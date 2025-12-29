פחות משבוע לאחר שפרסמנו בגלובס את הטענות בענף הפרסום נגד המכרז על תקציב קופת חולים מכבי, השנייה בגודלה בישראל עם כ-2.7 מיליון מבוטחים - הקופה מבטלת את המכרז ומודיעה כי תפרסם אחד חדש. ככל הידוע, היקף התקציב עומד על כ-25 מיליון שקל.

אחת ההערות על המכרז הייתה שהוא לחמש שנים, עם אופציה להארכה כפולה של שלוש שנים בכל פעם - כלומר 11 שנים ברצף, תקופת זמן ארוכה במיוחד. הדבר בולט במיוחד על רקע העובדה שלא מדובר בחברה מסחרית אלא בגוף שמתוקצב על-ידי המדינה. כעת נכתב במסמך "תשובות לשאלות" שהכינו במכבי כי תקופת הזכייה תקוצר - אולם לא צוין מה יהיה משך הזמן החדש.

בנוסף, כל התנאים החיצוניים - משמע ניקוד שמתבסס באופן חסר תקדים גם על זכיות בפרסים - יבוטלו. נזכיר כי מדובר בקביעת 15% מציון האיכות על-פי "מספר הפרסים" (כך במקור) שקיבל המציע במדד "הפרסומות הזכורות והאהובות" של גלובס בשנים 2023-2024, מספר פרסי האפ"י שקיבל בשנים הללו וכן מספר פרסי קקטוס הזהב.

במסגרת שאלות ההבהרה במכרז, הועלתה בין היתר על-ידי אחד ממשרדי הפרסום הסוגיה הבאה: "מדובר באמות-מידה שנתפרו באופן אישי למציע אחד - מקאן תל אביב... חומרת הדברים נובעת בין היתר מהעובדה שכבר היום, הרבה טרם הגשת ההצעות למכרז, ידוע לכל המציעים הפוטנציאליים בשוק כי מקאן תזכה במלוא הניקוד בגין אמת-המידה הנ"ל". על כך ניתנה תגובת מכבי שירותי בריאות: "המדדים האקסוגניים יבוטלו במסגרת המכרז החדש שיפורסם. כמו כן תקוצר תקופת המכרז".

המכרז הקודם הגיע לבית המשפט

נזכיר כי מכרז הפרסום הקודם של קופת חולים מכבי הגיע לבית המשפט - אירוע חסר תקדים בענף, וזאת עקב טענות שהביעו אז משתתפי המכרז. בסופו של דבר נחתם הסכם פשרה, שבמסגרתו מקאן תל אביב העביר חלק מהתשלום שקיבל ממכבי ליהושע TBWA ולאדלר-חומסקי.

לפי ההסכם, משרד יהושע TBWA, שהחזיק בתקציב במשך כ-15 שנה עד לאותו מכרז, קיבל 70% מגובה התשלום החודשי שהוסכם בין הצדדים (והינו חסוי), ואילו אדלר-חומסקי קיבל 30%. ההערכות בענף היו אז שהחלוקה נובעת מכך שללא מקאן, סיכוייו של יהושע לקבל את התקציב היו גדולים יותר, ובנוסף הוא התחייב להעניק שירותי ייעוץ למקאן במהלך התקופה.

מקופת חולים מכבי נמסר בתגובה: "כחלק מהליך שגרתי של שלב השאלות והתשובות במכרז, עלו מספר שאלות, ומכבי נאותה לבצע שינוי בחלק מסעיפי המכרז, שיפורסם מחדש בימים הקרובים".

ממקאן תל אביב לא נמסרה תגובה.