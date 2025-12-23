ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ ישראלים נכנסו לבית של פלסטינים, שחטו כבשים ופצעו שלושה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

5 ישראלים נעצרו ע"י המשטרה, הפלסטינים מדווחים: "נכנסו לבית בכפר בדרום הר חברון, שחטו 3 כבשים ופצעו תושבים"

במערכת הביטחון העלו חשש, ההבנה: "חבית הנפץ" מול איראן עלולה להתלקח מחדש • אלי פלדשטיין: "אחרי 7.10 המשימה הייתה למחוק את מושג האחריות סביב רה"מ" •  איזנקוט מאשים: "נתניהו, אתה לא ראוי להוביל את המדינה. ישראל חייבת ללכת לבחירות ולנקות את קודש הקודשים • דיווחים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:29 עודכן: 09:30
מרחב דרום הר חברון / צילום: אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון
מרחב דרום הר חברון / צילום: אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון

דיווחים שוטפים

09:22 - ארגון "מועצת אוקטובר" שלח מכתב לראש השב"כ שבו קרא לחקור את פרשת קטארגייט: "חשד סביר לבגידה של אנשי לשכת רה"מ בקמפיין השפעה לטובת ממשלת קטאר"

07:51 - 5 ישראלים נעצרו ע"י המשטרה, הפלסטינים מדווחים: "נכנסו לבית בכפר בדרום הר חברון, שחטו 3 כבשים ופצעו תושבים"

המשטרה עצרה את החמישה בחשד למעורבות באירוע אלימות קיצוני, אשר במהלכו הם פצעו תושבים, פגעו בבעלי חיים וגרמו נזק לרכוש. הפצועים הפלסטינים פונו לביה"ח בחברון. משטרת ישראל: במהלך סריקות וכניסה למתחם אותרו ממצאים רבים. לכתבה המלאה

07:47 - כוחות הביטחון פעלו הלילה לאכיפה חוזרת נגד ארבעה מבנים לא חוקיים ישראלים שנבנו במרחב צומת העוקפים שבחטיבת יהודה. הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם מפקד פיקוד המרכז. דובר צה"ל: צה"ל ובתוכו המנהל האזרחי וכלל גופי הביטחון, ימשיכו לפעול לחיזוק הביטחון ושמירת החוק והסדר ביהודה ושומרון, תוך מתן דגש לאכיפת מבנים לא חוקיים הפוגעים בביטחון ויציבות האזור

00:09 - אלי פלדשטיין: "אחרי 7.10 המשימה הייתה למחוק את מושג האחריות סביב רה"מ"

דובר ראש הממשלה שמואשם בפרשת הבילד התראיין לראשונה על הפרשות לכאן 11 ואמר כי צחי ברוורמן הצהיר כי הוא יכול לשבש את חקירת הפרשה • לדבריו, לאחר 7 באוקטובר הוטל עליו "להוציא את המילה אחריות מהלקסיקון". לכתבה המלאה

00:02 - בישראל חוששים ממיס-קלקולציה מול איראן, ומבהירים: לא ניקח סיכונים

על רקע התרגילים שקיימה טהראן בטילים בליסטיים, בישראל העבירו מסר לאמריקנים: לא ניקח סיכון שתרגיל יהפוך לאירוע בהפתעה. כמה גורמים שהתלכדו הובילו לחשש מהתלקחות מחודשת בזירה האיראנית: המשבר הכלכלי, הזעם של העם - והרצון להשיב את הכבוד שנפגע במבצע "עם כלביא". במערכת הביטחון מעריכים: אם לא יהיה הסכם גרעין טוב - נאלץ לפעול שוב באיראן. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12

22:38 - לאחר הגילויים ביממה האחרונה על פרשת קאטרגייט והדלפת המסמכים, ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט מאשים: "נתניהו, אתה לא ראוי להוביל את המדינה. ישראל חייבת ללכת לבחירות ולנקות את קודש הקודשים שלה מזוהמת