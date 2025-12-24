האם הפיגועים בישראל נמצאים במגמת ירידה?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: מספר הפיגועים ירד בשנתיים האחרונות מה נכון :

● ב־2025 נרשמה ירידה הן במספר הפיגועים עם לפחות הרוג אחד והן במספר הנרצחים בפיגועים

●המספרים של 2025 נמוכים יותר מהמספרים שנרשמו ב־2022 מה לא נכון :

לפני השנה הנוכחית, גם ב־2023 וגם ב־2024 הייתה עלייה בפיגועים, גם אם לא מחשיבים את המלחמה ו־7 באוקטובר הציון: לא מדויק

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התגאה בהישגי "השוטרים שלו" (כלשונו) - ונקב באחד המרשימים שבהם: "הפיגועים בשנתיים האלה... ברוך השם ירדו", טען בראיון ל־103FM. האם אכן היקף הפיגועים יורד כבר שנתיים?

כפי שהסברנו לא אחת, "ספירת פיגועים" היא לא דבר פשוט. הגוף הרשמי שאוסף נתונים בעניין הוא שב"כ, אבל הפרסומים שלו בעניין לא חפים מבעיות. למשל, כיום יידוי אבנים נספר בנפרד כ"טרור עממי", ולא כ"פיגוע משמעותי", ואילו עד 2023 הוא היה נספר כפיגוע בתנאי שהביא לפצועים בינוני ומעלה. אם כן, השינוי המתודולוגי הזה, שהחל ב־2024, לא מאפשר להשוות את 2024 ו־2025 לשנים שקדמו להן. עוד חשוב לציין ש־7 באוקטובר לא נספר כפיגוע, מה שלא ברור מאליו.

לא נחזור כאן על כל הבעיות, אבל נזכיר כי לאחר שיח עם מומחים, אפשר להתכנס לשתי שיטות ספירה עיקריות. השיטה הראשונה היא ספירת פיגועים שבהם היה לפחות נרצח אחד - שיטה שהוצעה לנו על ידי פרופ' אסטבן קלור, מהאוניברסיטה העברית והמכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS). ההיגיון, לדברי קלור, הוא שבמקרים כאלה הסיקור של הפיגוע מקיף וכולל את כל הפרטים הנדרשים, מה שלא תמיד קורה בפיגועים ללא נרצחים.

לפי מתודולוגיה זו, ב־2022 היו 14 פיגועים, ב־2023 היו 22, ב־2024 היו 30 וב־2025 (עד 21 בדצמבר) היו 13. כלומר, ב־2025 אכן נרשמה ירידה, אך זאת לאחר עלייה ב־2023 וב־2024. ונדגיש שוב: כאן ובכל סטטיסטיקה אחרת, טבח 7 באוקטובר - והרוגי המלחמה מאז - לא נספרים כפיגוע.

השיטה השנייה לעקוב אחרי נתוני פיגועים היא לספור את הנרצחים בפיגועים - כפי שהציע לנו פרופ' הלל פריש, חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS). בחינה כזאת מגלה שב־2022 היו 31 נרצחים, ב־2023 היו 43, ב־2024 היו 46 ועד ל־21 בדצמבר 2025 היו 23 נרצחים. כלומר, לפי מדד זה הייתה ירידה רק בשנה האחרונה, אך בהנחה שעד לסוף השנה לא יתווספו עוד שמונה נרצחים הרי שהירידה הייתה חדה מספיק כדי להוריד את מספר הנרצחים מתחת למה שהיה ב־2022, במהלכה כיהנה ממשלת בנט־לפיד (אך לא מתחת ל־2021, אז היו 18 נרצחים).

השורה התחתונה: דברי בן גביר לא מדויקים. לפי שתי מתודולוגיות שונות לספירת היקף הפיגועים, אף שהייתה ירידה ב־2025, גם ב־2023 וגם ב־2024 הייתה עלייה במספר הפיגועים.

מטעם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לא נמסרה תגובה.

תחקיר: אוריה בר־מאיר