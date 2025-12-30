"ארטילריה לטווח ארוך ומטוסי קרב": סין ערכה תרגיל צבאי מול טייוואן

השבוע החריפה סין את רמת המוכנות הצבאית שלה לעימות אפשרי עם טייוואן, כאשר ערכה תרגיל צבאי שבמהלכו ירתה ארטילריה לטווח ארוך סמוך לאי. בים, באוויר וביבשה תרגלו כוחות סינים, ספינות קרב, מטוסים ויחידות ארטילריה, תרחיש של בידוד האי במקרה של הסלמה.

● הבכירה שמצהירה: "כשסין תפלוש לטייוואן - הנזק לתמ"ג העולמי יהיה 10 טריליון דולר"

● בדרך למקום השלישי בעולם: תקציב הביטחון של יפן מזנק ל-58 מיליארד דולר

התרגילים, המכונים "Justice Mission 2025", נועדו להפגין כוח צבאי גלוי, ולוו ברטוריקה לוחמנית ובפרסום סרטונים צבאיים ברשתות החברתיות. בייג'ינג הודיעה כי האימונים מתקיימים בשבעה אזורים המקיפים את טייוואן.

הצבא הסיני מסר כי פעל בסמוך לקצותיו הצפוניים והדרומיים של האי, ובחן את יכולתו לאתר ולתקוף מטרות אסטרטגיות של האויב. סין אף אישרה כי ירי ארטילרי בוצע בפועל מצפון לטייוואן ובהמשך גם מדרומה. משרד ההגנה של טייוואן מסר כי עד לבוקר יום שלישי זוהו 14 ספינות מלחמה סיניות ו־130 כלי טיס צבאיים, בהם מטוסי קרב ומפציצים.

ג’ושוע ארוסטגי, מנהל המחקר של המרכז לחקר כוחות היבשה של סין במכללת המלחמה של צבא ארה"ב, אמר לניו יורק טיימס כי באמצעות מערכות הארטילריה שברשותם, הסינים "יכולים לירות למעשה לכל נקודה לאורך החוף, ולכסות את רוב טייוואן אם לא את כולה".

תזכורת שסין ערוכה לפעול בטייוואן

הגברת התרגילים נועדה, בין היתר, להפגין את זעמה של בייג'ינג על ממשלת טייוואן. במשך עשורים מנהיגי סין חוזרים על הטענה שטייוואן היא טריטוריה אבודה השייכת להם, ומבהירים כי שימוש בכוח צבאי נשאר על השולחן אם ייעלמו הסיכויים לאיחוד בדרכי שלום. בשנים האחרונות הפכו תרגילים צבאיים סביב האי לכלי מרכזי בהפעלת לחץ פוליטי וצבאי על טאיפיי.

ממשלת טייוואן מציגה את עצמה כמדינה דמוקרטית וריבונית, וטוענת שסין מאיימת על עצם קיומה, על הדמוקרטיה שלה ועל יכולתה לנהל שלטון עצמי. מבחינת בייג'ינג, זהו קו אדום: סין רואה בטייוואן חלק בלתי נפרד ממנה, וכל שיח על ריבונות נפרדת נתפס כאתגר ישיר לסמכותה.

החרפת התרגילים מהווה תזכורת נוספת מצד מנהיג סין, שי ג'ינפינג, לכך שצבא השחרור העממי ערוך לפעולה צבאית נגד האי אם יינתן לכך אור ירוק. דובר הצבא הסיני רמז כי יעד נוסף של התרגילים הוא הרתעת מדינות אחרות כמו יפן שעשויות להציע תמיכה לטייוואן.

"כוחות חיצוניים חצו לאחרונה שוב ושוב את הקו האדום בסוגיית טייוואן, בניסיון פזיז לחזק ולעודד כוחות בדלניים של ‘עצמאות טייוואן'", כך אמר ג'אנג שיאוגאנג, דובר משרד ההגנה הלאומי של סין, בהצהרה שפורסמה השבוע.