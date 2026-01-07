ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מרמ"י ועד הביטוח הלאומי: כיסאות ההנהלה שנותרו ריקים
הביטוח הלאומי מתנהל כבר שלוש שנים עם ממלאי מקום בראש, ברמ"י טרם מונה מחליף למנכ"ל הפורש ינקי קוינט וכיסאות יו"ר נותרו ריקים בתעשייה האווירית וברשות שדות התעופה • רצף עיכובים ומאבקים פוליטיים מותיר שורת גופי מפתח במשק ללא הנהגה יציבה

אסף זגריזק 05:45
המוסד לביטוח לאומי. שנה שלישית ללא מנכ"ל קבוע / צילום: Shutterstock
המוסד לביטוח לאומי. שנה שלישית ללא מנכ"ל קבוע / צילום: Shutterstock

הוואקום הניהולי אינו עוצר בחברות הממשלתיות, והוא מחלחל אל גופי הביצוע והרגולציה החזקים ביותר במשק. ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י), המנהל היוצא ינקי קווינט סיים את תפקידו בחודש שעבר וטרם מונה לו מחליף קבוע. בעוד השר חיים כץ הורה על פתיחת הליך איתור, שמו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, יוסי שלי, עלה כמועמד לתפקיד - זאת למרות דיווחים על תלונות מצד האמירתים על תפקודו כשגריר ישראל באיחוד האמירויות.

למרות חובת המיגון: מספר התושבים ללא ממ"ד עלה בכ־600 אלף איש
גזירות האוצר עבדו: זינוק של 12% בשנה בגביית המסים בישראל

במקביל, התנועה לאיכות השלטון הביעה התנגדות למינוי מנכ"ל משרד השיכון, יהודה מורגנשטרן, לממלא מקום המנהל, בטענה כי הדבר עשוי להקנות לו יתרון פסול בפני ועדת האיתור שבה חבר גם עובד הכפוף לו.

בביטוח הלאומי, המהווה את רשת הביטחון הסוציאלית של אזרחי ישראל ומנהל עשרות מיליארדי שקלים, המצב חמור אף יותר: הגוף מתנהל כבר שנה שלישית ללא מנכ"ל קבוע. מאז עזיבתו של מאיר שפיגלר לטובת ניהול חברת החשמל ב־2022, המוסד פועל על בסיס ממלאי מקום בלבד.

לצד זאת, גם בדרגי היו"ר נרשם חסר משמעותי; כיסא היו"ר של התעשייה האווירית נותר פנוי כבר למעלה משנה בשל מאבקים פוליטיים בין השרים ישראל כץ ודוד אמסלם, שבלמו את מינויי גלעד ארדן וגבי סרוסי. לאחרונה הוזכר השר לשעבר סילבן שלום כמועמד אפשרי לתפקיד, אף שפרישתו מהחיים הפוליטיים לוותה בעבר בתלונות על הטרדות מיניות.

גם ברשות שדות התעופה (רש"ת) נמשך הוואקום הניהולי, כאשר כיסא היו"ר אינו מאויש באופן קבוע מאז אמצע 2024. ראש הממשלה בנימין נתניהו התערב אישית וקידם לתפקיד את יפתח רון־טל, לשעבר יו"ר חברת החשמל, אולם המינוי טרם נחתם ואושר סופית. גורמים בענף מעריכים כי העיכוב נעוץ בקשיים סביב גיבוש הסדר ניגוד העניינים של רון־טל - מכשול שכבר הוביל אותו לוותר על תפקידים ציבוריים קודמים בעבר.