עדכונים שוטפים

03:18 - משרד החוץ של ניגריה אישר שתקיפות אוויריות שביצעה ארה"ב פגעו ביעדי טרור בצפון-מערב המדינה, והוסיף כי ניגריה ממשיכה לקיים עם וושינגטון שיתוף פעולה ביטחוני

01:11 - טראמפ הודיע: ארה"ב תקפה יעדי דאעש בניגריה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי ארה"ב תקפה יעדי דאעש בצפון-מערב ניגריה. לדבריו, משרד ההגנה הוציא לפועל שורת תקיפות מדויקות בהוראתו. גורם אמריקאי מסר לרויטרס: "התקיפות בוצעו לבקשת הרשויות בניגריה, מחבלי דאעש נהרגו". בשנה האחרונה ביצע צבא ארה"ב תקיפות בניגריה, סומליה, איראן, תימן, עיראק, סוריה, הים הקריבי ומזרח האוקיינוס השקט.

המהלך מגיע לאחר שבועות של איומים אמריקאים לפעולה צבאית בשל פגיעה בנוצרים במדינה. ממשלת ניגריה דחתה בעבר את הטענות וטענה כי היא מחויבת לחופש דת ולהגנה על כלל האזרחים. לכתבה המלאה

במקביל לתקיפות בניגריה, האמריקאים ממשיכים לצבור כוחות על רקע המתיחות עם ונצואלה, כך לפי דיווח ברויטרס.

00:08 - "אם מישהו חושב שהוא מהלך עליי אימים, שישחרר את הסרט"

בריאיון שקיים החשוד המרכזי בפרשת "קטרגייט" אלי פלדשטיין בכאן 11, הוא טען כי לשכת ראש הממשלה אספה חומרים נגד יואב גלנט. בריאיון אמש שר הביטחון לשעבר התייחס לאירוע שהתרחש בכניסה לדיון אצל נתניהו ולכאורה תועד: "חסמו אותי פיזית ומנעו ממני להיכנס".

"אם מישהו חושב שהוא מהלך עליי אימים, שישחרר את הסרט", אמר גלנט בהתייחס לטענות של פלדשטיין ונתן רקע לאירוע: "ביום החמישי למלחמה, לוחמים של צה"ל עדיין מטהרים את היישובים ומחפשים אנשים בשטחינו. בתוך העניין הזה הקשר בין ראש הממשלה לשר הביטחון נמדד בשניות, זה הדבר הכי חשוב שיש. כשאני מגיע ללשכת ראש הממשלה מעניין אותי דבר אחד - איך אנחנו מנצחים את החמאס". לכתבה המלאה

22:58 - פגישת טראמפ-נתניהו תהיה קריטית לעתיד הסכם הפסקת האש בעזה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתכנן כמה הכרזות משמעותיות בנוגע לעזה בתחילת ינואר, אך פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו במאר-א-לאגו ביום שני עשויה לקבוע אם וכיצד תוכנית השלום שלו תתקדם לשלב הבא שלה.

בכירי הבית הלבן מתוסכלים מהתנהלות נתניהו לגבי עזה, סבורים שהוא גורר רגליים וחוששים מחידוש המלחמה, נתניהו ספקן לגבי התכניות האמריקאיות לשלב השני של ההסכם. טראמפ יצטרך להכריע בין עמדת יועציו לזו של ראש ממשלת ישראל. לכתבה המלאה

22:01 - חייל צה"ל נפצע קשה כתוצאה מירי בבסיס בצפון. בהמשך פונה לבית חולים שם נקבע מותו. הודעה נמסרה למשפחתו, נפתחה חקירה בעניין במצ"ח

21:23 - צה"ל הודיע על הרוג כתוצאה מירי לעבר חשוד בהברחה בגבול מצרים אמש

מהתחקיר הראשוני לאירוע עלה כי לאחר סיום פעילות מבצעית בגזרה חייל ואזרח חזרו ברכב אזרחי. במהלך נסיעתם זיהו מספר חשודים רעולי פנים במהלך הברחה. לאחר הזיהוי, האזרח פתח בירי מנשקו האישי ומנשקו של החייל לעבר גלגלי הרכב של החשודים, דבר שהוביל לסטיית הרכב ממסלולו ולפציעת אחד החשודים. הוא פונה לבית החולים - שם נקבע מותו.

פורסם לראשונה ב-N12