דיווחים שוטפים

09:22 - ארגון "מועצת אוקטובר" שלח מכתב לראש השב"כ שבו קרא לחקור את פרשת קטארגייט: "חשד סביר לבגידה של אנשי לשכת רה"מ בקמפיין השפעה לטובת ממשלת קטאר"

07:51 - 5 ישראלים נעצרו ע"י המשטרה, הפלסטינים מדווחים: "נכנסו לבית בכפר בדרום הר חברון, שחטו 3 כבשים ופצעו תושבים"

המשטרה עצרה את החמישה בחשד למעורבות באירוע אלימות קיצוני, אשר במהלכו הם פצעו תושבים, פגעו בבעלי חיים וגרמו נזק לרכוש. הפצועים הפלסטינים פונו לביה"ח בחברון. משטרת ישראל: במהלך סריקות וכניסה למתחם אותרו ממצאים רבים. לכתבה המלאה

07:47 - כוחות הביטחון פעלו הלילה לאכיפה חוזרת נגד ארבעה מבנים לא חוקיים ישראלים שנבנו במרחב צומת העוקפים שבחטיבת יהודה. הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם מפקד פיקוד המרכז. דובר צה"ל: צה"ל ובתוכו המנהל האזרחי וכלל גופי הביטחון, ימשיכו לפעול לחיזוק הביטחון ושמירת החוק והסדר ביהודה ושומרון, תוך מתן דגש לאכיפת מבנים לא חוקיים הפוגעים בביטחון ויציבות האזור

00:09 - אלי פלדשטיין: "אחרי 7.10 המשימה הייתה למחוק את מושג האחריות סביב רה"מ"

דובר ראש הממשלה שמואשם בפרשת הבילד התראיין לראשונה על הפרשות לכאן 11 ואמר כי צחי ברוורמן הצהיר כי הוא יכול לשבש את חקירת הפרשה • לדבריו, לאחר 7 באוקטובר הוטל עליו "להוציא את המילה אחריות מהלקסיקון". לכתבה המלאה

00:02 - בישראל חוששים ממיס-קלקולציה מול איראן, ומבהירים: לא ניקח סיכונים

על רקע התרגילים שקיימה טהראן בטילים בליסטיים, בישראל העבירו מסר לאמריקנים: לא ניקח סיכון שתרגיל יהפוך לאירוע בהפתעה. כמה גורמים שהתלכדו הובילו לחשש מהתלקחות מחודשת בזירה האיראנית: המשבר הכלכלי, הזעם של העם - והרצון להשיב את הכבוד שנפגע במבצע "עם כלביא". במערכת הביטחון מעריכים: אם לא יהיה הסכם גרעין טוב - נאלץ לפעול שוב באיראן. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12

22:38 - לאחר הגילויים ביממה האחרונה על פרשת קאטרגייט והדלפת המסמכים, ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט מאשים: "נתניהו, אתה לא ראוי להוביל את המדינה. ישראל חייבת ללכת לבחירות ולנקות את קודש הקודשים שלה מזוהמת