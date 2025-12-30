עד מחר (ד') בחצות יכולים בעלי חברות ארנק לחתום על הסכמי פירוק חברה כדי להתחמק מהמסים שהוטלו עליהם במסגרת רפורמת הרווחים הכלואים, וליהנות משיעורי מס מופחתים. את בקשת הפירוק עצמה הם יכולים להגיש עד 31 לינואר 2026.

● לאור השינויים הצפויים במדרגות מס הכנסה: רשות המסים מאריכה את תוקף תיאומי המס

● השחקן דן תורג'מן ירצה 9 חודשי עבודות שירות בגין עבירות מס

האפשרות להגיש בקשות פירוק עד סוף ינואר נפתחה בעקבות הודעת רשות המסים כי היא מעניקה הארכה למועד דיווח והגשת בקשה לפירוק, וכי היא דוחה את המועד מיום 31 בדצמבר ל-31 בינואר 2026. זאת, בכפוף לקבלת החלטה בכתב על פירוק עד למועד 31 בדצמבר.

ההארכה ניתנה כהמשך להארכת המועד למסירת הודעה על העברת נכסים, שנקבע תחילה ל-30 בנובמבר 2025 והוארכה עד ל-31 בדצמבר 2025. כעת תם המועד להגשת בקשות להעברת נכסים, אך הוארך המועד להגשת בקשות פירוק.

שנה לרפורמה

ב-1 בינואר 2026 "תחגוג" רפורמת הרווחים הכלואים שנה מאז כניסתה לתוקף, חרף הסערה שהתחוללה במשק נגד המורכבות שלה והבעיות שהיא מעוררת בקרב חברות. במסגרת רפורמת הרווחים הכלואים נקבע כי על בעלי שליטה בחברות ארנק פעילות יוטל מס שולי בגין רווחים לא מחולקים של החברה העולים על 25% מהמחזור. מס זה יוטל על חברות שמחזור העסקים שלהן הוא עד 30 מיליון שקל בשנה, ולא יוטל על חברות תעשייה, בנייה או חברות שממוסות במסגרת חוק עידוד השקעות הון. כמו כן, המס יוטל רק על חברות שהרווחים הלא מחולקים שלהן עולים על 750 אלף שקל - כרית ביטחון שהשאירו לחברות או כאשר סכום הרווחים הלא מחולקים נמוך מממוצע ההוצאות של החברה בשלוש השנים האחרונות.

חברות החזקה יוכלו לבחור מדי שנה בין תשלום מס של 2% על הרווחים הלא מחולקים המושקעים במניות או בנדל"ן - לבין חלוקה של לפחות 6% (5% בשנת 2025) מכלל הרווחים הצבורים שלהן ותשלום מס דיבידנדים בגינם.

במהלך השנה ביצעו חברות שעלולות להיכנס לגדרי החוק תכנוני מס שונים שיוציאו אותם מגבולות החוק. כך, בין השאר, בעלי חברות ארנק (חברות שהכנסותיהן נובעות בעיקר מפעילותו האישית של בעל המניות) החלו לבחון את האפשרות לנצל את ההטבה שהוענקה להם במסגרת הוראת שעה זמנית. זו מאפשרת פירוק חברות או העברת נכסים לבעלי מניות יחידים בדחיית מס ובפטור ממס רכישה.

בחודש האחרון - מאות בקשות פירוק מדי יום

בעוד שבמהלך השנה זרם הגשת בקשות הפירוק והעברת הנכסים היה חלש והוגשו בקשות בודדות מדי חודש, בחודש האחרון לקראת סיום תוקפה של הוראת השעה, ב־30 בנובמבר, נרשמה התעוררות משמעותית, וברשות המסים התקבלו מאות בקשות לפירוק ביום.

במקביל, החלו להישמע קולות הקוראים לרשות המסים להאריך את תוקף הוראת השעה ולאפשר לחברות שטרם נערכו להגשת בקשות פירוק או העברת נכסים - לשקול זאת ולהגיש את הבקשות. רשות המסים סרבה תחילה ואולם בהמשך הובהר כי בקשות להעברת נכסים שיוגשו עד 31 בדצמבר (במקום ה30 בנובמבר) יתקבלו ברשות, ותתאפשר אף דחיית תשלום המס בגין הפירוק עד סוף ינואר.

