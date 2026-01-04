ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ השכר הממוצע זינק ב-4.6% בנובמבר. וכמה מרוויחים בהייטק?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
השכר הממוצע

השכר הממוצע זינק ב-4.6% בנובמבר. וכמה מרוויחים בהייטק?

עפ"י הלמ"ס, השכר הממוצע למשרה של עובד ישראלי בחודש נובמבר 2025 עומד על 13,587 שקל • בסך-הכול שוק העבודה ממשיך להיות חזק והדוק למדי, עם ביקוש ניכר לעובדים

עידן ארץ 13:00
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski
אילוסטרציה: Shutterstock, Rita Kapitulski

השכר הממוצע לחודש נובמבר 2025 למשרה של עובד ישראלי, על-פי נתוני הבזק של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), עומד על 13,587 שקל בחודש - זאת 4.6% יותר מאשר בנובמבר 2024. כלומר, מדובר על עלייה ריאלית, מעבר לאינפלציה שהייתה באותו חודש, ועמדה על 2.4%.

הרצליה היא שיאנית השכר הממוצע. ומי אחריה ברשימה?
"פיטורי בינה מלאכותית הם עובדה מוגמרת, אבל אף אחד לא כותב על גיוסי העובדים"

כרגיל בנתוני הלמ"ס, מדובר בשכר למשרה ולא לעובד, כלומר עובד שמחזיק בכמה משרות ייספר כמה פעמים לפי כל משרה. כמות משרות השכיר עלתה באותו החודש ב-2.5%, מעל שיעור גידול האוכלוסייה בישראל, כלומר מדובר על התרחבות של שוק העבודה.

בסך-הכול, כך נראה, שוק העבודה ממשיך להיות חזק והדוק למדי, עם ביקוש ניכר לעובדים.

בהייטק, אליו יש נתונים זמינים רק לחודש אוקטובר, השכר בממוצע עומד על 32,479 שקל. מדובר בזינוק משמעותי ביחס לאוקטובר 2024, אז השכר בהייטק עמד על 30,893 שקל בחודש "בלבד". כלומר, עלייה של 5.1%. מדובר בעלייה משמעותית גם ביחס לנתוני אוקטובר של שאר המשק, שעלו ב-3% בלבד (רק מעט מעל האינפלציה) ביחס לאוקטובר 2024.

מספר משרות השכיר בהייטק הגיע ל-401.4 אלף, עלייה של 1.2% לעומת אוקטובר 2024, בדומה לשיעור גידול האוכלוסייה המתון שנרשם בשנת 2025.

בסך-הכול, סך המשרות בהייטק הן 9.9% מהמשרות במשק, בהתאם לממוצע בשנים האחרונות. כלומר, השכר בהייטק עולה בקצב גבוה יותר אפילו יותר מהשכר במשק, אך כמות המשרות לא עולה באותו קצב כמו שאר המשק.