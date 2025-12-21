רגע אחרי אישור הממשלה את עסקת הענק לייצוא גז למצרים ממאגר לוויתן, בהיקף של 35 מיליארד דולר (112 מיליארד שקל), חברת ניו-מד אנרג'י , השותפה הגדולה במאגר הגז לוויתן (45.3%), מבקשת לכנס אסיפת בעלי מניות כדי לאשר למנכ"ל החברה יוסי אבו תגמול הוני בדמות 1.5 מיליון אופציות בשווי של 8.1 מיליון שקל - כאשר המנה הראשונה כבר נמצאת "בתוך הכסף".

על פי ההצעה, האופציות יבשילו ב-3 מנות שוות, כאשר מחיר המימוש של המנה הראשונה הוא 16.7 שקלים, ומחיר המניה בשוק עומד על 17 שקלים. מחיר המימוש של שתי המנות הבאות יהיה גבוה בכ-5% בכל שנה.

כך, שכר הבסיס של אבו, מנכ"ל ניו-מד מזה 15 שנה, יעמוד על 3.4 מיליון שקל לשנה והוא לא יסתיים כאן. על פי החברה, בשנת 2025 צפוי אבו ליהנות גם מהמשך מדיניות התגמול הקודמת עם תשלום מבוסס מניות בהיקף של 1.5 מיליון שקל נוספים, וכן סכום לא ברור של מענק שהחברה בחרה שלא לחשוף. לדבריה, "הבונוס השנתי יינתן בהנחה של עמידה ביעדים ובמבחנים הכמותיים שייקבעו מראש עבור כל שנה, בכפוף למדיניות התגמול".

האסיפה גם תתבקש לאשר את הארכת תקופת ההעסקה שלו כמנכ"ל עד אפריל 2030, כלומר ב-3 שנים נוספות.

"מומחיות נדירה בשוק המקומי"

לדברי החברה, עדכון "תנאי הכהונה נערכו בסיוע יועץ חיצוני המתמחה בנושא תגמול לנושאי משרה. בפני ועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי הוצגה עבודת השוואה שהכין היועץ החיצוני, המשווה בין תגמול המנכ"ל לבין תגמול מנכ"לים בתאגידים הרשומים למסחר בבורסה ובבורסות זרות, בעלי מאפיינים דומים מבחינת היקף פעילות ושווי שוק.

"תנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל ובכלל זה התגמול ההוני המובא לאישור, הינם ראויים לאור כישוריו של המנכ"ל, ניסיונו המקצועי, האחריות והסמכויות המופקדים בידיו, בשים לב לאתגרים העומדים בפניו ובפני השותפות".

עוד טענו בחברה כי "תחום הפעילות של השותפות - חיפוש, פיתוח והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט וקידום שימוש בתשתיות לייצוא גז טבעי, הינו תחום בעל מאפיינים ייחודיים המחייבים מומחיות רבה שהינה נדירה בשוק המקומי. לאור האתגרים העסקיים והרגולטוריים מולם ניצבת השותפות, וכן המומחיות הייחודית שצבר מר אבו בתחום עיסוקה של השותפות, הן בהיבט המסחרי והן בהיבט הרגולטורי, החליטו הארגונים המוסמכים של השותף הכללי לחדש את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אבו ולהעניק לו את האופציות המוצעות, וזאת על מנת לשמר את המשך כהונתו כמנכ"ל השותפות בשנים הקרובות".

לא פחות מעניין מכך, בחברה ציינו כי אבו "מגלה בעבודתו אוסף רב-גוני וייחודי של תכונות אישיות וכישורים יוצאי דופן אשר מתקיימת בהם התאמה גבוהה במיוחד לאוסף התכונות הנדרש ממנכ"ל השותפות, בשים לב לסוג, אופי והיקף עסקיה של השותפות.

"למר אבו קשרים ייחודיים אמיצים וקרובים עם ראשי מדינות וגורמי ממשל בכירים ביותר במדינות אליהם מתבצע יצוא הגז אשר הובילו לחתימת הסכמי יצוא 11 בהיקפים של מיליארדי דולר בשנים רבות".

