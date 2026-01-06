להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה:
הטענה: האוכלוסייה ביהודה ושומרון לא גדלה בשנים האחרונות
מה לא נכון: בין 2015 ל-2024, האוכלוסייה הישראלית ביו"ש גדלה ב-38%
בכל שנה, קצב גידול האוכלוסייה ביו"ש היה גדול יותר מקצב הגידול באוכלוסייה הכללית
מה נכון: רוב הגידול ביו"ש נובע מריבוי טבעי, ולא מאנשים שבחרו לעבור לגור במחוז
עיקר הגידול מגיע מיישובים שסמוכים לקו הירוק, ולא מההתיישבות בעומק השטח
הציון: לא מדויק
ההתיישבות ביהודה ושומרון צומחת תחת הממשלה הנוכחית? "זה הכול פייק", אמר יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, "מספרית, היקף האוכלוסייה ביו"ש לא גדל כבר כמה שנים טובות". האם הוא צודק?
● המשרוקית מסכמת שנה: איך 2025 עמדה במבחן העובדות?
● האם הפיגועים בישראל נמצאים במגמת ירידה?
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), בתחילת 2015 גודל האוכלוסייה הישראלית עמד ביו"ש על כ־371 אלף איש, ועד סוף 2024 הוא הגיע לכ־511 אלף איש - כלומר עלייה של כ־38% בעשור. בנוסף, בכל שנה שיעור הגידול (באחוזים) באוכלוסיית יו"ש היה גבוה יותר מהגידול באוכלוסייה הכללית. כלומר, קשה להגיד שהאמירה הגורפת של גולן היא נכונה.
אבל זה לא אומר שהטיעון של גולן שגוי לחלוטין, שכן עיקר הגידול באוכלוסייה נובע מריבוי טבעי, בעוד אין משיכה רבה של ישראלים מבחוץ לאזור, ורבים אף בוחרים לעזוב. ביו"ש בכל שנה הריבוי הטבעי (ההפרש בין מספרי הלידות והפטירות) עמד על כ־12 אלף איש. לעומת זאת, מאזן ההגירה (ההפרש בין מספר האנשים שעברו לגור במחוז לבין מי שעזבו אותו) היה חלש בהרבה, ולמעט 2015 לא הגיע ליותר מ־2,000 איש בשנים האחרונות. כמו כן, ב־2020 ו־2024 מאזן ההגירה היה שלילי.
לפי פרופ' סרג'יו דלה־פרגולה מהאוניברסיטה העברית, "ב־2024 מחוז יו"ש הפסיד 1,600 בני אדם לטובת מחוזות אחרים בישראל, והיו גם יותר יורדים מאשר עולים. הנתון הזה הוא לדעתי המעניין, ומראה שבשנים האחרונות התנופה ביו"ש נעצרה". ד"ר שאול אריאלי, ראש תמרור פוליטוגרפיה (קבוצת מחקר לסכסוך הישראלי־פלסטיני), אומר ש"מאזן ההגירה מבטא את האטרקטיביות של איו"ש, והוא נמצא בירידה כמעט 20 שנה". עוד לדבריו, "הגידול באוכלוסיית המתנחלים בשנים האחרונות הוא לא בעומק השטח, מפני שחצי מהריבוי הטבעי מגיע מהערים החרדיות ליד הקו הירוק. במאחזים עצמם גרים רק כמה אלפי ישראלים. המשמעות היא שכל מהלכי הממשלה בשלוש השנים האחרונות הם הפיכים לגמרי".
מטעם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי גולן לא מדויקים. האוכלוסייה ביו"ש צמחה מהר יותר מהאוכלוסייה הכללית, אלא שרוב הגידול נעשה כתוצאה מריבוי טבעי בסמוך לקו הירוק, ולא בעומק השטחים.
