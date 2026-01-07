בכוחות גדולים: צה"ל ערוך לפעולה משמעותית בלבנון

עדכונים שוטפים

07:05 - צה"ל ממתין להכרעת הדרג המדיני: בצבא ערוכים לפעולה בלבנון בהיקפים גדולים

בישראל מטילים ספק במחויבות של ממשלת לבנון לפירוק חיזבאללה מנשקו, ובצה"ל נערכים לכמה תרחישים אפשריים. בצבא ממתינים בשלב זה להחלטת הדרג המדיני באשר לפעולה נגד חיזבאללה בלבנון, ומבהירים שהכוחות ערוכים לכל פעולה בהיקפים רחבים מאוד. במערכת הביטחון רואים בהחלשת חיזבאללה תנאי שיאפשר לממשלת לבנון לפרק אותו מנשקו ולהתקדם להסדר מדיני - כך פורסם אמש (שלישי) בחדשות 12.

בצה"ל מדגישים שההיערכות המבצעית הושלמה הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי. לדרג המדיני הוצגו כמה תוכניות מבצעיות, בהיקפים שונים - מהגברת לחץ צבאי ממוקד ועד מהלכים רחבים יותר. ההכרעה לגבי המתווה שייבחר תתקבל בידי הקבינט - ותושפע משילוב של שיקולים מבצעיים, מדיניים ותיאום עם האמריקאים. לכתבה המלאה

06:35 - באיראן מדווחים: אדם שהואשם בריגול עבור ישראל הוצא להורג

23:05 - לילה נוסף של מחאות באיראן: קצין משטרה נהרג בעימותים עם מפגינים במחוז אילאם

22:59 - רשות התעופה של סוריה הודיעה שנמל התעופה בעיר חלב יושבת ל-24 שעות בשל ההסלמה בלחימה בעיר בין כוחות הביטחון וכוחות ה-SDF הכורדיים

21:13 - צה"ל: הצבא חיסל שני מחבלים שעסקו בשיקום תשתיות צבאיות של חיזבאללה במרחב ח'רבת סלם שבדרום לבנון

20:42 - האמריקאים הציעו להקים בגבול בין ישראל לסוריה אזור כלכלי מפורז

ארה"ב הציגה לישראל ולסוריה במהלך סבב המו"מ שהתקיים אתמול (שלישי) בפריז הצעה חדשה להתקדמות לעבר הסכם ביטחוני בין המדינות, הכוללת הקמת חמ"ל משותף בירדן שבו יתנהל המו"מ על פירוז דרום סוריה ועל נסיגת כוחות צה"ל, ואזור כלכלי מפורז משני צדי הגבול, כך אמר בכיר אמריקאי. לכתבה המלאה

20:00 - הערכות שהוצגו לדרג המדיני מצביעות על סבירות נמוכה לערעור יציבות המשטר בטהרן

בקהיליית המודיעין מזהים שרמת הנאמנות של הבסיג' ומשמרות המהפכה נותרה איתנה יחסית לשלטון. במערכת הביטחון סבורים שבצל המחאות - איראן עשויה לחתור לחידוש שיחות הגרעין עם ארה"ב במטרה לרכך את טראמפ. לכתבה המלאה

16:26 - הצעת חוק של ח"כ מיכאל ביטון מכחול לבן, המבקשת להסדיר את מעמדם של פצועי הראש הרבים שהתווספו במלחמה, צפויה לעלות מחר להצבעה טרומית בכנסת. למרות שהצעת החוק נותנת סמכויות רבות לשר הביטחון בנושא, הממשלה דחתה את ההחלטה במספר חודשים כדי לא לתמוך בחוק של האופוזיציה

16:13 - דוח מבקר המדינה מעלה כי שליש מהאזרחים בישראל אינם מוגנים כראוי מפני טילים - 3.2 מיליון תושבים. בכללם - למעלה מ-42 אלף תושבים המתגוררים ביישובים הנמצאים במרחק של עד 9 ק"מ מהגבול עם סוריה ולבנון

המבקר ציין כי ישנם פערי מיגון מהותיים בבתי החולים, והדגיש כי פגיעת הטיל האיראני בבית החולים סורוקה "חייבת לטלטל את הממשלה".

הנתונים מגלים: 56% ממיטות האשפוז ו-41% מחדרי הניתוח הם ללא מיגון. ב"מרכזי-על" הקרובים לגבול, 56% מחדרי הצנתורים ודימות כלי דם הם ללא מיגון.

