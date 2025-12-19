הנתונים חושפים: עד כמה האנטישמיות מזנקת באוסטרליה?

פיגוע הירי האנטישמי בבונדיי ביץ' בעיר סידני שבאוסטרליה זעזע את כל העולם. הירי הקטלני של שני מחבלים באירוע חגיגות נר ראשון של חנוכה בבית חב"ד, גבה את חייהם של 15 אנשים, ופצע עוד 39 - והיה לאירוע הטרור הקטלני ביותר בהיסטוריה של אוסטרליה. אחרי ביקורת ציבורית נוקבת על כישלון הממשלה להגן על אזרחיה, ראש הממשלה אנתוני אלבניזי דיבר בפרלמנט והודה: "כמובן שהיינו יכולים לעשות יותר בנושא. ממשלות אינן מושלמות. אני לא מושלם".

● "מצרפת ועד אוסטרליה, מניו יורק ועד אמסטרדם": יהודים נאלצים להסתתר

● "צורה חדשה של אנטישמיות": למה השתנה היחס של סין כלפי יהודים?

המתקפה באוסטרליה לא נולדה בחלל ריק. לא אחת אנחנו מדווחים על תקריות אנטישמיות במדינה, והקהילות היהודיות מספרות על תחושת ביטחון שהולכת ומתערערת. זה מציב שאלה לא פשוטה: איך מחברה ששמרה על יחסים חמים עם הקהילה היהודית, היא הפכה למקום שבו היהודים מרגישים נרדפים? ועד כמה המגמה הזאת חריפה? את התשובות לשאלות הללו ניסינו למצוא בנתונים.

תרומה של 125 שנים

"יהודים חיו באוסטרליה מאז הצי הראשון (השייטת שהגיעה לאוסטרליה ב־1787 וסימנה את ראשית ההתיישבות האירופית ביבשת - ע"ק)", אומרת ג'יליאן סגל, השליחה המיוחדת של ממשלת אוסטרליה למאבק באנטישמיות, בדוח שפרסמה ביולי השנה. "כחלק ממרקם החברה האוסטרלית מימיה הראשונים, יהודים אוסטרלים תרמו תרומה משמעותית לכל תחום בחיים הלאומיים: אזרחיים, תרבותיים, כלכליים ופוליטיים. הם חוו רמות גבוהות של אינטגרציה חברתית, ועד לאחרונה, רמות נמוכות יחסית של אנטישמיות". את הדוח - שמפרט המלצות מקיפות למניעת אנטישמיות - הממשלה החליטה לקדם רק השבוע לאחר הפיגוע.

בנאום שנשא באתר הפיגוע בבונדיי ביץ', ג'וש פריידנברג, יו"ר גולדמן זאקס אוסטרליה ומי שהיה בעברו שר האוצר של המדינה, מנה שורה של יהודים שרשמו פרקים מפוארים בהיסטוריה של אוסטרליה: "הקהילה היהודית האוסטרלית... יצרה את החייל האזרחי הגדול ביותר של אוסטרליה, סר ג'ון מונאש, שהיה מתהפך בקברו ברגע זה; המושל הכללי הראשון שלנו שנולד באוסטרליה, סר אייזק אייזקס; והאיש שהביא נגיעה של ריפוי לארצנו, סר זלמן כהן (שמיוחס לו פתרון של משבר חוקתי חריף בשנות ה־70 - ע"ק); מדליסטית הזהב האולימפית ג'סיקה פוקס; המדענים הראשיים והפילנתרופים הגדולים ביותר שלנו, כמו פרנק לואי, ותעשיינים - זו התרומה של הקהילה היהודית במשך 125 שנה או יותר".

אז איך אחרי שגשוג ארוך שנים של יחסי הקהילה היהודית ומדינת אוסטרליה - הגיע השבוע פיגוע כל כך מחריד? מה השתנה?

