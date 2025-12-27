עדכונים שוטפים

08:03 - הפגישה עם טראמפ שעשויה לקבוע את מועד הבחירות בישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו יעשה בשבוע הבא את דרכו פעם נוספת במטוס "כנף ציון" לפגישה עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, באחוזתו במאר א-לאגו שבפלורידה, על מנת לדון עמו במגוון רחב של נושאים. אמש ב"אולפן שישי" שרטטנו את שלל הסוגיות שצפויות לעלות בפגישת טראמפ-נתניהו, ואת מפת האינטרסים שתשפיע גם על המערכת הפוליטית בישראל.

19:01 - נכנס לישראל כבר לפני כמה ימים - ועבר 30 ק"מ: השאלות הקשות אחרי הפיגוע המשולב

במערכת הביטחון מנסים לחקור כיצד התרחש הפיגוע המשולב הקשה שאירע באזור בית שאן. מאחורי הפיגוע שבו נרצחו אביב מאור בת ה-19 ושמשון מרדכי בן ה-68 עומד המחבל אחמד אבו אלרוב מקבאטיה. אחרי הפיגוע, כוחות צה"ל ושב"כ נכנסו אל העיירה - ופשטו על ביתו של המחבל.

הכוחות שפעלו בעיירה היו כוחות צה"ל מסיירת צנחנים ויחידת דובדבן בפיקוד המרכז יחד עם כוחות שב"כ, מג"ב ויחידת 'מצדה' של שב"ס. במהלך הפעילות עד כה, הכוחות פשטו על ביתו של המחבל שביצע את הפיגוע. רכזי שב"כ ביצעו תחקורים של חשודים בשטח ויחד עם כוחות צה"ל ערכו מיפוי לקראת הריסת בית המחבל. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.