ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ נכנס לישראל כבר לפני כמה ימים: השאלות הקשות אחרי הפיגוע
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הפסקת אש | סיקור שוטף

נכנס לישראל כבר לפני כמה ימים - ועבר 30 ק"מ: השאלות הקשות אחרי הפיגוע המשולב

שמשון מרדכי בן 68 ואביב מאור בת 19 הם הנרצחים בפיגוע המשולב בצפון • ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז היום על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית; מצרים וטורקיה גינו • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 08:00
זירת הפיגוע סמוך לעין חרוד / צילום: תיעוד מבצעי מד''א
זירת הפיגוע סמוך לעין חרוד / צילום: תיעוד מבצעי מד''א

עדכונים שוטפים

08:03 - הפגישה עם טראמפ שעשויה לקבוע את מועד הבחירות בישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו יעשה בשבוע הבא את דרכו פעם נוספת במטוס "כנף ציון" לפגישה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, באחוזתו במאר א-לאגו שבפלורידה, על מנת לדון עמו במגוון רחב של נושאים. אמש ב"אולפן שישי" שרטטנו את שלל הסוגיות שצפויות לעלות בפגישת טראמפ-נתניהו, ואת מפת האינטרסים שתשפיע גם על המערכת הפוליטית בישראל.

19:01 - נכנס לישראל כבר לפני כמה ימים - ועבר 30 ק"מ: השאלות הקשות אחרי הפיגוע המשולב

במערכת הביטחון מנסים לחקור כיצד התרחש הפיגוע המשולב הקשה שאירע באזור בית שאן. מאחורי הפיגוע שבו נרצחו אביב מאור בת ה-19 ושמשון מרדכי בן ה-68 עומד המחבל אחמד אבו אלרוב מקבאטיה. אחרי הפיגוע, כוחות צה"ל ושב"כ נכנסו אל העיירה - ופשטו על ביתו של המחבל.

הכוחות שפעלו בעיירה היו כוחות צה"ל מסיירת צנחנים ויחידת דובדבן בפיקוד המרכז יחד עם כוחות שב"כ, מג"ב ויחידת 'מצדה' של שב"ס. במהלך הפעילות עד כה, הכוחות פשטו על ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע. רכזי שב"כ ביצעו תחקורים של חשודים בשטח ויחד עם כוחות צה"ל ערכו מיפוי לקראת הריסת בית המחבל. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.