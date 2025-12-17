עסקת הענק ליצוא גז למצרים בהיקף 35 מיליארד דולר יוצאת לדרך רשמית. בסרטון שהוציא ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי העניק את האישור המיוחל לאחר חודשים ספורים של ציפייה.

● מחיר החשמל ייקבע בלונדון: חברת החשמל יוצאת להליך בוררות נגד מאגר תמר

● האוצר נסוג: הגבלות יצוא הגז הוצאו מחוק ההסדרים בעקבות התנגדות משרד האנרגיה

כפי שפורסם בגלובס בשבוע שעבר, לאחרונה התקיים מרתון דיונים בנושא ובו לקחו חלק שותפויות הגז, משרד האנרגיה ומשרד ראש הממשלה, ובסופו הגיעו הצדדים להסכמות שיאפשרו את יצוא 130 BCM (מיליארד מטרים מעוקבים). למעשה מדובר ביצוא של 22% ממאגר לוויתן, וכמעט 13% מכלל קיבולת הגז של ישראל. העסקה תשלש את סך היצוא למצרים ביחס למצב הקודם, והיא מיועדת לממן מיזמי תשתית משמעותיים בלוויתן שיגדילו את קצב ההפקה השנתי.

במסגרת הסיכום, התחייבו השותפות, ניו-מד (45.33%) בראשות יוסי אבו, שברון (39.66%) ורציו (15%), לספק מחיר מובטח למשק המקומי - בצעד שמחזיר את מתווה הגז. בה בעת, שותפות לוויתן התחייבה בפני המדינה לתת עדיפות למשק המקומי שבמסגרתה במידה ויש תקלות בכריש־תנין או תמר, היא תעביר גז ישירות למשק המקומי.