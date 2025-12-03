תוכנית האוצר להגבלת יצוא הגז מישראל באופן דרמטי נעלמה מן הנוסח המעודכן של טיוטת חוק ההסדרים אשר יוגש לממשלה לאישור מחר (ה'). מטרת ההגבלות הייתה להגביר את התחרות במשק המקומי, לצד הארכת חיי מאגרי הגז בישראל.

● התקדמות משמעותית במגעים על עסקת היצוא בין משרד האנרגיה לחברות הגז

● השטח יצטמצם והכללים יוקשחו: כללי הזיכיון החדשים של האוצר לים המלח

במובנים רבים, האוצר ביקש לשלב את עמדתו מ"וועדת דיין", שבה היה במיעוט, דרך חוק ההסדרים. משרד האנרגיה התנגד לכך נחרצות, ובסופו של דבר האוצר נאלץ לוותר; הטיוטה שתוגש לממשלה תעלה ללא הפרק על הגבלות יצוא ובמשרד האנרגיה מתעשקים כי ההכרעה תתקבל רק במסגרת ועדת דיין.

לפי התוכנית המקורית של האוצר, 15% מהביקוש העתידי של המשק המקומי היו נשמרים "באדמה" ומיועדים לשימוש עתידי. מגבלה זו הייתה מתחלקת בין המאגרים בהתאם לחוזיהם עם המשק המקומי, כך ששחקני הענף היו נדרשים לבחור בין חתימת חוזים לשוק המקומי לבין שמירת גז לעתיד - ולהתחרות ביניהם על זכות זו. המטרה הייתה לשנות את מבנה התמריצים, שלטענת האוצר מוטה כיום לכיוון היצוא, ובכך לתמרץ מכירה מוגברת לשוק הישראלי. כתוצר לוואי, חיי המאגרים היו מתארכים.

כיום, לפי האוצר, התמריץ הוא הפוך: חוזי יצוא מניבים מחירים גבוהים יותר, ולכן חברות מעדיפות למכור פחות בתוך ישראל, שבה מתקיים מאמץ לשמור על מחיר נמוך. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בקריסת העסקה בין חברת החשמל לבין מאגר תמר, לאחר שבתמר סברו כי הם למעשה השחקן היחיד מול חברת החשמל ויכולים לדרוש מחיר גבוה בהתאם למגבלות החוזה. ההגבלות המוצעות לא היו חלות על מאגרים קטנים (עד 50 BCM), לרבות מאגרים חדשים, ומאגרים בינוניים היו זכאים לפטור עד ה־50 BCM ראשונים.

בנוסף ביקש האוצר להגדיל את חובת השמירה לשוק המקומי ל־510 BCM - לעומת 440 BCM בלבד כפי שנקבע בדעת הרוב של ועדת דיין, בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה יוסי דיין. עם זאת, האוצר הציע להתפשר ולהסכים לחובה המצומצמת יותר, אם משרד האנרגיה יקדם בפועל את כל ההבטחות שניתנו במסגרת הוועדה: מתקני יבוא ואחסון של גז טבעי, שיאפשרו תחרות משוכללת באמצעות שחקנים מחו"ל וסחר משני בין תחנות הכוח; וכן עמידה ביעד ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות - 30% בפועל. כיום היעד הזה נקבע ל־2030, אך הספק לגבי עמידה בו גדל. רק אם ישראל תעמוד בכל התנאים הללו, חובת השמירה המקומית תעלה לרמה שקבעה ועדת דיין.

"נפעל להגיע להסכמות"

במשרד האנרגיה הביעו התנגדות חריפה להצעה של האוצר בחוק ההסדרים והגיבו לגלובס: "עמדת משרד האנרגיה והתשתיות בנושא הגז הטבעי הוצגה במסגרת טיוטת דוח ועדת דיין שפורסם זה מכבר להתייחסויות הציבור. ועדת דיין ממשיכה בדיוניה בעקבות ההערות שהתקבלו וצפוייה לסיים את דיוניה ולפרסם דוח סופי בהקדם.

"הצעת משרד האוצר, לא הוצגה לחברי הועדה ולא נדונה במסגרתה. משרד האנרגיה והתשתיות סבור כי נכון יהיה לסיים את דיוני הועדה ולפרסם דוח סופי על דעת חבריה. יובהר כי משרד האנרגיה פועל לקידום משק האנרגיה הישראלי, להשארתו כמקום אטרקטיבי להשקעות ולפיתוח לטובת אזרחי ישראל".

כעת נראה שתחת הלחץ משרד האוצר נאלץ לוותר על החלק הזה בחוק ההסדרים. זהו השינוי המשמעותי ביותר בין הטיוטה הקודמת לזו שתובא לממשלה. משרד האנרגיה הודיע בתגובה שהוא "מברך על החלטת משרד האוצר להוציא את טיוטת ההחלטות בנוגע למשק הגז הטבעי מדיוני התקציב. המשרד יפעל להגיע לסיכומים במסגרת עבודת ועדת דיין, מתוך מטרה להשלים את דיוניה ולהוציא דו"ח סופי מוסכם, שיבטא את טובת הציבור וישקף את צורכי משק האנרגיה".