מחיר השנאה וחוסר הביטחון: ההתעניינות בעלייה מאוסטרליה זינקה בעשרות אחוזים השלכות האווירה האנטישמית באוסטרליה נראות היטב בשטח, עוד לפני הפיגוע הרצחני בנר ראשון של חנוכה. לפי נתוני משרד העלייה והקליטה, מספר תיקי העלייה החדשים שנפתחו בשנת 2025 קפץ בכמעט 70% והגיע למעל 380 תיקים. זאת, בהשוואה ל־2023. נתון זה מדגים התעניינות ממשית בעלייה לישראל, כיוון שמדובר באנשים שהשלימו את כל התהליך הבירוקרטי והכנת הניירת - ונמצאים כעת בשלב קבלת ההחלטה הסופית לקראת עלייה רשמית לארץ. נתונים אלו מבטאים את התחושות הקשות בקרב הקהילה באוסטרליה ערב הפיגוע הרצחני בסידני בתחילת השבוע, שבו נרצחו לפחות 15 בני אדם. רוברט גרגורי, מנכ"ל ארגון AJA - ראשי תיבות של Australian Jewish Association, ארגון גג ארצי של הקהילה היהודית באוסטרליה הפועל למען ישראל, אמר לגלובס כי "הקהילה היהודית מרגישה נטושה על ידי ממשלת אוסטרליה". לדבריו, "מאז 7 באוקטובר התחננו בפני ממשלת אוסטרליה שתתייחס ברצינות לאנטישמיות. הם התעלמו מכל הבקשות שלנו. הם התעלמו מהפגנות השנאה בערים שלנו שקראו לאינתיפאדה. הם התעלמו ממטיפים קיצוניים וממסגדים שמפיצים הסתה. עכשיו, בבונדי ביץ’, ראינו את התוצאות". הממשלה יושבת בחיבוק ידיים זהו אירוע הירי ההמוני הקטלני ביותר במדינה מזה קרוב ל־30 שנה, והוא מעלה את השאלה אם הרשויות באוסטרליה יכלו לעשות יותר כדי למנוע את המתקפה. חרף העובדה שתקנות החזקת הנשק במדינה נחשבות למחמירות, לאחרונה עלו חששות כי מספר כלי הנשק בה נמצא במגמת עלייה. כעת, לאחר האירוע, בממשלת אוסטרליה כבר מדברים על החמרת התקנות והידוק הגבלות לנשיאת נשק. שגיא שמחון (44), איש עסקים בתחום הלוגיסטיקה שמתגורר באוסטרליה מזה 21 שנה, מספר כי התחושות הן קשות. "ציפינו שזה יגיע ושזה יהיה גדול. רק לא ידענו מתי ולא ידענו איפה. בתור ישראלי אתה רואה את זה קצת אחרת. זה לא שוק עבורי, לעומת רבים מהקהילה היהודית שכך זה עבורם. לדעתי הרבה מהם נמצאים עם תחושות הרבה יותר קשות מאלו שאנחנו חשנו בשבעה באוקטובר. אבל כישראלים יש כאן סוג של הבנה שהמציאות טופחת לך על הפנים. אתה מבין שאמנם ברחנו מישראל, אבל זה עקב אחרינו". עם זאת, שמחון מספר כי נכון לעכשיו הוא אינו שוקל חזרה לארץ, אבל אחרים בקהילה בהחלט כן. "יש לי הרבה חברים ישראלים שרוצים לחזור לארץ. חלקם בגלל תחושה הביטחון, חלק מסיבות כלכליות. רבים בקהילה היהודית, לא רק הישראלים, מדברים על עלייה, כי הם לא מרגישים בטוחים. התחושה הכללית היא אכזבה ממדינה שחשבנו שאנחנו שווי ערך בה". גם אופיר בירנבוים, פעיל חברתי ועובד הייטק מסידני מספר כי לא רואים תקווה מממשלה שאומרת את הדברים הנכונים - אבל יושבת בחיבוק ידיים. כשממנים ג'יהאדיסטים, מקבלים ג'יהאד". בירנבוים עצמו כלל לא חושב על עזיבה. "אשתי אוסטרלית וזה הבית שלנו כרגע. אסור לנו לעולם לברוח מאנטישמיות; צריך לעמוד מולה זקופים ודווקא ללבוש מגן דוד; ללכת לאירועים יהודיים; להיות גאה בתור ישראלי ויהודי". הוא משתף כי "עד 2023 לא חוויתי טיפת אנטישמיות. היום חלק מהאנשים שהיו בחתונה שלי חושבים את הדברים הכי גרועים עליי, על יהודים, ועל ישראל". גרגורי מסכם ואומר כי "הקהילה היהודית שבורה, ומשתתפת בהלוויה אחר הלוויה. יהודים רבים באוסטרליה שוקלים עלייה לישראל, ואחרים חיים בפחד". אריאל ויטמן קראו עוד

