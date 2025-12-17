הסלמה משמעותית: טראמפ הגדיר את המשטר בוונצואלה כארגון טרור

הסלמה משמעותית בין ארצות הברית לוונצואלה: הנשיא האמריקני הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי) כי משטר מדורו יוגדר כארגון טרור, והכריז כי הקיף את ונצואלה בצי המלחמה הימי "הגדול ביותר שאי פעם נפרס בהיסטוריה של דרום אמריקה". טראמפ אמר: "אמריקה לא תאפשר לפושעים וטרוריסטים לשדוד, לאיים או לפגוע באומתנו". במשטרו של מדורו הגיבו: "חסר הגיון לחלוטין".

המשטר בוונצואלה הוגדר כארגון טרור זר, כך הודיע טראמפ ברשת החברתית Truth. בנוסף הודיע טראמפ על "מצור ימי מלא ומוחלט" על כל מכליות הנפט המגיעות לוונצואלה או יוצאות ממנה.

בהודעתו של טראמפ נכתב: "ונצואלה מוקפת לחלוטין בצי המלחמה הימי הגדול ביותר שאי פעם נפרס בהיסטוריה של דרום אמריקה. הוא רק ילך וייגדל, וההלם שהם יחוו יהיה חסר תקדים - עד שהם יחזירו לארצות הברית את כל הנפט, הקרקעות ושאר הנכסים שהם גנבו מאתנו בעבר.

"המשטר הבלתי-לגיטימי של מדורו משתמש בנפט משדות הנפט הגנובים הללו כדי לממן את עצמו. בשל גניבת נכסינו, ומסיבות רבות נוספות - לרבות טרור, הברחות סמים, סחר בבני אדם, רצח וחטיפות - המשטר הוונצואלי הוגדר כארגון טרור זר. לפיכך, היום אני מורה על מצור מוחלט ומלא על כל מכליות הנפט הנכנסות לוונצואלה והיוצאות ממנה.

"המהגרים הבלתי-חוקיים והפושעים שמשטר מדורו שלח לארצות הברית בתקופת ממשל ביידן החלש והבלתי-כשיר מוחזרים לוונצואלה בקצב מהיר. אמריקה לא תאפשר לפושעים, לטרוריסטים או למדינות אחרות לשדוד, לאיים או לפגוע באומתנו, ובה בעת לא תאפשר למשטר עוין לקחת את הנפט שלנו, את הקרקעות שלנו או כל נכס אחר - כל אלו חייבים לחזור לארצות הברית מיד", כך טראמפ.

בהצהרה מטעם המשטר בוונצואלה הגיבו על דברי טראמפ ואמרו כי הם דוחים את "האיום הגרוטסקי" של טראמפ. הם הוסיפו כי ההכרזה על המצור היא "לחלוטין חסרת הגיון", וטענו כי היא מפרה את חופש המסחר וחופש התנועה.

בחודש האחרון דווח כי הממשל האמריקני שוקל פעולה צבאית בוונצואלה. טראמפ הודיע על סגירת המרחב האווירי של המדינה כמה פעמים. כוחות צבא אמריקנים נפרסו בים הקריבי, ובממשל הורו לצבא לפגוע בסירות של מבריחי סמים. במקביל דווח כי בוושינגטון שוקלים כמה דרכי פעולה על מנת להפיל את משטרו של ניקולס מדורו. טראמפ גם לא שלל פלישה קרקעית למדינה ואף איים על הנשיא מדורו ואמר ש"ימיו בתפקיד ספורים".