תחקיר: אוריה בר־מאיר
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: יאיר גולן
מפלגה: הדמוקרטים
תוכנית: 120 ואחת, ynet
תאריך: 1.1.26
ציטוט: "היקף האוכלוסייה ביהודה ושומרון לא גדל כבר כמה שנים טובות"
ציון: לא מדויק
יו"ר הדמוקרטים אלוף (מיל') יאיר גולן התראיין לפודקאסט "120 ואחת", ושם נשאל על העובדות שנקבעו בשטח מעבר לקו הירוק, בדגש על מאחזים שהוכשרו ופרויקט החוות. גולן אמר שממשלה בהובלת האופוזיציה הנוכחית תבטל את כל הדברים האלו ואמר שהוא לא נבהל מפינוי מאחזים בלתי חוקיים, בטענה שמדובר במספרים קטנים. כשנשאל שוב על "המציאות שנקבעה בשטח", הוא השיב: "זה הכל פייק. אם בוחנים מספרית את היקף האוכלוסייה ביהודה ושומרון, לא גדל כבר כמה שנים טובות". בדקנו כיצד התפתחה האוכלוסייה ביהודה ושומרון.
בכל שנתון סטטיסטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), בפרק העוסק באוכלוסייה (פרק 2), ישנו לוח שעניינו "מקורות גידול האוכלוסייה, לפי מחוז, קבוצת אוכלוסייה ודת", מה שמאפשר לבחון את הגידול השנתי באוכלוסייה בכל מחוז, שאחד מהם הוא "אזור יהודה ושומרון". בחנו את עשרת השנתונים האחרונים, של 2016-2025, שנתנו את התמונה לגבי השנים 2015-2024. ריכזנו כאן את הנתונים, וכמו כן קישור ללוח של כל שנה. חשוב לציין שבהתאם להקשר של דבריו של גולן, ובהתאם לאיסוף הנתונים של הלמ"ס, הכוונה היא אך ורק לישראלים/מתנחלים, ולא לפלסטינים שחיים בגדה המערבית.
כפי שניתן לראות, בתחילת 2015 גודל האוכלוסייה עמד על כ-370,700 איש, ועד סוף 2024 הוא הגיע לכ-511,100 איש - כלומר עלייה של כ-139,400 איש בעשור - כ-38%. בנוסף, בכל שנה שיעור הגידול (באחוזים) באוכלוסיית יהודה ושומרון היה גבוה יותר מהגידול באוכלוסייה הכללית. הדבר ניכר גם בהפרש בנקודות אחוז (1.3 בממוצע) וגם ביחס (פי 1.7 בממוצע בכל שנה). בממוצע, בכל שנה בעשור החולף האוכלוסייה באזור זה גדלה ביותר מ-3%. כלומר, קשה להגיד שהאמירה הגורפת של גולן היא נכונה.
עם זאת, כן רצוי להרחיב על המרכיבים של הגידול באוכלוסייה, על מנת להבין את הגורמים. מרכיב אחד שלו הוא ריבוי טבעי, המוגדר על ידי הלמ"ס כ"ההפרש בין מספר לידות החי לבין מספר הפטירות במשך שנה". מרכיב שני הוא מאזן ההגירה, שמורכב ממאזן הגירה פנימי (כלומר, ההפרש בין מספר האנשים שעברו לגור ביחידה הגיאוגרפית מיחידות גיאוגרפיות אחרות בישראל, לבין מי שעזבו אותה לטובת יחידות גיאוגרפיות אחרות בישראל) וממאזן הגירה בינלאומית (כלומר, ההפרש בין מהגרים מחו"ל למי שעזבו לחו"ל). חשוב לציין שלפי הלמ"ס, הגידול הסופי אינו הסכום הפשוט של הריבוי הטבעי ומאזן ההגירה, בגלל שינוי של שיטת החישוב ב-2009.
