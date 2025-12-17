ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם נתניהו העניק את האישור: עסקת הגז הגדולה עם מצרים יוצאת לדרך
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ניו-מד אנרג'י

ראש הממשלה נתניהו העניק את האישור: עסקת הגז הגדולה עם מצרים יוצאת לדרך

האישור של נתניהו מגיע לאחר הסדרת התנאים בין משרד האנרגיה לחברות הגז, לקראת הרחבת ההפקה ממאגר לוויתן והיצוא למצרים • התמורה בעסקה: 35 מיליארד דולר

שירות גלובס 20:40
מאגר הגז לוויתן / צילום: אלבטרוס
מאגר הגז לוויתן / צילום: אלבטרוס

עסקת הענק ליצוא גז למצרים בהיקף 35 מיליארד דולר יוצאת לדרך רשמית. בסרטון שהוציא ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי העניק את האישור המיוחל לאחר חודשים ספורים של ציפייה.

מחיר החשמל ייקבע בלונדון: חברת החשמל יוצאת להליך בוררות נגד מאגר תמר
האוצר נסוג: הגבלות יצוא הגז הוצאו מחוק ההסדרים בעקבות התנגדות משרד האנרגיה

כפי שפורסם בגלובס בשבוע שעבר, לאחרונה התקיים מרתון דיונים בנושא ובו לקחו חלק שותפויות הגז, משרד האנרגיה ומשרד ראש הממשלה, ובסופו הגיעו הצדדים להסכמות שיאפשרו את יצוא 130 BCM (מיליארד מטרים מעוקבים). למעשה מדובר ביצוא של 22% ממאגר לוויתן, וכמעט 13% מכלל קיבולת הגז של ישראל. העסקה תשלש את סך היצוא למצרים ביחס למצב הקודם, והיא מיועדת לממן מיזמי תשתית משמעותיים בלוויתן שיגדילו את קצב ההפקה השנתי.

במסגרת הסיכום, התחייבו השותפות, ניו-מד (45.33%) בראשות יוסי אבו, שברון (39.66%) ורציו (15%), לספק מחיר מובטח למשק המקומי - בצעד שמחזיר את מתווה הגז. בה בעת, שותפות לוויתן התחייבה בפני המדינה לתת עדיפות למשק המקומי שבמסגרתה במידה ויש תקלות בכריש־תנין או תמר, היא תעביר גז ישירות למשק המקומי.