הסוד של טרלידור בעיצוב הבית: טכנולוגית לייזר פורצת דרך

במשך שנים נחשבו מוצרים אדריכליים כמו שערים, מעקות, גדרות ופרגולות לבנאליים - כאלה שאינם מעוררים השראה עיצובית. היצירתיות כמעט שלא הגיעה אליהם, והם נתפסו כפתרונות פונקציונליים בלבד. עד שהגיעה טרלידור.

החברה מכרמיאל, באמצעות טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, הצליחה להכניס "נשמה עיצובית" לחומרי גלם קשיחים, ולהפוך את מוצרי ה"מובן מאליו" לאלמנטים אדריכליים מרשימים, המעוררים תשומת לב והשראה.

מאחורי המהפך העיצובי עומדת חברה עם סטנדרטים טכנולוגיים מעולם התעופה וחזון גולבלי. הודות לטכנולוגיית הלייזר, הרחיבה טרלידור את פעילותה לתחומים מפתיעים ומגוונים בעיצוב הבית והמרחב. עם ניסיון של למעלה מ-30 שנה בעיצוב, ייצור ופיתוח פתרונות אלומיניום ומיגון, מעניקה החברה לאדריכלים ולמעצבים גמישות תכנונית, ליווי מקצועי וטכנולוגיה המאפשרת ירידה לפרטים הקטנים והמדויקים ביותר בעבודה מול הלקוחות שלהם.

טרלידור, שנוסדה בשנת 1991, היא קבוצת תעשייתית הכוללת ארבעה מפעלים מתקדמים בכרמיאל, המשתרעים על פני כ-65 דונם. היקף פעילותה כולל ייצור יומי של למעלה מ-3,000 מוצרים בהתאמה אישית מלאה. המכנה המשותף לכולם: חתירה בלתי מתפשרת לחדשנות ולמצוינות.

עם השנים הפכה טרלידור מקבוצה הנדסית-תעשייתית ישראלית למעצמת עיצוב בינלאומית, ואף הקימה מפעל מתקדם בלוס אנג'לס, קליפורניה, המייצר את קו המוצרים הישראלי לשוק האמריקאי.

משרביה דגם lz11, משמשת כמחיצה בין 2 חללים בפנים הבית / צילום: אמיר ארליך

טכנולוגיה מתקדמת עם השראה וחזון

הסיפור של טרלידור הוא סיפור של השראה, חזון וצמיחה: כיצד חברה ישראלית כובשת שווקים בינלאומיים בעולם האדריכלות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, תוך ייצור כחול-לבן.

מעל הכל ולפני הכל, בטרלידור מאמינים במושג שהוא נר לרגליהם: יופי של ביטחון. מעקה אלומיניום למדרגות, גגות ומרפסות, הרי צריכים לעמוד בתקני הבטיחות המחמירים ביותר לשימוש. אז עם כל הכבוד לעיצוב וליופי, בטרלידור לא מתפשרים על ביטחון ובטיחות. לצד הבטיחות והיציבות הנדרשת, החברה מציגה מגוון רחב של דוגמאות המתאימות לכל סגנון בנייה - שילוב של עיצוב מוקפד וסטנדרט בטיחות ללא פשרות.

קלות המשקל של האלומיניום מאפשרת עיבוד נוח, גמישות עיצובית ושינוע פשוט, מה שהופך אותו לחומר אידיאלי לפרויקטים מורכבים - החל ממעקות למבני ציבור ומוסדות חינוך, ועד מתחמי מסחר ומרחבים עירוניים.

יכולות הדיוק והחיתוך המורכבות, שהן לב העוצמה הטכנולוגית של הקבוצה, מרוכזות בחברת אינקומק-בלוקר. מדובר באמנות הנדסית של ממש, העומדת בתקני איכות מחמירים במיוחד. איך זה עובד? באמצעות מחלקת הלייזר וה-CNC, טרלידור מאפשרת לאדריכלים וליזמים "לחלום במתכת". הטכנולוגיה מאפשרת לבצע חיתוך בהתאמה אישית מלאה לפי סקיצה, השראה או דרישה ספציפית של מעצב. הדבר הופך כל אלמנט לייחודי וחד פעמי.

משרביה בכניסה לבית, דגם lz02 המשמשת כמילוי חלל ריק / צילום: טרלידור

כך "מסתירים" מזגנים וכבלים

שימושים פונקציונליים חכמים:

תשתיות: חיפוי תקרה דקורטיבי להסתרת מזגנים וכבלי תקשורת.

מחיצות: חלוקה עדינה של חללי פנים ללא סגירה מלאה, המאפשרת משחקי אור וצל, בסגנון משארבייה.

