תקציר הבדיקה: הטענה: האוכלוסייה ביהודה ושומרון לא גדלה בשנים האחרונות מה לא נכון: בין 2015 ל-2024, האוכלוסייה הישראלית ביו"ש גדלה ב-38%

בכל שנה, קצב גידול האוכלוסייה ביו"ש היה גדול יותר מקצב הגידול באוכלוסייה הכללית מה נכון: רוב הגידול ביו"ש נובע מריבוי טבעי, ולא מאנשים שבחרו לעבור לגור במחוז

עיקר הגידול מגיע מיישובים שסמוכים לקו הירוק, ולא מההתיישבות בעומק השטח הציון: לא מדויק

ההתיישבות ביהודה ושומרון צומחת תחת הממשלה הנוכחית? "זה הכול פייק", אמר יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, "מספרית, היקף האוכלוסייה ביו"ש לא גדל כבר כמה שנים טובות". האם הוא צודק?

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), בתחילת 2015 גודל האוכלוסייה הישראלית עמד ביו"ש על כ־371 אלף איש, ועד סוף 2024 הוא הגיע לכ־511 אלף איש - כלומר עלייה של כ־38% בעשור. בנוסף, בכל שנה שיעור הגידול (באחוזים) באוכלוסיית יו"ש היה גבוה יותר מהגידול באוכלוסייה הכללית. כלומר, קשה להגיד שהאמירה הגורפת של גולן היא נכונה.

אבל זה לא אומר שהטיעון של גולן שגוי לחלוטין, שכן עיקר הגידול באוכלוסייה נובע מריבוי טבעי, בעוד אין משיכה רבה של ישראלים מבחוץ לאזור, ורבים אף בוחרים לעזוב. ביו"ש בכל שנה הריבוי הטבעי (ההפרש בין מספרי הלידות והפטירות) עמד על כ־12 אלף איש. לעומת זאת, מאזן ההגירה (ההפרש בין מספר האנשים שעברו לגור במחוז לבין מי שעזבו אותו) היה חלש בהרבה, ולמעט 2015 לא הגיע ליותר מ־2,000 איש בשנים האחרונות. כמו כן, ב־2020 ו־2024 מאזן ההגירה היה שלילי.

לפי פרופ' סרג'יו דלה־פרגולה מהאוניברסיטה העברית, "ב־2024 מחוז יו"ש הפסיד 1,600 בני אדם לטובת מחוזות אחרים בישראל, והיו גם יותר יורדים מאשר עולים. הנתון הזה הוא לדעתי המעניין, ומראה שבשנים האחרונות התנופה ביו"ש נעצרה". ד"ר שאול אריאלי, ראש תמרור פוליטוגרפיה (קבוצת מחקר לסכסוך הישראלי־פלסטיני), אומר ש"מאזן ההגירה מבטא את האטרקטיביות של איו"ש, והוא נמצא בירידה כמעט 20 שנה". עוד לדבריו, "הגידול באוכלוסיית המתנחלים בשנים האחרונות הוא לא בעומק השטח, מפני שחצי מהריבוי הטבעי מגיע מהערים החרדיות ליד הקו הירוק. במאחזים עצמם גרים רק כמה אלפי ישראלים. המשמעות היא שכל מהלכי הממשלה בשלוש השנים האחרונות הם הפיכים לגמרי".

מטעם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי גולן לא מדויקים. האוכלוסייה ביו"ש צמחה מהר יותר מהאוכלוסייה הכללית, אלא שרוב הגידול נעשה כתוצאה מריבוי טבעי בסמוך לקו הירוק, ולא בעומק השטחים.

תחקיר: אוריה בר־מאיר