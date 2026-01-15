הכוח שמאחורי המתכת: מודל היציבות והדו-קיום של קבוצת טרלידור

הכתבה מטעם קבוצת טרלידור

בלב אזור התעשייה של כרמיאל פועלת קבוצת טרלידור, אחת מקבוצות התעשייה הגדולות בישראל בתחום המיגון וההצללה. עם כ-800 עובדים ופעילות הכוללת ייצור, התקנה ושירות בפריסה ארצית, הקבוצה משלבת בין עוגן ייצור משמעותי בצפון לבין פעילות שטח ענפה במרכז ובדרום. השילוב הזה, שנבנה לאורך עשרות שנים, יצר ארגון בעל יציבות תעסוקתית ורציפות תפעולית גם בתקופות של חוסר ודאות במשק .

פריסה ארצית: עוגן צפוני ופעילות לאומית

שורשי הקבוצה נטועים בצפון: כ-90% מעובדי המטה והייצור מתגוררים ביישובי הגליל. לצד זאת, טרלידור מפעילה מערך רחב של מתקינים, סוכני מכירות ואנשי שטח הפועלים בכל רחבי הארץ. המודל הזה מאפשר מצד אחד יצירת מקומות עבודה יציבים בפריפריה, ומצד שני נוכחות יומיומית בבתים ובבתי עסק בכל אזור.

בקבוצה מדגישים כי השילוב בין ריכוז ייצור גיאוגרפי לבין פעילות שטח מבוזרת הוא תוצאה של תכנון ארוך טווח, המאפשר שליטה תפעולית, שמירה על איכות ותגובה לצורכי השוק.

צילום: טרלידור

הון אנושי: שילוב שנולד מהעשייה

כוח האדם של טרלידור משקף את המגוון החברתי של ישראל. בקבוצה מועסקים עובדים מכל המגזרים יהודים, ערבים ודרוזים, לצד עובדים מרקעים שונים ובעלי ותק משתנה. טרלידור היא דוגמא ומופת לדו-קיום כאשר יש חוק אחד ופשוט השומר על כך- בעבודה חברים ולא מדברים על פוליטיקה.

השילוב אינו מוצג כמדיניות הצהרתית, אלא כתוצאה של עבודה משותפת ארוכת שנים. רצפת ייצור אחת, מטרות מקצועיות ברורות ותלות הדדית בין צוותים יצרו סביבת עבודה יציבה, המתאפיינת בשיעורי שימור עובדים מיומנים גבוהים לאורך זמן.

ה-DNA המשפחתי: ידע, מחויבות ויציבות

מאפיין בולט נוסף בקבוצה הוא שיעור גבוה של בני משפחה המועסקים בה. בטרלידור רואים בכך יתרון ארגוני: שימור ידע מקצועי, מחויבות ארוכת טווח והפחתת תחלופת עובדים. במפעלים ניתן למצוא אבות ובנים, אמהות ובנות, ולעיתים בני משפחה העובדים בחברות שונות בתוך הקבוצה.

כך למשל, משפחה נוצרית מהאזור שילבה חמישה מבניה ובנותיה בקבוצה - ארבעה מהם בטרלידור ואחד בחברת הבת אלטרון. המעבר בין חברות הקבוצה מאפשר לעובדים להתפתח מקצועית מבלי לאבד את הידע הארגוני, ולשמור על רצף תעסוקתי בתוך הבית.

נתוני הוותק מחזקים את התמונה: חלק ניכר מהעובדים מחזיקים בוותק של מעל עשור, וכמחצית מהעובדים נמצאים בקבוצה מעל שלוש שנים - נתון המעיד על יציבות חריגה בענף המאופיין לרוב בתחלופה גבוהה.

צילום: טרלידור

יציבות בתקופה של חוסר ודאות

בשנים האחרונות חווה המשק הישראלי תנודתיות משמעותית. עבור קבוצה המעסיקה מאות עובדים בפריסה ארצית, שמירה על רציפות תפקודית ומרקם אנושי יציב מהווה אתגר ניהולי מורכב. בטרלידור מציינים כי החוסן הארגוני נשען על מבנה ניהולי ברור, תהליכי עבודה סדורים והשקעה מתמשכת בהון האנושי.

זה אינו סיפור של מתכת או אלומיניום בלבד, אלא של ניהול ארוך טווח, שבו צוותים מרקעים שונים עובדים יחד סביב מטרה מקצועית משותפת.

סיכום: מודל שעובד לאורך זמן

קבוצת טרלידור מציגה מודל תעשייתי שבו יציבות ורב-קיום אינם יעד ערכי בפני עצמו, אלא תוצר של ניהול עקבי, פריסה חכמה והשקעה מתמשכת באנשים. בעולם עסקי שמרבה לחפש פתרונות מהירים, המודל של הקבוצה מדגים כיצד תעשייה מסורתית, המבוססת על תהליכים ואנשים, יכולה לייצר יתרון תחרותי מתמשך.