כעת מתברר שגם בנושא של בקשות פירוק הרשות מתגמשת ומאפשרת הגשה מאוחרת של בקשות הפירוק עד 31 בינואר 2026, כל עוד ההחלטה על פירוק החברה תתקבל עד 31 בדצמבר השנה.

ההבהרה בנוגע למועדים פורסמה רק ב-29 בדצמבר, כך שלוח הזמנים שהוענק לבעלי חברות לקבלת ההחלטה על הפירוק וחתימה על הסכם פירוק היה צפוף במיוחד.

לדברי גורם ברשות, ההארכה ניתנה בעקבות המסקנות שהתקבלו בהארכת המועד להגשת בקשות להעברת נכסים לפי הוראת השעה, אשר הובילה להגשת בקשות חדשות במהלך חודש דצמבר. "עד היום הוגשו כ-3,200 בקשות להעברת נכסים ולפירוק. בעוד תוקף הוראת השעה היה אמור לפוג בסוף נובמבר, לאחר שהארכנו את המועד לסוף דצמבר ראינו שחלק מבעלי החברות התעוררו וניצלו את ההטבה. בדצמבר קיבלנו לא מעט בקשות להעברות נכסים בסכומים משמעותיים, וככל הנראה נעמוד ביעד של 5 מיליארד שקל שיכנסו לקופת המדינה ממסים בעקבות בקשות הפירוק, לאחר שהמועדים יסתיימו".

אותו גורם ברשות מבהיר כי "ללא ההבהרה על הארכת המועד, בעלי החברות היו צריכים להגיש את הבקשה לפירוק עד מחר, כעת הם יכולים להגיש את הבקשה עד סוף ינואר. זה הוכיח את עצמו במסלול העברת הנכסים כי בדצמבר קיבלנו לא מעט בקשות להעברת נכסים. בתחילה חשבנו שמי שלא הגיש עד 30 בנובמבר את הבקשות להעברת נכסים כבר לא יגיש בקשה להעברה, אך גילינו שזה לא נכון. אנשים עד סוף נובמבר פעלו לחתום על הסכמי העברות הנכסים והגישו בקשות עד סוף דצמבר".

אותו גורם ברשות מוסיף כי מתברר שבעלי חברות התעוררו בסוף השנה והבינו שההזדמנות ליהנות משיעורי המס המופחתים עומדת לפוג. "כנראה שבעלי החברות לקחו את הזמן לחשוב. בפועל, מי שחותם על הסכם העברה בתוך לוח הזמנים שנקבע, אך בסוף לא מגיש את הבקשה - אנחנו ברשות לא יודעים עליו ולא קורה כלום אם הוא בחר שלא להעביר נכסים. היה לו עוד חודש לחשוב על המהלך לאחר חתימת ההסכם. התברר שהיו כאלה שעד 30 בנובמבר חתמו על הסכמי העברה ולקחו חודש לחשוב והחליטו שכן מעבירים. ההארכה הוכיחה את עצמה בהעברת נכסים והרבה חברות דיווחו במהלך דצמבר, ולכן נתנו הזדמנות נוספת להגיש גם בקשות פירוק כעת, גם בפירוק יש להם עוד חודש להגיש את הבקשה. עד מחר הם צריכים לחתום על הסכם פירוק ובינואר להחליט אם מגישים את הבקשה או לא".

כפיר אילני, רו"ח (משפטן), שותף מס בפירמת Deloitte ישראל, מוסיף כי "רגע לפני סוף שנה, רשות המסים דוחה את המועד להגשת בקשות לפירוק במסגרת הוראת השעה עד ליום 31 בינואר 2026 ומאפשרת לחברות נוספות ליהנות מהוראת השעה לקראת תום שנת המס. הדחייה מותנית בכך שהחברה תקבל החלטה על פירוק והעברת נכסי החברה עד ליום 31 בדצמבר 2025. המשמעות היא שחברות רבות שטרם נערכו יוכלו לקבל החלטה על פירוק עד סוף השנה ולהיכנס בשערי הוראת השעה ולהשלים את הליך ההגשה עד סוף ינואר 2026".