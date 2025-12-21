אחרי טעויות חמורות בדיווח: BBC יבחן מחדש את הסיקור על ישראל

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● חזית המדע | לא מסתכלים על תוצאות בדיקות? החוקר שמגלה מתי אנחנו נמנעים ממידע

● "עסקה חריגה במיקום יוצא דופן": בכמה נמכר פנטהאוז בחיפה?

1הניו יורק טיימס: "חיזבאללה לא הוכרע ומסכן חזרה למלחמה עם ישראל"

ממשלת לבנון התחייבה לפרק את חיזבאללה מנשקו לפני כשנה, אולם כעת "הארגון מנסה להשתקם" ו"קצב הפירוק מתסכל גורמים בישראל וארה"ב", פורסם בניו יורק טיימס.

"על אף שחיזבאללה טוען כי הסיג את לוחמיו מן האזור הסמוך לגבול עם ישראל, וכי איבד חלק ניכר מארסנל הנשק שלו במהלך המלחמה, גורמים בישראל ובארה"ב אומרים שהארגון מנסה להשתקם. הדבר מעלה את האפשרות למתקפה ישראלית מחודשת", נכתב.

"שליחים מישראל ומלבנון נפגשו בשבוע שעבר לשיחות ישירות, בפעם השנייה החודש, מפגש נדיר שנערך בחסות ועדת פיקוח על הפסקת האש בהובלת ארצות הברית, שהוקמה לאחר המלחמה", נכתב. בכירים אמריקאים דורשים כי חיזבאללה יפורז מנשקו עד סוף השנה "אך לא ברור אם הדבר אפשרי".

בסוף השבוע, ראש ממשלת לבנון נוואף סאלם טען כי ממשלת לבנון נמצאת "ימים ספורים" מסיום תהליך פירוז חיזבאללה מדרום לנהר הליטני. אולם, בניו יורק טיימס נכתב כי "לפי אנליסטים לבנונים, התקדמות מהירה מדי ללא ויתורים מצד ישראל, ובהם הפסקת התקיפות ונסיגה משטח לבנוני טומנת בחובה גם סיכונים פנימיים ללבנון. חיזבאללה אינו רק מיליציה; הוא גם מפלגה פוליטית בפרלמנט הלבנוני, בעלת שורשים עמוקים בקהילה השיעית במדינה".

כעת "האפשרות לחזרה למלחמה תלויה בין היתר במידת ההתחמשות וההתארגנות מחדש של חיזבאללה מאז תום הלחימה".

מתוך הניו יורק טיימס מאת אהרן בוקסרמן, יואן וורד, נתן אודנהיימר וחווידה סעאד. לקריאת הכתבה המלאה.

2"יהודים לא מסתובבים עם כיפה בחוץ": האנטישמיות בבריטניה בשיאה

מאז ה-7 באוקטובר יהודי בריטניה טוענים כי הם חווים "את השינוי הגדול ביותר זה 60 שנה", כך פורסם ב-BBC.

"הזהות היהודית שלנו מונחת על הכתפיים בכובד גדול הרבה יותר בימים אלה, לנוכח כל הכאב", כך אמר ל-BBC נציג מועצת יהודי בריטניה, פיל רוזנברג. לדבריו, "הסכסוך במזרח התיכון השפיע עמוקות על החברה היהודית בבריטניה".

כעת, התרחשה נקודת מפנה בחיים של יהודים רבים בבריטניה. "חלו שינויים בתחושת הביטחון של רבים, וגם במידת החיבור שלהם לשאר הקהילה. ובמקביל, יש גם עדויות לשינויים בשיח סביב ישראל, כולל פער דורי שמתחיל להתבלט בקרב יהודי בריטניה", נכתב.

בן דורי, בן 33, המתגורר בלונדון אמר ל-BBC: "אני מכיר יהודים, שכשהם הולכים לבית הכנסת, הם שומרים את הכיפה בכיס עד שהם נכנסים בדלת, ומסירים אותה ברגע שהם יוצאים". דורי הוסיף כי "היהודים שאני מכיר מודעים היום יותר מתמיד לצורך בישראל בטוחה, למקרה שיצטרכו להימלט אליה".

"לפי משרד הפנים הבריטי, בשנה שהסתיימה במרץ 2023 נרשמו 1,543 פשעי שנאה נגד יהודים באנגליה ובוויילס; עד מרץ 2024 עלה המספר ל־3,282", נכתב. "ה־Community Security Trust, גוף שעוקב אחר אירועים אנטישמיים בבריטניה זה כמעט 40 שנה, אומר שהרמות בשנתיים האחרונות הן הגבוהות ביותר מאז החלו המדידות", נכתב.

בנוסף, נתונים של מכון המחקר הבריטי JPR שפורסמו לאחרונה חושפים את הפער הדורי "בדעות בקרב יהודי בריטניה ביחס לישראל". במחקר עלה כי "שיעור היהודים שמזהים עצמם כאנטי־ציונים מאז 2022 עלה בכל קבוצות הגיל, אך גם הפער בין צעירים למבוגרים התרחב. כך למשל, ב־2022 אמרו 3% מבני 50-59 שהם אנטי־ציונים - פער של 10 נקודות לעומת קבוצת הגיל 20-29. ב־2024 כבר עמד הפער על 17 נקודות: 7% מבני 50-59 הגדירו עצמם אנטי־ציונים, לעומת 24% בקרב הצעירים".

מתוך ה-BBC מאת אלים מקבול וקתרין ויאט. לקריאת הכתבה המלאה.