ניו מד כבר אישרה פעמיים את השכר של אבו - למרות התנגדות המשקיעים

כזכור, אבו הוא אחד הנהנים הגדולים מהצלחתה של החברה, ובחברה כבר אישרו לאבו תוספת שכר פעמיים בעבר, גם כאשר אסיפת בעלי המניות התנגדה לכך. בתחילת השנה אסיפת בעלי המניות התנגדה לאישור הקצאה של 5% ממניות החברה הבת החדשה שמקימה ניו-מד בבולגריה, אך במהלך של "אובר-רולינג" אישרה החברה את הטבת השכר לאבו.

בכך היה מדובר בפעם השניה בתוך שנים ספורות שזה קורה. בשנת 2022 ביצעה החברה מהלך דומה של "אובר רולינג", כאשר אסיפת בעלי המניות לא אישרה תגמול של מיליוני שקלים לאבו אך בחברה בחרו בכל זאת לאשר לו את השכר החדש.

נזכיר כי בשנה שעברה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגדירה לראשונה כללים מתי דירקטוריון יוכל לאשר שכר למנכ"ל בניגוד לעמדת המוסדיים. היא הדגישה שניתן לבצע "אובר רולינג" רק במקרים חריגים - כולל אם המוסדיים התנגדו פומבית לשכר אבל תמכו בו מאחורי הקלעים. הכללים הופיעו גם בעמדה חדשה של רשות ניירות ערך.

נציין כי בשנה שעברה עמד שכרו של אבו על 2.4 מיליון דולר (8.9 מיליון שקל). שכר הבסיס עמד על 3.4 מיליון שקל, סכום המענק עמד על 3.3 מיליון שקל וכן עוד תגמול מבוסס מניות בהיקף של כמעט 2 מיליון שקל ותגמול נוסף אחר של כ-200 אלף שקל.

בעלי המניות מורווחים ב-10 מיליארד שקל מאז ביטול עסקת הענק

אך לא רק אבו נהנה מהצלחת החברה אלא גם בעלי המניות. מניית ניו מד אנרג'י נסחרת כיום במחיר של 17 שקלים למניה ושווי שוק של כמעט 21 מיליארד שקל, כשהיא משלימה זינוק של 530% במהלך חמש השנים האחרונות.

במרץ 2023 הייתה אמורה לצאת לדרך עסקת ענק. במסגרתה הציעו ענקיות האנרגיה בריטיש פטרוליום (BP) הבריטית ואדנוק (ADNOC) מאיחוד האמירויות לרכוש חצי מניו-מד, לפי שווי של 14.1 מיליארד שקל. התוכנית הייתה להפוך את ניו-מד לפרטית, לאחר שהציבור ימכור לשתי המשקיעות הזרות 45% מיחידות ההשתתפות שלה, וקבוצת דלק תמכור 5% מהיחידות (ותרד ל-50% החזקה - בדומה לשותפות הזרות). השווי הימם את המשקיעים בניו-מד, שכן מדובר היה בפרמיה של 70% ביחס למחיר השוק באותה עת, ואכן יחידת ההשתתפות של ניו-מד זינקה באותו יום בבורסה ב-37% .

אלא שבחברה ביקשו להעלות את השווי, רגע לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל. שבוע לאחר מכן פרצה המלחמה וכבר ניתן היה לחוש שהעסקה לא תושלם. במשך מספר חודשים הכחישו החברות את עובדת ביטול העסקה, אך במרץ 2024 כבר נאלצו להודות שהעסקה לא תצא לפועל. אלא שמשקיעי החברה יכולים רק לחייך. השווי כאמור זינק וביחס ליום ביטול העסקה במרץ 2024 מניית ניו-מד אנרג'י כבר הכפילה את השווי והמשקיעים מורווחים ב-10 מיליארד שקל, בעיקר יצחק תשובה כמובן, שמחזיק בשליטה בניו-מד דרך קבוצת דלק, חברת ההחזקות שלו (54.2%).