקרן ביצעה סגירה ראשונה בהיקף של כ־150 מיליון דולר, אך צפויה להתחיל לפעול רק בתחילת 2026, לאחר השלמת ההשקעות מקרן 6. במקביל גויסה קרן נוספת, Viola Conviction Fund I, קרן סקנדרי ייעודית בהיקף של כ־100 מיליון דולר, שמטרתה להגדיל החזקות בחברות פורטפוליו שהקרן מגדירה כמצטיינות שבהן היא כבר השקיעה, ובעצם להעמיק את ההשקעה.

לדברי עמרי בן דוד, שותף מנהל בויולה ונצ'רס, "הגיוס מחולק לשני חלקים: הקרן הראשית שמבצעת השקעות ארלי סטייג’, ולצידה קרן נוספת שמאפשרת לנו לעשות דאבל דאון בחברות שכבר השקענו בהן סביב הזדמנויות ספציפיות שנוצרו״.

המהלך מתבצע על רקע שוק הון סיכון גלובלי זהיר יותר מבעבר, במיוחד מול משקיעים זרים. צביקה אורון, שותף מנהל בקרן, מדגיש כי האתגר נובע בראש ובראשונה מתנאי המאקרו ולא משיקולים גיאוגרפיים. "האלטרנטיבה לכסף חסר סיכון כבר אינה אפסית, ולכן גיוסי הון הפכו מורכבים יותר בכל העולם. קרנות עם רקורד מוכח ואסטרטגיה ברורה מצליחות בעיקר לשמר את משקיעי הליבה שלהן, וזה קריטי להמשכיות". עם זאת, לדבריו, התמונה באקוסיסטם הישראלי מורכבת יותר. "אם שמים רגע את הכובע הפסימי בצד, 2025 הייתה שנה טובה יחסית, גם בגיוסי חברות וגם באקזיטים. אנחנו רואים חזרה לרמות פעילות שלא נראו מאז השנים החזקות שלפני ההאטה, והון שממשיך לזרום לסטארט-אפים ישראליים, גם ישירות וגם דרך קרנות". בן דוד מוסיף כי עצם ההכרזה על קרן 7 עוד לפני הפעלתה בפועל אינה מובנת מאליה. "אנחנו עדיין משלימים השקעות מקרן 6, והיציאה לסגירה מוקדמת של הקרן הבאה היא בעינינו סימן לאמון המשקיעים, גם בנו וגם ביכולת של ישראל לייצר חברות משמעותיות בעידן הנוכחי".

שינויים במבנה שוק ההון סיכון

קרן 7 צפויה לבצע כ־20 השקעות חדשות, עם מיקוד בשלושה תחומים מרכזיים: פינטק, תחום שבו קבוצת ויולה ביצעה לאורך השנים יותר מ־45 השקעות, דיפ־טק ותשתיות, על רקע הפיכת התוכנה לקומודיטי והצורך בפריצות דרך טכנולוגיות עמוקות, ו־Vertical AI - כלומר תחום יישום הבינה המלאכותית בעולמות מסורתיים שבהם עד כה השימוש בטכנולוגיה היה מוגבל. בנוסף, הקרן בוחנת הזדמנויות בתחומי קוואנטום ודיפנס.

אורון מסביר כי השינויים באסטרטגיית ההשקעה משקפים גם שינוי במבנה שוק ההון סיכון. "יש תחומים שבהם כדי להגיע לעמדת ניצחון צריך הרבה כסף ומהר, כמו סייבר או שבבים. מנגד, יש תחומים שבהם אפשר היום להשיג הרבה יותר עם פחות הון, בעיקר בזכות ה־AI. שם היתרון עובר מהיכולת לכתוב קוד להבנת השוק, לבחירות מוצר מדויקות ול־Go To Market". את קרן 7 מובילים השותפים המנהלים צביקה אורון ועמרי בן דוד, לצד שלמה דוברת, ממייסדי קבוצת ויולה, זאת כחלק מתהליך העברת מקל בין דורי בקרן. אבי זאבי, ממייסדי הקבוצה, נותר פעיל כמנטור וחבר ועדות השקעה ודירקטוריונים, אך לא יבצע השקעות חדשות בקרן הבאה. לפי בן דוד ואורון, ויולה לא שוללת לצרף לשורותיה עוד שותף בשנה הקרובה.