חברת החשמל

המו"מ בין חברת החשמל למאגר תמר קרס

פערים בלתי ניתנים לגישור במו”מ בין חברת החשמל למאגר תמר הובילו לפרישת ישראמקו, השותפה הגדולה במאגר • כעת נותרו במו”מ פחות מחצי מהשותפות, ולא בטוח שחברת החשמל תרצה לחתום עסקה עם חלק קטן כל כך מתמר

עידן ארץ 19:02
מאגר הגז תמר / צילום: ap, Marc Israel Sellem
מאגר הגז תמר / צילום: ap, Marc Israel Sellem

כפי שפורסם בגלובס, התגלו פערים בלתי ניתנים לגישור בין חברת החשמל לבין חלק משותפות תמר, שהביאו ליציאה של ישראמקו, שותפת תמר הגדולה ביותר, מהמו"מ. ההסכם בין חברת החשמל לתמר הוא הסכם הגז הגדול והחשוב ביותר במשק הישראלי, שמשפיע על מחירי החשמל. עתה נשארו במו"מ פחות מחצי מתמר, מה שאומר שמחיר הגז יעבור כנראה לבוררות, והחוזה יסתיים ב-2030 על פי תנאי העסקה המקורית.

לקראת שנה זו, חברת החשמל תצטרך לבצע תהליך מכרזי בין תמר לבין לוויתן (שרובו מושקע ביצוא) כדי לספק גז לתחנות חברת החשמל. לעסקה זו יש השפעה גדולה על מחירי החשמל בישראל, והיא מאירה על בעיות התחרותיות במשק הגז.

על פי הודעת ישראמקו, השותפה הגדולה ביותר במאגר תמר, "החליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות כי בשים לב לתמורות בתנאי השוק והסביבה הרגולטורית, לא יהיה זה לטובת השותפות לקדם את התיקון להסכם חח"י לעת הזו". כלומר, המו"מ שהיה בבעיות גדולות בשבועות האחרונים - קרס סופית. כעת, הם מדווחים "בהתאם להסכם חח"י, אם מי משותפי תמר וחברת החשמל לא יגיעו להסכמה על שיעור התאמת המחיר [...] רשאי כל צד להפנות את העניין להליך בוררות". כלומר, בהנחה שלא תהיה חזרה למו"מ, מחיר הגז בשנים הקרובות לא ייקבע במו"מ ישיר אלא בבוררות. אך נכון לעתה, אין בורר מוסכם בין שותפות תמר לבין חברת החשמל.

להזכיר, לפני חודש וחצי בלבד חתמו רוב שותפות תמר (כולל ישראמקו) על מזכר הבנות בלתי-מחייב עם חברת החשמל לקראת עסקה.

"אם היתר הייצוא יאושר תיוצר בעיה קשה"

על פי מקורות בשוק הגז, ישנה בעיה תחרותית קשה בשוק הגז הטבעי לאור אישור הסכם היצוא הנרחב של מאגר לוויתן עם מצרים. יחד עם ההתחייבות של מאגרי אנרג'יאן, נוצר מצב בו מאגר תמר הוא כמעט השחקן היחיד בשוק הגז המקומי, מה ששם את חברת החשמל בעמדה בעייתית במו"מ. מהצד השני, השותפה הגדולה בלוויתן, ניו מד, מתעקשת שדווקא הייצוא למצרים מאפשר פיתוח נרחב של לוויתן שהחל מ-2030 יפנה לה גז כדי לספק לפחות את רוב הצריכה של חברת החשמל.

לדברי אותם מקורות, אם שר האנרגיה יאשר את היתר הייצוא של עסקת לוויתן ומצרים תיוצר בעיה תחרותית קשה בשוק הגז הטבעי, יחד עם ההתחייבות של מאגרי אנרג'יאן, נוצר מצב בו מאגר תמר הוא כמעט השחקן היחיד בשוק הגז המקומי ואין תחרות כלל. "לא הגיוני שרגולטור עם 3 מאגרים לא מצליח לייצר תחרות במשק" הם אומרים.

במו"מ מול חברת החשמל השתתפו רוב שותפות תמר, אך לא כולן - יוניון אנרג'י של אהרן פרנקל ותמר פטרוליום לא היו מעוניינות בעסקה מלכתחילה. כעת, לאחר פרישת ישראמקו, רק חלק קטן מהשותפות נשאר רלוונטי להסכם, לרבות מפעילת המאגר שברון (שהיא גם שותפה ומפעילה של המאגר המתחרה לוויתן) - אך לא בטוח שחברת החשמל תרצה לחתום עסקה עם חלק קטן כל כך מתמר.