לחשיפת התשובות גללו למטה

1. באיזה מועדון מתרחשת עלילת המחזמר "קברט"?

2. מי הייתה ציונה תג'ר שעל שמה קרוי רחוב ביפו?

3. מה משמעות המושג "חרוז מבריח"?

4. היכן בגוף האדם נמצאים הצניפים הסהרוניים?

5. מהי גושית ורודת-פס?

6. שטחה של איזו עיר הוא הגדול ביותר בארץ?

7. מהו בורג ארכימדס?

8. מי היה נשיא ונצואלה שקדם לניקולאס מדורו (שהודח מהשלטון בשבוע שעבר)?

9. באיזו מדינה אדם הרוכש רכב חדש חייב לפי חוק להוכיח כי יש ברשותו חניה עבורו?

10. איזו סדרה עטורת פרסים יצרו התאומים מאט ורוס דאפר?

11. על שם מי קרוי קיבוץ משאבי שדה?

12. על מצבתו של מי נכתב "סע לשלום. המפתחות בפנים"?

13. מה מודדים ביחידות קנדלה?

14. מזורקה הוא הריקוד העממי של איזו מדינה?

15. איזו חברה מייצרת את ביצת ההפתעה של קינדר?