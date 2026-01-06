סך תשלומי הפיצויים ששולמו על ידי קרן הפיצויים של רשות המסים עד סוף דצמבר 2024 בגין נזקים עקיפים לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל עמד על 15.1 מיליארד שקלים. ואולם, חרף הידיעה עד כמה הפגיעה בעסקים הינה משמעותית בכל סבב לחימה, משרד האוצר ורשות המסים לא יזמו הסדרה של תנאי הזכאות לפיצויים בגין נזקים עקיפים ושל אופן חישובם בחקיקה בעלת תוקף קבוע. בכל סבב לחימה נדרש המחוקק לחוקק הוראת שעה חדשה בנוגע לתשלום הפיצויים בגין נזק כלכלי עקיף לעסקים. משנת 2006 ועד פרוץ מלחמת חרבות ברזל נקבעו 12 הוראות שעה לסבבי לחימה, ובמהלך מלחמת חרבות ברזל נקבעו 22 חיקוקים בהוראות שעה בעניין מסלולי פיצוי שונים לסוגי ניזוקים, בעבור סוגי נזקים שאירעו בתקופות נקובות.

מצב זה גרם לעיכובים משמעותיים בין מועד קרות הנזק למועד לקבלת הפיצוי. כך, הזמן שחלף עד פרסום מסלולי הפיצויים במלחמת חרבות ברזל הגיע עד ל-92 ימים. מצב זה הקשה על עסקים להתאושש מהנזקים שנגרמו ולהמשיך את פעילותם.

הביקורת האמורה על התנהלות קרן הפיצויים מתפרסמת במסגרת דוח מבקר המדינה על ההיערכות והפעילות של רשות המסים לפיצוי בגין נזקי מלחמת חרבות ברזל. בין היתר כולל הדוח ביקורת על משך הטיפול בניזוקים, על משך הזמן עד לקבלת הפיצויים, על חוסר מקצועיות של הצוותים הקובעים את הפיצויים.

הזמן הממוצע לסיום הטיפול בעררים עומד על 851 ימים

מהדוח עולה, כי משך הזמן הממוצע לסיום הטיפול בעררים שהוגשו לוועדות הערר של קרן הפיצויים, לאחר שנקבע פיצוי נמוך או שנשללה הבקשה לפיצוי, עומד על 851 ימים - כלומר 2.3 שנים. על פי הדוח, ב-62% מהעררים שהוגשו לוועדות הערר של קרן הפיצויים והטיפול בהם לא הסתיים חלפה תקופה של יותר משנה ממועד הגשתם. ב-16% מהעררים תקופה זו נמשכה יותר מחמש שנים, וב-4% מהעררים, כולם בגין תביעות ממבצע "עמוד ענן", חלפו יותר מעשר שנים (מבצע עמוד ענן התקיים בנובמבר 2012. העררים הוגשו משנת 2014 על תביעות שהוגשו בשנת 2013). המבקר ציין, כי התארכות תקופת הטיפול בעררים, אשר מגיעה אף ליותר מעשר שנים כאמור, פוגעת בבעלי העסקים שמתקשים להתאושש.

עוד מצא המבקר, כי עובדי קרן הפיצויים שלא קיבלו הכשרה בתחום שמאות הרכוש אישרו כשני שלישים מתוך כלל האישורים לתשלומי הפיצויים בגין נזקים ישירים לרכוש, בסך של כ-346 מיליון שקלים, אך לא מבוצעת כל בדיקה של היקף הנזקים, שווי הנזקים וסכום הפיצויים שנקבעו בחוות הדעת של בעלי המקצוע. נמצא, כי 63% מהאישורים לפיצויים בתחום הרכוש במלחמת חרבות ברזל, וכל האישורים לפיצויים בתחום הרכב, ניתנו על ידי עובדים שלא עברו הכשרה נדרשת בתחום השמאות.

בהקשר זה מעיר המבקר, כי היעדר בקרה מספקת על חוות דעתם של בעלי המקצוע, עלולה להוביל לפגיעה באוצר המדינה או לחלופין, פגיעה בניזוק בשל תשלום בחסר של כספי הפיצויים.

פגם נוסף שנמצא ואשר מוסיף תסכול רב לזכאים לפיצוי, הנו כי קרן הפיצויים שולחת לניזוקים מכתבי החלטה על סכום הפיצוי המאושר, ללא פירוט של סוגי הנזקים והפיצוי בגינם ואינה מצרפת למכתב ההחלטה את חוות הדעת של השמאי שהעריך את הנזקים. חוות הדעת נשלחות על פי דרישה של הניזוקים בלבד.

המבקר אף מצא כי במקרים בהם שולם תשלום יתר למגישי תביעות שלא היו זכאים לכך, המדינה לא פועלת לגביית החוב בנחישות. מהדוח עולה, כי קרן הפיצויים שילמה לעסקים במלחמת חרבות ברזל, ובסבבים קודמים, תשלומים בגין נזקים עקיפים בהיקף של יותר מ-3 מיליארד שקלים בלי שמגישי התביעות היו זכאים להם, 1.5 מיליארד שקלים מתוכם שולמו ביתר במלחמת חרבות ברזל ו-1.9 מיליארד שקלים טרם נגבו עד מועד סיום הביקורת. המבקר מציין בדוח, כי רשות המיסים טרם גבתה כ-47% מהתשלומים העודפים ששולמו לעסקים שאינם זכאים להם על פי דין בתקופת מגפת הקורונה ובמבצע "שומר החומות", בסך מצטבר של כ-655 מיליון שקלים, זאת אף שלגבי חלק מהם חלפו ארבע שנים מהמועד שבו שולמו.

קופת קרן הפיצויים התרוקנה

עוד מציין המבקר, כי בקופת קרן הפיצויים לא היה סכום מספק לכיסוי פיצויי המלחמה, והיא התרוקנה. מצב זה נחשף בגלובס באוקטובר 2023, עם פרוץ המלחמה. המבקר ציין, כי ערב מלחמת חרבות ברזל יתרת קרן הפיצויים, שעמדה על 17.7 מיליארד שקלים, הייתה נמוכה מההוצאות ‏בתקופת מלחמת חרבות ברזל לפיצוי ישיר ועקיף, מאוקטובר 2023 ועד תום 2024 - אשר עמדה על 18.8 ‏מיליארד שקלים, ואף מהערכת הנזק הישיר בלבד - שעמדה על 36.2 מיליארד שקלים. ‏

עוד צוין, כי הגם שהמדינה אחראית על פינוי דיירים שביתם נפגע בפגיעות ישירות לדיור חלופי מתאים, כגון בית מלון או לשלם דמי שכירות עבור התקופה הנדרשת, ועל אף המלצת ועדה של רשות המסים לפרסום מכרז שירותי מלונאות כבר בשנת 2017, קרן הפיצויים לא פרסמה מכרז כזה.

מרשות המסים נמסר בתגובה: "קרן הפיצויים מקבלת את רוב ההערות בדוח המבקר. לחלקן נמצא מענה במהלכים שהקרן החלה לקדמם עוד לפני הביקורת וללא קשר אליה וחלק יעלו לדיון בקרוב לשם מציאת מענה הולם".