המפנה: 7 באוקטובר

"מתקפת הטרור ב־7 באוקטובר 2023 היוותה נקודת מפנה שהובילה לעלייה חדה באירועים אנטישמיים בעוצמה ובצורות שלא נראו קודם לכן באוסטרליה", נכתב בדוח מצב האנטישמיות של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות.

אחד האירועים הסמליים שסימנו את שינוי המגמה היה בבית האופרה בסידני ב־9 באוקטובר 2023. יומיים לאחר הטבח, המבנה האיקוני ביותר של אוסטרליה הואר כאות סולידריות עם ישראל, בדומה למבנים מפורסים אחרים בכל רחבי העולם. אלא שאז התפרצו במקום הפגנות אנטי־ישראליות ואנטישמיות אלימות, שלוו בשריפת דגל ישראל ובנאצות וגידופים כלפי יהודים. שבועות לאחר מכן הן התרחבו למוקדים נוספים באוסטרליה, כמו אל הפרבר היהודי קולפילד במלבורן, וכללו ונדליזם, הטרדות ואיומים.

מאז האנטישמיות באוסטרליה הגיעה לרמות חסרות תקדים, כשב־2024 היא שברה שיא וגם ב־2025 - עוד לפני הפיגוע שהיה השבוע - היא עמדה על ממדים שלא נראו כדוגמתם טרם המלחמה. את המספרים אפשר ללמוד מהמעקב של ECAJ, ארגון הגג של יהדות אוסטרליה. הארגון הוקם ב־1944 ופעל לקליטת מהגרים יהודים ניצולי שואה. כיום, פועלים תחתיו יותר מ־200 ארגונים יהודיים ברחבי אוסטרליה, והוא עובד בשיתוף עם הקונגרס הציוני היהודי. הארגון משמש כגוף לוביסטי, מקדם יחסים בין־דתיים ובין־תרבותיים, ומאז שנת 1990 מפרסם דוח שנתי על מצב האנטישמיות באוסטרליה.

איך בודקים את "מצב האנטישמיות"? הדוח של ה־ECAJ בוחן רק תקריות המכוונות כלפי אדם, קהילה או רכוש - ולא כולל שיח אנטישמי (עליו נדבר בהמשך). התקריות מסווגות לשש קטגוריות: תקיפה פיזית, התעללות מילולית, ונדליזם, הודעות שנאה ואיומים, פוסטרים וגרפיטי. לפני שצוללים למספרים, חשוב לומר שהם לא מספרים את כל הסיפור. כפי שמציינים ב־ECAJ, "מחקרי עבר מעידים שהרבה תקריות אנטי־יהודיות עוברות ללא דיווח, ממגוון סיבות". "לכן", הם כותבים, "התקריות שנספרו בדוח הזה הן רק חלק מכלל התקריות שהתרחשו במהלך השנה".