חיפויים וקירות: שילוב תאורה בתוך קירות משרביה דקורטיביים בבנייני יוקרה.

חוץ ונוף: גדרות, שערים, פרגולות, מסתורי פחים וחצרות אנגליות.

עיצוב פנים וריהוט: מדפים, מערכות ישיבה ושולחנות

גם מעוצב, גם פונקציונלי

אחד הלהיטים הגדולים של הקטלוג החדש של טרלידור הוא השימוש במשרביות ובחיתוכי לייזר כפתרונות פונקציונליים רב-שימושיים. הנה כמה מהדרכים שבהן טרלידור משנה את פני המרחב:

חוצצים והפרדות חלל: המשרביות מאפשרות חלוקה עדינה בין אזורים בבית או במשרד ללא סגירה מלאה, תוך יצירת משחקי אור וצל שמעשירים את החלל.

פתרונות תשתית דקורטיביים: שימוש יצירתי בחיתוכי לייזר בתקרה מאפשר להסתיר תשתיות מיזוג אוויר וכבלי תקשורת בצורה אלגנטית, שהופכת מפגע ויזואלי לאלמנט עיצובי.

מעטפת המבנה: מחיתוך "עלי שלכת" המעניק נוכחות טבעית לשערים וגדרות, ועד לחיפויים המשלבים תאורה נסתרת ליצירת קירות דקורטיביים בבנייני מגורים יוקרתיים.

ריהוט ואמנות: טכנולוגיית הלייזר מאפשרת ליצור ספריות טלוויזיה מעוצבות, מסתורי פחים אסתטיים וגם עבודות אמנות של ממש, כמו דגם "עליית הנוצה", המדמה תנועה ושחרור.

חצרות אנגליות ופרגולות: פתרונות הסתרה חלקית לאזורי מעבר ופתחים המשתלבים בהרמוניה עם המראה הכללי של הנכס.

ישראל נהנית היום מתנופת בנייה ומימוש פרויקטים קבלניים מוצלחים בהיקף עצום: התחדשות עירונית, תכנון ובנייה של פארקים ומרחבי פנאי בקנה מידה עירוני ושכונתי, הקמת מבני ציבור ומוסדות חינוך.

המשותף לכולם היא החוויה האסתטית שפרויקטים אלה מייצרים כלפי חוץ, תוך תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר. בטרלידור זיהו את המגמה החדשה ונערכה בהתאם: שימוש באלומיניום למעקות חוץ, במראה נקי, דק ומודרני הנראה כמו ברזל קלאסי.

משרביה בכניסה לבית, דגם lz02 משמשת כחיפוי בפנים הבית / צילום: טרלידור

מעקה מזכוכית או מאלומיניום מעוצב

במשך תקופה ארוכה, שימשו מעקות אלומיניום למדרגות חיצוניות, מרפסות וחללי חוץ אחרים, כסטנדרט ברוב מיזמי הבנייה, והבטיחו יציבות ובטיחות במראה מודרני. הייתה לכך סיבה מצוינת, מדובר בחומר נוח לעיבוד, פרקטי, עמיד וקל לתחזוקה. אלה דרישות קריטיות כשנדרש פתרון עמיד לנזקי מזג האוויר. החל משנות ה-2000, התחילו מעקות הזכוכית להחליף את מקומם של מעקות האלומיניום כפתרון למרחבי החוץ. הכוחות העיקריים מאחורי השינוי הזה הן טכניקות עיבוד זכוכית חדשות והעדפה אסתטית של ימים האלה לחציצות שקופות שאינן חוסמות את המבט.

עם זאת, בשנים האחרונות חל מהפך. קבלנים רבים חוזרים לבחור במעקה אלומיניום למדרגות חיצוניות ומרפסות כחלק מהחיפוש אחר פתרונות עמידים ומשתלמים, שאינם מתפשרים על בטיחות, אסתטיקה ועיצוב.

גם אג’נדה סביבתית

מעבר לאסתטיקה, טרלידור מקדמת תפיסה סביבתית וכלכלית: שימוש בחומרי גלם איכותיים עם הגנת UV, תהליכי ריתוך בלייזר המפחיתים פסולת, ושמירה על איכות החומר לאורך זמן - כל אלה תורמים ליעילות סביבתית ולהעלאת ערך הנכס.

הרבה יותר מאסתטיקה: טרלידור מקדמת אג'נדה כלכלית וסביבתית. החברה משלבת שימוש בחומרי גלם איכותיים עם הגנת UV, המבטיחים שקט נפשי לרוכשים ומעלים את ערך הנכס לאורך זמן. בנוסף, תהליך הריתוך בלייזר מצמצם את הצורך בליטוש ושומר על איכות החומר, תוך הפחתת פסולת וקידום יעילות סביבתית.

