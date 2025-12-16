משרד הבריאות: השפעת השנה מוקדמת וחמורה מהרגיל

עונת השפעת בישראל, כמו גם בעולם, החלה מוקדם מהרגיל והיא חמורה מהממוצע הרב־שנתי - כך אישר היום משרד הבריאות.

העליה בתחלואה מיוחסת לתת־זן חדש של שפעת A - A(H3N2), המכונה גם תת־הזן K. במהלך שלושת השבועות האחרונים נפטרו בישראל ארבעה ילדים כתוצאה משפעת. שלושה מהם לא היו מחוסנים, ואחד סבל ממחלות רקע משמעותיות.

על פי נתוני המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם), נכון לשבוע 49 דווחו בבתי החולים הכלליים 513 מאושפזים חדשים שנמצאו חיוביים לשפעת מסוג A, וכן מקרה אחד של שפעת מסוג B.

על רקע חומרת התחלואה השנה, מערכת הבריאות נערכת לאפשרות של גל נרחב וקשה יותר. במסגרת זו הנחה משרד הבריאות את בתי החולים בין היתר לתגבר את הצוותים הרפואיים ולהיערך לעומסים.

מהמשרד נמסר כי: "בשל החשש מעונת שפעת קשה, ובשם עיקרון הזהירות המונעת, המשרד ממליץ לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסיכות במקומות סגורים ובהתקהלויות, וכן מומלץ לעטות מסכות על ידי צוותים רפואיים ומבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים".

לדברי המשרד, מידע ראשוני מהעולם מצביע על כך שהחיסונים לשפעת הזמינים לציבור בישראל בעונת 2025-2026 מקנים הגנה משמעותית מפני תחלואה קשה ומוות מזני השפעת הנפוצים השנה.

הערכות ביניים של המרכז האמריקאי לבקרת מחלות (CDC) לגבי עונת השפעת הקודמת, 2024-2025, מצביעות על כך שחיסון השפעת היה יעיל במניעת אשפוזים: שיעור היעילות הוערך ב־41%־55% בקרב מבוגרים וב־63%־78% בקרב ילדים ובני נוער, אף שהחיסון אינו מונע באופן מוחלט הדבקה.

למרות זאת, שיעור ההתחסנות בישראל נותר נמוך. נכון לעכשיו התחסנו כ־16% מהאוכלוסייה בלבד. בקרב הקשישים שיעור ההתחסנות נמוך אף הוא בהשוואה לחורף 2022-2023 - כ־50% לעומת 55%.

עם זאת, החדשות הטובות הן שמדובר בעלייה ניכרת לעומת שיעור התחסנות של כ־11% בלבד לפני שלושה שבועות, אז החלו להירשם מקרי התמותה בקרב ילדים.