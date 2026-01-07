נתניהו סיפר שהשופטים ייחסו לתביעה "מניעים פוליטיים". זה לא מה שקרה

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: השופטים בתיק האלפים אמרו לפרקליטות שהאישום בשוחד נולד ממניעים פוליטיים מה לא נכון:

● השופטים המליצו לוותר על האישום בשוחד, אבל טענו כי זה נובע מקשיים ראייתיים.

● בית המשפט הבהיר כי בזה הסתכם הרציונל מאחורי ההצעה שלהם, ולא נזכרה בהחלטה שום "מוטיבציה פוליטית" של התביעה. הציון: לא נכון

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסרב, כידוע, להתראיין לרוב כלי התקשורת בישראל. אבל מול התקשורת הזרה הוא מוכן להופיע, ושם הוא לעתים מעדכן את הצופים בחו"ל על המשפט שלו. בשבוע שעבר הוא התראיין לפוקס ניוז, ושיתף בהתפתחות דרמטית מתיק 4000: "לפני שנתיים השופטים קראו לפרקליטות (וטענו) שזה בא ממניעים פוליטיים ואמרו להם... 'אז כדאי לבטל את אישום השוחד'". סיפור מעניין, אבל האם הוא גם נכון?

תיק 4000, נזכיר, עוסק בחשדות שראש הממשלה בנימין נתניהו קידם אינטרסים רגולטוריים של קבוצת בזק, שבשליטת שאול ואיריס אלוביץ’, ובתמורה זכה לסיקור אוהד באתר וואלה שבבעלותם. זו קבלת השוחד שמייחס כתב האישום לנתניהו, ולצדו ראש הממשלה מואשם בתיק גם במרמה והפרת אמונים.

נתניהו לא השיב לפנייתנו, אבל המקרה שהוא ככל הנראה מדבר עליו הוא פגישה סגורה שנערכה ביוני 2023 (כבר ממש באמצע שלבי העדויות במשפט) בין שופטי ההרכב בבית המשפט המחוזי בירושלים לבין נציגי הפרקליטות והסנגורים. בפגישה נכחו שלושת השופטים (רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם), הודית תירוש, מנהלת מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה), עו"ד בעז בן צור שייצג אז את רה"מ נתניהו ועו"ד ז'ק חן שמייצג את בני הזוג איריס ושאול אלוביץ'.

לאחר הפגישה פורסמו בתקשורת דיווחים שלפיהם השופטים אמרו לפרקליטות שיהיה לה קשה להוכיח את עבירת השוחד וכמעט לא יהיה אפשרי להוכיח זאת, ואף דרשו הסדר טיעון. על בסיס הפרסומים האלה, היו מי שטענו ששופטי ההרכב סברו שההאשמה בשוחד נובעת משיקולים זרים או מ"מניעים פוליטיים", כלשון גרסתו האחרונה של ראש הממשלה.

אלא שהחלטה של ביהמ"ש המחוזי שבאה בעקבות זאת שללה את הטענות מרחיקות הלכת שעלו נגד גופי התביעה. ההחלטה הייתה למעשה "עיקרי הישיבה הקצרה" המדוברת (לא נרשם פרוטוקול כי איש מן הנוכחים לא ביקש רישום פרוטוקול). אז מה נאמר באותה ישיבה? כפי שציין ביהמ"ש, נמסרה לצדדים עמדת השופטים "לפיה קיימים קשיים בביסוס עבירת השוחד שבאישום הראשון בכתב האישום", וש"על רקע קשיים אלה, הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד באישום זה". למען הסר ספק, נכתב בהחלטה במפורש ש"עניין זה היה הסיבה היחידה לזימון הצדדים לישיבה".

המשמעות? השופטים אומנם דיברו על קושי ראייתי בביסוס עבירת השוחד בתיק 4000, אבל לא טענו דבר על "מוטיבציה פוליטית", ולא אמרו שהתיק נפתח או מנוהל משיקולים זרים.

מטעם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי נתניהו לא נכונים.

תחקיר: עדין קליין

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא בגדר נאשם בלבד, הוא לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.