ניתן לראות שביהודה ושומרון, בכל שנה הריבוי הטבעי עמד על כ-12 אלף איש. לעומת זאת, מאזן ההגירה היה חלש בהרבה, ולמעט 2015 מעולם לא הגיע ליותר מ-2,000 איש. כמו כן, ב-2020 ו-2024 מאזן ההגירה היה שלילי. לפי נתונים של תמרור פוליטוגרפיה - קבוצת מחקר לסכסוך הישראלי-פלסטיני (גרף 88/89), גם ב-2016 ו-2017 רף ה-2,000 נחצה, אך בקושי, וייתכן שזה נובע מהבדלים מתודולוגיים. עוד לפי שני מקורות הנתונים, בשנים האחרונות מאזן ההגירה הפנימית (בתוך ישראל) היה נמוך מאוד, אם לא שלילי. כלומר, עיקר הגידול באוכלוסייה נובע מריבוי טבעי, בעוד אין משיכה רבה של ישראלים מבחוץ לאזור, ורבים אף בוחרים לעזוב.
"הריבוי הטבעי הוא יותר מ-2.5%, שזה מאוד גבוה", אומר פרופ' סרג'יו דלה-פרגולה, פרופסור אמריטוס וחבר המכון ליהדות בת זמננו באוניברסיטה העברית . "זה משקף הרכב גילים צעיר שמביא למעט מקרי מוות, ומשפחות צעירות עם שיעור פריון גבוה. אבל ב-2024 מחוז יהודה ושומרון הפסיד 1,600 בני אדם לטובת מחוזות אחרים בישראל, והיו גם יותר יורדים מאשר עולים. הנתון של ההגירה הפנימית הוא לדעתי המעניין, ומראה שבשנים האחרונות התנופה ביהודה ושומרון נעצרה. אפשר לבנות שם, אבל השאלה היא אם מי שבאים לשם מגיעים מעפרה ומעלה אדומים או מתל-אביב, חיפה ובאר שבע. הרושם שלי הוא שרוב התנועה היא בתוך יהודה ושומרון, והמגמה הייתה יותר לצאת מאשר להיכנס".
"מאזן ההגירה מבטא את האטרקטיביות של איו"ש, והוא נמצא בירידה כמעט 20 שנה", אומר אל"מ (מיל') ד"ר שאול אריאלי, ראש תמרור פוליטוגרפיה. "לפני 20 שנה מאזן ההגירה היה בערך 6,000 חיובי, והשנה עד ספטמבר הוא סביב 2,000-. יותר עזבו מאשר הגיעו". עוד הוא מוסיף שבדבריו של גולן יש היגיון בהקשר עליו דיבר, הוא המאחזים הלא חוקיים: "רוב האוכלוסייה, 80%, מרוכזת ליד הקו הירוק, ובחילופי שטחים יישארו בריבונות ישראל. הגידול שחל באוכלוסיית המתנחלים בשנים האחרונות הוא לא בעומק השטח, מפני שחצי מהריבוי הטבעי מגיע מהערים החרדיות בית"ר עלית ומודיעין עלית שנמצאות ליד הקו הירוק. הרחבת האחיזה הדמוגרפית אינה בעומק השטח". לפי נתונים שהעביר למשרוקית, 65% מהישראלים שמעבר לקו הירוק גרים במרחק 5 ק"מ ממנו, ו-85% במרחק של עד 10 ק"מ.
לאריאלי יש הצדקה נוספת להקשר בו דבריו של גולן נאמרו: "מחצית מ-300 המאחזים הינה חוות מרעה עם משפחה אחת או 2-4 נערים. כלומר, החוות הן חסרות השפעה על הסדר הקבע מבחינה מרחבית ודמוגרפית. במאחזים עצמם גרים רק כמה אלפי ישראלים. כלומר, כל המהלכים של הממשלה בשלוש השנים האחרונות הם הפיכים לגמרי".
מטעם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן לא נמסרה תגובה.
לסיכום, האוכלוסייה הישראלית ביהודה ושומרון צמחה מהר יותר מהאוכלוסייה הישראלית הכללית. רוב הגידול נעשה כתוצאה מריבוי טבעי בסמוך לקו הירוק, ולא בעומק השטחים - מה שגולן התייחס אליו. לכן דברי גולן לא מדויקים.
