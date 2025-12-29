בגלל רטיבות וליקויים משמעותיים: בעלי דירות יפוצו ב-7.5 מיליון שקל

ליקויי בנייה חמורים עלולים להוריד את שוויה של דירה, גם לאחר תיקונם, עקב התדמית השלילית שנגרמה לה. כך פסק שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, גלעד הס, שהטיל פיצוי של כ-7.5 מיליון שקל על חברת אלעד מגורים החדשה כפיצויים לבעלי דירות בירושלים.

השופט הס דן בשתי תביעות פיצויים שהוגשו כנגד החברה על ידי עשרות רוכשי הדירות ונציגות הבית המשותף של הפרויקט, שממוקם ברחוב זנגויל, ירושלים. זאת, בגין ליקויי בנייה שהתגלו בדירות ועוד.

התובעים, שרובם הגישו את התביעות באמצעות עוה"ד ורד כהן ורענן בר-און, תבעו מהחברה סכום של 27 מיליון שקל בגין ליקויי הבנייה בדירותיהם, אך גם ברכוש המשותף.

בית המשפט מינה מומחים מטעמו בתחומים שונים מתחומי ההנדסה, האלומיניום המעליות, החניונים ושמאות המקרקעין, וזאת על מנת לבדוק את הטענות הצדדים.

לפני כחודש הוציא השופט פסק דין חלקי, בו פסק לטובת בעלי הדירות את כל הסכומים שנקבעו על ידי מומחים שמינה לבדיקת הליקויים, שהגיעו לסך כולל של 2.5 מיליון שקל.

השבוע יצא החלק המשלים של פסק הדין, שדן בעיקרו בשתי סוגיות: האם שווי הדירות בפרויקט ירד בגלל הליקויים, גם אם אלה יתוקנו, וזאת בגלל "השם הרע" שייצא לבניין, והאם מגיע לבעלי הדירות התובעים פיצוי בגין עוגמת נפש שנגרמה להם בגלל אותם הליקויים. בין היתר סיפר בעל דירה בפרויקט, כי ניסה למכור שתי דירות בבעלותו במשך זמן רב אך ללא הצלחה - רק לאחר שהוריד את המחיר המבוקש באופן ניכר, הוא הצליח למכור אותה. באי כוחה של חברת אלעד, כפרו בקיומה של ירידת הערך.

התנאים לפיצוי עקב ירידת ערך תדמיתית

השופט הס כתב בפסיקתו, כי כדי שבית משפט יפסוק פיצוי עקב ירידת ערך תדמיתית, חייבים להתקיים שני תנאים מצטברים: הראשון - קיומם המוכח של ליקויים או אי התאמות; השני - שהיא משתקפת בשוק הנדל"ן כלומר בשווי הדירות.

עורכי הדין ורד כהן ורענן בר און / צילום: פרטי

השמאי מטעם בית המשפט קבע ירידת ערך של 153-69 אלף שקל לדירות, וזאת בהתבסס על עסקאות להשוואה שנערכו בין הבניין של התובעים, לבין בניין סמוך שנבנה אף הוא על ידי חברת אלעד.

השופט הס אמנם קיבל את שומת השמאי, אך במקביל פסק כי בהסתמך על חוות הדעת שלו עצמו ושל אנשי המקצוע הנוספים שבדקו את הליקויים, מתקיימים במקרה זה שני התנאים לקיום ירידת ערך תדמיתית, והוא קבע בגינה פיצוי של כ-4.8 מיליון שקל.

עוד אישר השופט הס, כי לרוכשים נגרמה עוגמת נפש עקב הליקויים. "וזאת לאור תיאור הליקויים בחוות דעת אינג' שנהב, בחוות דעת אינג' שטרן, וכן בחוות דעת השמאי דנוס, לרבות התמונות שצורפו. מדובר בליקויים משמעותיים, בפרט בעניין הרטיבות, אשר פגעו באיכות החיים של התובעים למשך שנים רבות. כמו כן התרשמתי בדבר עוגמת הנפש האמיתית והכנה שנגרמה לתובעים כפי שזו משתקפת בתצהירים שהוגשו מטעמם וכן מהחקירות הנגדיות". הוא פסק להם 715 אלף שקל.

לכך נוספו הוצאות משפט ומומחים שהעסיקו בעלי הדירות התובעים.