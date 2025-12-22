ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
המכס האמריקאי על ישראל יישאר 15%: "זה האפס החדש"

גובה המכס הכללי שיוטל על סחורות מישראל לא ישתנה לעומת השלב הקודם של תוכנית המכסים האמריקאית • החידוש בהכרזה צפוי להיות בהחרגות ובהקלות שיינתנו למוצרים מענפים מסוימים - כגון תעשיות ביטחוניות ויהלומים • בכירה במשרד הכלכלה: "ישראל כבר הלכה כברת דרך גדולה לכיוון האמריקאים; מקווה שנצליח להשיג הקלות נוספות"

אורן דורי 13:25
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: Reuters
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: Reuters

ממשל טראמפ צפוי לפרסם בקרוב את רשימת המכסים הסופית על יבוא סחורות לארה"ב. גובה המכס הכללי שיוטל על סחורות מישראל לא ישתנה לעומת השלב הקודם של תוכנית המכסים האמריקאית, שכבר נכנס לתוקף ועומד על 15%. החידוש בהכרזה צפוי להיות בהחרגות ובהקלות שיינתנו למוצרים מענפים מסוימים.

בלעדי | ישראל וארה"ב לקראת סגירת הסכם סחר: המכסים יופחתו, אבל לא באופן אחיד
שר הכלכלה החליט: הגבלה על יבוא אלומיניום. האם האוצר יטיל וטו?

בין המוצרים שעליהם מתנהל המשא-ומתן המתקדם להקלות במכס האמריקאי: תוצרת התעשייה הביטחונית ויהלומים. באשר לשבבים ופארמה - שני ענפים מובילים ביצוא של ישראל - המגעים צפויים להימשך עוד חודשים קדימה. כרגע הם לא נכללים בכלל בתוכנית המכסים, ויש עליהם 0% מכס. אולם הממשל האמריקאי עורך חקירות סחר בשני הסקטורים האלה, כך שהאיום עדיין קיים עבור היצרניות הישראליות.

במשרד הכלכלה, שמוביל את המגעים מול האמריקאים, הודפים את הביקורת על כך ששיעור המכס הכללי על ישראל לא ירד אל מתחת ל-15%. "הבנו ש-15% הוא האפס החדש, כלומר המינימום למדינות שיש להן עודף סחר מול ארה"ב", אומרת יפעת אלון-פרל, ראש צוות המשא-ומתן לשיחות עם האמריקאים, סגנית מנהל מינהל סחר חוץ למדיניות סחר והסכמים במשרד הכלכלה. לדבריה, "היום אנחנו רואים שזה באמת הקו עם כל המדינות בעולם. כמעט אף מדינה שיש לה עודף סחר לא הצליחה לרדת מ-15%".

אף שההכרזה הצפויה בימים או בשבועות הקרובים על הקלות במכס עבור חלק מהיצוא הישראלי תהיה ציון דרך במשא-ומתן על המכסים, בפועל המגעים לא ייפסקו. ישראל וארה"ב עדיין לא חתמו על הסכם סחר חדש ומקיף ביניהן, שלפי הערכות ייסגר רק עמוק בתוך 2026.

"מקווים שנצליח להשיג הקלות נוספות"

"מעבר להקלות שנראה בשבועות הקרובים, אני מקווה שנצליח להשיג הקלות נוספות במסגרת המשא-ומתן על ההסכם הגדול", אומרת אלון-פרל. "ישראל כבר הלכה כברת דרך גדולה לכיוון האמריקאים ברפורמה שמוביל השר ניר ברקת 'מה שטוב לאמריקה טוב לישראל', שתקל רגולטורית על יבוא מארה"ב לישראל, ובהסכם הסחר בחקלאות שנחתם בחודש שעבר ומבטיח מכס אפס לסחורה מארה"ב שתגיע לישראל".

בישראל עדיין לא ויתרו על האפשרות לקבל הפחתה גורפת בשיעור המכס במסגרת ההסכם הכולל, אבל נראה כי זה כבר שמור להסכמות שמעבר לגבולות הגיזרה של משרד הכלכלה - יותר בעולמות מדיניות החוץ והביטחון, שעלו לא פעם בשולחנות המשא-ומתן מול האמריקאים והצריכו גם את מעורבותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בישראל סבורים כי כבר העניקו לאמריקאים כמעט כל הקלת סחר אפשרית במסגרת המשא-ומתן הנוכחי. כך שהתפתחויות נוספות בתוכנית המכסים, אם יהיו, יכולות לבוא מכיוונים עקיפים כמו סעודיה - או להבדיל, מרצועת עזה. ההבנה היא שההחלטה הסופית תישאר בידי הנשיא דונלד טראמפ עצמו.

לגלובס נודע כי גם היטל ההיצף על אלומיניום מסין, עליו הכריז אתמול (א') שר הכלכלה ברקת, קשור למשא-ומתן מול ארה"ב. מעבר לניסיון להגן על תעשיית האלומיניום המקומית בארץ, חשוב היה למשרד הכלכלה ליישר קו עם מדיניות טראמפ הנוקשה כלפי סחר עם הסינים - והיטל ההיצף הוא מעין הצהרת כוונות בנושא.