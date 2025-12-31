ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רשות מקרקעי ישראל

אלפי דירות ייבנו במקום שדה התעופה הרצליה ושלישות רמת גן. כמה שילמו היזמים על הקרקעות?

8 מכרזים ל־991 דירות במתחם שדה התעופה בהרצליה נסגרו בהכנסות של כ־1.35 מיליארד שקל, במחיר ממוצע של כ־1.4 מיליון שקל לקרקע לדירה • במקביל, מכרזי רמ"י במתחם השלישות ברמת גן הניבו כ־1.23 מיליארד שקל

אריק מירובסקי 15:31
שדה התעופה בהרצליה / צילום: Shutterstock
שדה התעופה בהרצליה / צילום: Shutterstock

שניים מהבולטים במכרזי הקרקעות של רמ"י השנה הסתיימו לפני זמן קצר, שעה שרמ"י הודיעה על היזמים שזכו בקרקעות במתחם שדה התעופה של הרצליה ובמתחם השלישות ברמת גן. על המכרזים בהרצליה ישלמו היזמים כ-1.35 מיליארד שקל ועל אלה במתחם השלישות - כ-1.23 מיליארד שקל. שני הסכומים כוללים הוצאות פיתוח.

אלף דירות יחכו: מכרזי הנדל"ן בבאר שבע נכשלים אחד אחרי השני
קמפוס חדש לצד מגדלי מגורים: פרויקט "סמינר הקיבוצים" יוצא לדרך

בשדה התעופה הרצליה התקיימו 8 מכרזים ל-991 יחידות דיור, שהניבו לרמ"י כ-1.35 מיליארד שקל בעבור הקרקעות והוצאות הפיתוח שיבוצעו במקום.

החברה ש"כיכבה" במכרזים אלה הייתה קבוצת אביב, שזכתה ב-2 מכרזים ל-254 יחידות דיור. הזוכות האחרות היו אביסרור משה ובניו שזכתה בקרקע ל-143 יחידות דיור, רמי שבירו - 141 יחידות דיור, גיא ודורון לוי - 123 יחידות דיור, רייסדור וצמח המרמן שזכו כל אחת בקרקעות ל-118 יחידות דיור ואפריקה מגורים - 93.

המחיר הממוצע אותו ישלמו היזמים עבור הקרקעות יגיע לכ-1.4 מיליון שקל ליחידת דיור.

סביר שהתוצאות היו יכולות להיות גבוהות יותר, אלמלא העיכובים שמתקיימים בפינוי שדה התעופה. על הנייר הוא אמור להתפנות לקראת סוף 2027, אך נכון לעכשיו לא נמצאו לו חלופות, כך שנראה שהעיכובים יהיו ארוכים יותר, והיזמים לקחו את זה בחשבון בעת התחשיב שערכו לצורך ההתמודדות במכרז.

במתחם השלישות ברמת גן התקיימו 2 מכרזים ל-1,200 יחידות דיור, ובהם זכו חברת צרפתי צבי ובניו שזכתה בקרקע ל-684 יחידות דיור והחברות רמי שבירו ורייסדור שזכו בקרקע ל-516 יחידות דיור.

גם מכרז זה הסתיים עם "כסף גדול", כשבסך הכל ישלמו הזוכים לקופת המדינה כ-1.23 מיליארד שקל בעבור הקרקעות והפיתוח. בסך הכל מחיר קרקע ליחידת דיור במקרה זה יגיע לכ-1.03 מיליון שקל.