נשיא לשכת רואי החשבון, חן שרייבר, ביקש לבטל את הסעיף המגביל את כהונתו כנשיא - ונחסם. ברוב של כ-60% מקרב 5,829 חברי הלשכה שהצביעו באסיפה הכללית, מול כ-40% מתנגדים, הוחלט שלא לתקן את תקנון הלשכה כך שיבטל את הסעיף המגביל את כהונת נשיאי לשכת רואי החשבון לשתי כהונות בלבד.

המשמעות היא ששרייבר לא יוכל להתמודד בבחירות הבאות בלשכת רואי החשבון בעוד כשנתיים, שכן הוא מכהן כעת בקדנציה השנייה שלו כנשיא הלשכה.

כוונתו של שרייבר לבטל את הגבלת הכהונה עוררה סערה בקרב חברי לשכה ותיקים. כפי שנחשף בגלובס, הסערה פרצה בעקבות הזמנה ששלח שרייבר לחברי הלשכה להשתתף ולהצביע על נושאים שונים באסיפה הכללית של הלשכה, שהייתה צפויה להיערך ב-29 בדצמבר, לאחר שהתברר כי בין הנושאים שיעלו להצבעה באסיפה נכלל גם סעיף המציע לבטל את ההגבלה הקיימת על מספר הקדנציות בהן מכהן נשיא לשכת רואי החשבון.

על-פי תקנון הלשכה, כהונת נשיא לשכת רואי החשבון מוגבלת לשתי קדנציות של שלוש שנים בלבד. שרייבר הציע להצביע על שינוי הסעיף, כך שיאפשר כהונה בלתי מוגבלת לנשיא לשכת רואי החשבון.

ההצעה זכתה כאמור להתנגדות מצד חברי לשכה רבים, בהם נשיאי לשכה לשעבר, בעלי תפקידים שונים בלשכה וכן חברים צעירים.

מקצוע ראיית החשבון מפוקח ומוסדר על-ידי מועצת רואי החשבון משנת 1955. לשכת רואי החשבון, שהוקמה ב-1931, היא לשכה התנדבותית, שחבריה בוחרים להצטרף אליה ואינם מחויבים בכך (בניגוד ללשכת עורכי הדין שהיא סטטוטורית).

בלשכה חברים היום למעלה מ-19 אלף רואי חשבון, מתוך כ-38 אלף רואי חשבון רשומים (לא כל רואי החשבון הרשומים הם פעילים, וכפי הנראה גם לא כל מי שהם חברים בלשכת רואי החשבון, הם רואי חשבון פעילים). בסך-הכול רשומים בלשכה כ-50% מרואי החשבון הרשומים בישראל.

חובת שקיפות ודיווח

השינוי שהוצע נכלל במסגרת סדרת תיקונים שלשכת רואי החשבון נדרשת לעשות בתקנון, על-מנת לעמוד בתנאים הנדרשים כדי להפוך לחברה לתועלת הציבור, בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים. במרץ השנה דחה בית המשפט את עתירת הלשכה והנשיא שרייבר לבטל את החלטת רשמת העמותות לחייב את הלשכה להירשם כחברה לתועלת הציבור. בשל כך נדרשת הלשכה לחובת שקיפות ודיווח שלא חלה עליה עד כה וכן לשינויים מסוימים בתקנון כדי להתאים את עצמה לדרישות החוק מחברה לתועלת הציבור.

מאז שעלתה ההצעה נוהלו קמפיינים שונים על-ידי רואי חשבון בכירים בלשכת רואי החשבון, בהם סגן נשיא הלשכה, רו"ח ג'ק בלנגה, וכן חברת הלשכה רו"ח איילת שחר, שהובילה גם את המאבק להכריז על הלשכה כחברה לתועלת הציבור.

ההתנגדות הצליחה לבלום את ההצעה, כאשר בהצבעה שהתקיימה באסיפה הכללית, שכללה גם אסיפה יוצאת דופן והצבעה לתיקון התקנון, הצביעו רוב החברים כאמור נגד תיקון תקנון הלשכה.

בהצבעה, שנערכה באמצעי תקשורת היוועדות חזותית דיגיטלית, השתתפו 5,829 חברים, מתוכם 2,375 הצביעו בעד תיקון התקנון (40.74%), ו- 3,454 הצביעו נגד (59.26%).

בהצבעה אושרו (כ-70%) הדוחות הכספיים לשנת הכספים ודוח רואי חשבון המבקרים, הושלמו צירוף חברים לערכאות בית הדין, ואושרו מינויים של רואי חשבון מבקרים ללשכה. ההצעה לתיקון התקנון הייתה היחידה שנבלמה.