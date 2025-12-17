ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
פירמת הליטיגציה הגדולה בעולם ממנה שותף ישראלי

עו"ד יהודה גור פועל ממשרד הפירמה בניו יורק ומייצג לקוחות בפני בתי משפט פדרליים ומדינתיים, כמו גם מלווה לקוחות ישראלים בהליכים בארה"ב • בעבר התמחה אצל המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמן ושימש כעורך הראשי של כתב העת "עיוני משפט" באוני' תל אביב

ג'ניפר סילון 18:55
עו''ד יהודה גור, מונה לשותף בפירמת הליטיגציה הבינלאומית קווין עמנואל / צילום: Quinn Emanuel
עו''ד יהודה גור, מונה לשותף בפירמת הליטיגציה הבינלאומית קווין עמנואל / צילום: Quinn Emanuel

פירמת הליטיגציה האמריקאית קווין עמנואל (Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan), הנחשבת לגדולה בתחומה בעולם, הודיעה היום (ד') על מינויו של עו"ד יהודה גור לשותף - הישראלי הראשון שמצטרף לשותפות הגלובלית שלה. המינוי נעשה במסגרת מחזור מינויים רחב, שבו קודמו 12 עורכי ועורכות דין לשותפות בפירמה.

שני פסקי דין סותרים והשאלה בדרך לעליון: מי יממן תביעות ייצוגיות?
פשרה בייצוגית נגד וולט על פער המחירים בין האפליקציה למסעדות

עו"ד גור פועל ממשרד הפירמה בניו יורק ומתמחה בליטיגציה מסחרית מורכבת. תחומי עיסוקו כוללים סכסוכים אזרחיים רחבי היקף בתחומי התאגידים, הטכנולוגיה, ההשקעות והאנרגיה, וכן הליכי אכיפה מורכבים של פסקי דין ובוררויות. במסגרת עבודתו הוא מייצג לקוחות בפני בתי משפט פדרליים ומדינתיים ברחבי ארצות הברית, וכן בהליכים בינלאומיים המתנהלים במקביל במספר פורומים משפטיים.

לצד זאת, מלווה גור גם לקוחות ישראלים המעורבים בהליכי ליטיגציה, חקירות ורגולציה בארה"ב, וכן מייעץ ללקוחות בינלאומיים בהליכים בעלי היבטים ישראליים. הוא מוסמך לעריכת דין בניו יורק ובישראל, בעל תואר ראשון במשפטים בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב, שם שימש כעורך הראשי של כתב העת "עיוני משפט", וכן בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת הרווארד. בעבר התמחה אצל המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמן, ושימש גם כעו"ד במחלקה המשפטית של מטה האו"ם בניו יורק.

פירמת קווין עמנואל מעסיקה כ־1,300 עורכי דין ב־35 משרדים ברחבי העולם, ומתמקדת באופן בלעדי בליטיגציה עסקית ובבוררות. לפי נתוני הפירמה, עורכי דינה ניהלו למעלה מ־2,500 תיקים שהגיעו להליך מלא, עם שיעור הצלחה מוצהר של כ־86%, והובילו להסדרים ולפסקי דין בהיקף מצטבר של כ־80 מיליארד דולר.