3"טעויות חמורות בדיווח": ב-BBC צפויים לבחון מחדש את הסיקור על ישראל

"ה־BBC ייבחן מחדש את סיקורו במזרח התיכון, לאחר שהודה בטעויות דיווח חמורות באופן שבו הציג את ישראל במהלך המלחמה בעזה", פורסם בדיילי מייל. בדוח בין 13 עמודים שפורסם בסוף השבוע התאגיד "התחייב לבדוק טענות נרחבות להטיה בסיקור". הדוח חובר על ידי פיטר ג'ונסון, מנהל תחום תלונות וביקורות מערכתיות ב־BBC.

הדוח פורסם בעקבות מזכר שדלף לתקשורת בו התאגיד הואשם בהטייה בסיקור, "האשמות בדבר הטיה עלו לכותרות בחודש שעבר, לאחר שמזכר שכתב היועץ העצמאי מייקל פרסקוט הודלף לעיתונות. במזכר נטען כי ה־BBC נראה כמי שיש לו 'רצון תמידי להאמין לגרוע ביותר לגבי ישראל', וכי שירות BBC Arabic במיוחד נוטה 'למזער את הסבל הישראלי ולהציג את ישראל כתוקפנית", נכתב.

"ג’ונסטון הודה בשורה של טעויות מזיקות שנעשו בדיווחי ה־BBC, ובהן טענה שלפיה בית הדין הבינלאומי לצדק קבע שקיים 'בסיס סביר לחשד לרצח עם' בעזה", נכתב. בנוסף, בדוח ציון כי ה-BBC דיווח באופן "בעייתי" את מספר ההרוגים בעזה. וכן הציג שאלה "שגויה" לגבי "14 אלף תינוקות שלכאורה היו בסכנת מוות מרעב בתוך 48 שעות". בנוסף, בדוח צוין כי ה-BBC שידר דיווח טלוויזיוני שטען כי "חיילי צה"ל קברו מאות גופות בקברי אחים - כאשר למעשה חמאס הוא שביצע זאת".

"ג’ונסטון אמר כי ה־BBC תיקן בהמשך את טעויותיו, והודה כי היה זה שגוי להסתמך על עיתונאים פרילנסרים", נכתב. כעת, בתאגיד טוענים כי החלו בתוכנית הכשרה עם "ועדת ההנחיות והסטנדרטים המערכתיים של התאגיד (EGSC)" וטענו כי החלו להטמיע את התוכנית "לכלל אנשי המערכת של BBC News Arabic".

מתוך הדיילי מייל מאת ניק קונסטבל. לקריאת הכתבה המלאה.

4שגריר ארה"ב בישראל לוול סטריט ג'ורנל: "מרגיש בירושלים בבית"

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי התראיין לוול סטריט ג'ורנל והביע חשש מהקרע בקואליציה של טראמפ סביב התמיכה האמריקאית בישראל.

"האקבי, נוצרי אוונגליסט, ביקר לראשונה בישראל לפני יותר מ-50 שנה, כשהיה בן 17, ומיד נשבה במה שראה כדמוקרטיה חלוצית, קשוחה ומאלתרת, הנלחמת על עצמאותה בדומה לאמריקה בראשיתה. בארץ התנ"ך הוא הרגיש שהוא עד להתגשמות נבואות, כאשר יהודים שבים למולדת שניתנה להם מאלוהים", נכתב.

האקבי אמר לג'ורנל משגרירות ארה"ב בירושלים, "בניגוד לאנשים מסוימים שעלולים לחוות הלם תרבות, אני מרגיש כאן ממש בבית. נוח לי כאן, ואני אוהב את המקום הזה".

"החיבה הבלתי־מתנצלת הזו הותירה אותו לא רק מחוץ לקו המקובל של עמדות דיפלומטיות שמבקשות לאזן בין תמיכה בישראל לבין שאיפות פלסטיניות למדינה, אלא גם בניגוד למחנה MAGA ההולך ומקבל קול, שמטיל ספק בתמיכת ארצות הברית בישראל", נכתב.

"פרשנים ופוליטיקאים, בהם טאקר קרלסון, סטיב באנון וחברת הקונגרס מרג'ורי טיילור גרין טוענים שישראל מכופפת את המדיניות האמריקאית הרחק מן האינטרסים הלאומיים של ארה"ב", נכתב.

כעת, "הוויכוח מעלה שאלות על יציבותה של התמיכה האמריקאית בישראל בתקופה שבה המחיר הכבד של הפעולות הצבאיות של ישראל במלחמה בעזה כבר הרחיק מצביעים רבים מן השמאל".

למרות הקרע באמריקה "האקבי אינו נסוג". עבורו, כאוונגליסט לישראל יש משמעות רוחנית עמוקה. "אוונגליסטים רבים מאמינים שהקמת נוכחות יהודית משמעותית בישראל תזרז את 'אחרית הימים', כולל שובו של ישו כדי להביס את הרוע ולהקים את מלכותו עלי אדמות", נכתב.

"המורשת הנוצרית בנויה על יסוד יהודי. בלי היסוד היהודי, אין אמונה נוצרית", אמר האקבי לג'ורנל. "אי אפשר להפריד בין מי שאתה, את הערכים שלך, את תפיסת העולם שלך , ואני לא מנסה להפריד את שלי ממי שאני", אמר.

מתוך הוול סטריט ג'ורנל מאת עומר עבד אל־באקי. לקריאת הכתבה המלאה.