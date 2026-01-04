השכר הממוצע זינק ב-4.6% בנובמבר. וכמה מרוויחים בהייטק?

השכר הממוצע לחודש נובמבר 2025 למשרה של עובד ישראלי, על-פי נתוני הבזק של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), עומד על 13,587 שקל בחודש - זאת 4.6% יותר מאשר בנובמבר 2024. כלומר, מדובר על עלייה ריאלית, מעבר לאינפלציה שהייתה באותו חודש, ועמדה על 2.4%.

● הרצליה היא שיאנית השכר הממוצע. ומי אחריה ברשימה?

● "פיטורי בינה מלאכותית הם עובדה מוגמרת, אבל אף אחד לא כותב על גיוסי העובדים"

כרגיל בנתוני הלמ"ס, מדובר בשכר למשרה ולא לעובד, כלומר עובד שמחזיק בכמה משרות ייספר כמה פעמים לפי כל משרה. כמות משרות השכיר עלתה באותו החודש ב-2.5%, מעל שיעור גידול האוכלוסייה בישראל, כלומר מדובר על התרחבות של שוק העבודה.

בסך-הכול, כך נראה, שוק העבודה ממשיך להיות חזק והדוק למדי, עם ביקוש ניכר לעובדים.

בהייטק, אליו יש נתונים זמינים רק לחודש אוקטובר, השכר בממוצע עומד על 32,479 שקל. מדובר בזינוק משמעותי ביחס לאוקטובר 2024, אז השכר בהייטק עמד על 30,893 שקל בחודש "בלבד". כלומר, עלייה של 5.1%. מדובר בעלייה משמעותית גם ביחס לנתוני אוקטובר של שאר המשק, שעלו ב-3% בלבד (רק מעט מעל האינפלציה) ביחס לאוקטובר 2024.

מספר משרות השכיר בהייטק הגיע ל-401.4 אלף, עלייה של 1.2% לעומת אוקטובר 2024, בדומה לשיעור גידול האוכלוסייה המתון שנרשם בשנת 2025.

בסך-הכול, סך המשרות בהייטק הן 9.9% מהמשרות במשק, בהתאם לממוצע בשנים האחרונות. כלומר, השכר בהייטק עולה בקצב גבוה יותר אפילו יותר מהשכר במשק, אך כמות המשרות לא עולה באותו קצב כמו שאר המשק.