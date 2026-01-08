לחשיפת התשובות גללו למטה
1. באיזה מועדון מתרחשת עלילת המחזמר "קברט"?
2. מי הייתה ציונה תג'ר שעל שמה קרוי רחוב ביפו?
3. מה משמעות המושג "חרוז מבריח"?
4. היכן בגוף האדם נמצאים הצניפים הסהרוניים?
5. מהי גושית ורודת-פס?
6. שטחה של איזו עיר הוא הגדול ביותר בארץ?
7. מהו בורג ארכימדס?
8. מי היה נשיא ונצואלה שקדם לניקולאס מדורו (שהודח מהשלטון בשבוע שעבר)?
9. באיזו מדינה אדם הרוכש רכב חדש חייב לפי חוק להוכיח כי יש ברשותו חניה עבורו?
10. איזו סדרה עטורת פרסים יצרו התאומים מאט ורוס דאפר?
11. על שם מי קרוי קיבוץ משאבי שדה?
12. על מצבתו של מי נכתב "סע לשלום. המפתחות בפנים"?
13. מה מודדים ביחידות קנדלה?
14. מזורקה הוא הריקוד העממי של איזו מדינה?
15. איזו חברה מייצרת את ביצת ההפתעה של קינדר?
תשובה 1
תשובה 2
ציירת ישראלית שהשתייכה לקבוצת האמנים "אסכולת ארץ ישראל"
תשובה 3
אמצעי חריזה משירת ימי הביניים, חרוז החוזר בסוף השורה לכל אורך השיר
תשובה 4
תשובה 5
תשובה 6
תשובה 7
מכונה שהומצאה בשנת 234 לפנה"ס, ותפקידה היה שאיבת מים ממקווה מים נמוך, לצורך השקיה. ההמצאה מיוחסת למתמטיקאי ולממציא ארכימדס
תשובה 8
תשובה 9
תשובה 10
תשובה 11
על שם יצחק שדה, ממייסדי הפלמ"ח
תשובה 12
תשובה 13
תשובה 14
תשובה 15
