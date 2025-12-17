על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1"יהודים שוב נשלחים להסתתר ולחשוב פעמיים לפני שהם מתכנסים"

"מצרפת ועד אוסטרליה, מניו יורק ועד אמסטרדם, התקיפות נגד יהודים הן חלק מקמפיין מכוון: לגרום להם לחשוב פעמיים לפני שהם מתכנסים זה עם זה", פורסם ב-The Free Press.

"בהשאלה מביטוי מתחום אחר של אפליה, יהודים 'חוזרים לארון'. לא תתקיים חגיגת חנוכה פומבית בלי נוכחות משטרתית משמעותית. יש מי שפשוט יבחרו להישאר בבית. זהו חג שמצווה עלינו להציב את החנוכייה בחלון. השנה, רבים יבחרו שלא לעשות כן", נכתב.

בארה"ב רק בחודש שעבר התקיימה הפגנה מול בית כנסת גדול במנהטן. "בין הקריאות שנשמעו: 'גלובליזציה של האינתיפאדה'. קריאה נוספת הייתה 'מהנהר ועד הים', הקוראת לסיום קיומה של המדינה היהודית היחידה".

"הקריאות הללו, התקיפות והגיבוי שמעניקות דמויות ציבוריות נועדו לגרום ליהודים לחשוב פעמיים לפני שהם מתכנסים עם יהודים אחרים, הולכים למסעדות כשרות, קובעים מזוזה על משקוף דירתם או חדר המעונות, או אפילו עונדים מגן דוד על צווארם", נכתב. "האיש שירה בבית עם קישוטי חנוכה על המדשאה בקליפורניה, לא צעק: 'אנחנו רוצים פתרון שתי מדינות' הוא צעק: 'לעזאזל היהודים'".

"אנו שומעים דרך קבע על תקריות בצרפת, בלונדון ובניו יורק (ובעיקר בברוקלין), שבהן יהודים שקל לזהותם, הוטרדו, נדחפו וירקו עליהם. בלונדון ביקשה משטרת המטרופולין מיהודים להתרחק מהפגנות פרו־פלסטיניות משום שנוכחותם היא 'פרובוקציה'. באנגליה מנעה משטרת וסט־מידלנדס מאוהדי מכבי תל אביב להגיע למשחק מקומי בטענה ל'עימותים אלימים ועבירות שנאה'", נכתב.

"האנטישמיות הגוברת היא ניסיון מתמשך, ולעיתים שיטתי, להטיל אימה על יהודים. לאחרונה נזנחה ברובה ההעמדה־פנים שלפיה קריאות לאינתיפאדה כללית או למחיקת המדינה היהודית הן כביכול ביקורת נורמטיבית על מדיניות ישראלית מסוימת".

בכתבה נכתב כי האויב הגדול ביותר שניצבים מולו יהודים כיום הוא "האדישות". "אם האנשים המוסריים בעולם לא יעמדו איתנו כדי לגנות ולבער התנהגות כזו, ההרסנית למרקם של כל חברה בריאה, ובייחוד חברה שנוסדה על הבטחת החירות והשוויון, ההשלכות לא יהיו קשות רק ליהודים; הן יהיו הרות אסון לדמוקרטיות, לשלטון החוק ולציוויליזציה".

מתוך ה-Free Press, מאת דייוויד וולפה ודבורה ליפשטדט. לקריאת הכתבה המלאה.

2 "30 אלף דולר": האקרים איראנים מציעים פרס עבור מידע צבאי על ישראל

"קבוצת האקרים המקושרת לאיראן הודיעה כי היא מציעה פרס של 30 אלף דולר עבור מידע הקשור למגזר הצבאי של ישראל", פורסם באיראן אינטרנשיונל המבקר את המשטר האיראני.

"הקבוצה, המכונה Handala, מסרה כי פרסמה מידע על 13 בני אדם שלדבריה הם מתכננים מרכזיים של מערכות צבאיות כמו חץ וקלע דוד", נכתב. "הקבוצה תשלם 30 אלף דולר עבור מה שכינתה 'מידע בעל ערך'".

"חוקרים אומרים כי הקבוצה פועלת כחלק מיחידת סייבר רחבה יותר המכונה Banished Kitten, הידועה גם בשם Storm-0842 או Dune, ואשר מקושרת על־ידיהם לאגף ביטחון הפנים של משרד המודיעין האיראני", נכתב. הקבוצה מבצעת פעולות סייבר נגד תשתיות ומוסדות ציבור בישראל "מזה כשנתיים".

בינואר למשל, "נטלה אחריות למתקפת סייבר על גני ילדים בישראל, ששיבשה מערכות כריזה בכ־20 אתרים". בנוסף, "באוגוסט נקשרה לפריצות שכוונו למספר גופים ישראליים, בהם מוסדות אקדמיים, חברות טכנולוגיה, כלי תקשורת וחברות תעשייתיות".

מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

3עסקת הנשק שמחזקת את הקשרים עם אפריקה

"ישראל סיפקה לקניה מערכת הגנה אווירית מסוג SPYDER בשווי 26.5 מיליון דולר, במטרה לחזק את אבטחת המרחב האווירי של המדינה, מהלך שמקפיץ משמעותית את היכולות הצבאיות של ניירובי", פורסם באתר החדשות האפריקאי Dawan Africa.

המערכת מגיעה לקניה לאחר שביולי 2025 הודיעה הממשלה בקניה כי היא "משא־ומתן על הלוואה בסך 26 מיליון דולר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו".

המערכת שיוצרה על ידי רפאל "הובאה לקניה במטוס מטען אווירי של מערכת הביטחון הישראלית. מדובר באחד משיתופי־הפעולה הביטחוניים הבולטים ביותר בין שתי המדינות בשנים האחרונות".

יש לציין כי מעבר להתקדמות הטכנולוגית של קניה, להעברת המערכת יש "משמעות גאו־פוליטית מובהקת". נכתב כי "העמקת הקשרים הביטחוניים של קניה עם ישראל מאותתת על בחירה אסטרטגית להסתמך על שותפים ביטחוניים מתקדמים טכנולוגית, מחוץ למסלול המערבי המסורתי שלה".

"עבור ישראל, חיזוק הקשרים הצבאיים עם מדינה מרכזית במזרח אפריקה מרחיב את טביעת הרגל הדיפלומטית שלה ביבשת, ומבסס שותפויות החורגות מסחר וחקלאות אל שיתוף־פעולה ביטחוני", נכתב.

מתוך Dawan Africa, מאת קפר אוטיינו. לקריאת הכתבה המלאה.