את הנתונים השנתיים ה־ECAJ אוספת מאוקטובר עד ספטמבר. כלומר, הנתונים ל־2025 נאספו מאוקטובר 2024 עד ספטמבר 2025, והם לא כוללים את פיגוע הטרור מהשבוע.

אז מה המספרים מגלים? ב־2025 נמנו 1,654 מקרי אנטישמיות. זה אומנם פחות משנת השיא ב־2024 (עם 2,062 מקרים בתקופה המקבילה), אבל עדיין גבוה משמעותית ביחס לשנים שקדמו למלחמה, כאשר עד אז השנה שבה נרשמו הכי הרבה תקריות הייתה 2023 (עד ספטמבר) - עם דיווח על 495 מקרים. בממוצע, מאז 2013 ועד המלחמה, מספר התקריות האנטישמיות באוסטרליה עמדו על 333 בשנה. המשמעות היא שמספר התקריות האנטישמיות ב־2024 היה גבוה פי שישה מהממוצע בעשור הקודם, וב־2025 פי חמישה.

לפי הדוח, התקריות האנטישמיות הנפוצות ביותר היו התעללויות מילוליות, עם 621 דיווחים כאלה (38% מסך התקריות). הקטגוריות הבאות הן פוסטרים וגרפיטי, עם 379 ו־359 דיווחים בהתאמה. כמו כן, ב־2025 נרשמו גם 24 מקרים של תקיפה פיזית.

מחוללי האנטישמיות

אבל כאמור, המספרים הללו לא כוללים שיח אנטישמי, מה שבמידה מסוימת משאיר בחוץ את אחד הגורמים החשובים ביותר: הרשתות החברתיות. מי שחקר את הנושא הוא משרד התפוצות, באמצעות המשל"ט (מוצב שליטה) למאבק באנטישמיות ברשת. ביוני האחרון, המשרד הוציא דוח שעניינו "אנטישמיות ואנטי־ציונות באוסטרליה".

בדוח מיפו את הפעילות האנטישמית והאנטי־ישראלית ברשתות החברתיות, באמצעות התחקות אחר ההאשטאגים (הקטלוגים לפי נושאים) הנפוצים בפוסטים כאלה, המשפיענים הבולטים וה"מחוללים" - קבוצות אקטיביסטים המקדמות שנאה כלפי יהודים או ישראלים, הקוראות לפעולה פיזית.

בגזרת ההאשטאגים, נפוצים במיוחד היו ההאשטגים gaza, freepalestine ו־ceasefirenow. בדוח מציינים כי הם אומנם משקפים שיח פוליטי רחב יותר, אך השימוש התכוף בהם לצד שפה קיצונית כל כך מדגיש את העוצמה והשכיחות של נרטיבים אנטי־ישראליים ברשתות החברתיות באוסטרליה. בהמשך הרשימה אנחנו כבר מוצאים האשטאגים בעלי אופי מתסיס במיוחד, כמו gazaholocaust ו־Israelinazis. גם המילה ג'נוסייד חזרה בכמה האשטאגים, ושולבה בשלושה מתוך עשרת ההאשטאגים הנפוצים.

משפיעני הרשת הבולטים ביותר באוסטרליה שנוהגים לפרסם הצהרות "בעייתיות" בנוגע ליהודים הם רוברט מרטין, קייטלין ג'ונסטון ונאצר משני. לכל אחד מהם עשרות ואף מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות השונות, וחלקם מעורבים בפעילות BDS ובניסיונות לפרוץ את הסגר הימי של ישראל על רצועת עזה. אל המשפיענים מצטרפים ה"מחוללים", אותן קבוצות אקטיביסטים בעלות עשרות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות שמפיצות שנאה כלפי יהודים או ישראלים. הבולטות שבהן הן קבוצות פרו־פלסטיניות כמו PAG (כוח משימה פלסטיני) סידני ו־APAN (רשת תמיכה אוסטרליה פלסטין).