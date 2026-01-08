מכרז החשמל לספקים: בזק לקחו בענק, מקורות גנבו את ההצגה

התפרסמו תוצאות מכרז החשמל המוזל של רשות החשמל, ששאפה לתת לספקים הפרטיים "מרווח נשימה" לאור הביקוש והמחסור בתחנות כוח פרטיות. במכרז השתתפו גם ספקי חשמל ביתיים כמו בזק, סלקום ו"סופר פאוור", שכיום הפסדיים למדי אך יוכלו להשתמש בחשמל כדי להרחיב את מעגל הלקוחות, וגם ספקים מסחריים כמו EDF, אנלייט, דליה ופאוורג'ן.

ספקי חשמל פרטיים הם למעשה גורמים שמתווכים בין תחנות הכוח, בייחוד הפרטיות החדשות, שנחשבות יעילות בהרבה, לבין הצרכנים הביתיים. כ-300 אלף משקי בית עברו עד כה לספקים פרטיים ונהנים מהנחות שטוחות של עד 7% בחשבון החשמל, ואף יותר במסלולי שעות השפל. קצב ההצטרפות בחודשים האחרונים נמוך יותר מאשר בהתחלה, משום שהספקים חוששים מלהתרחב יתר על המידה.

כל קילוואט של חשמל שהצרכנים משתמשים בו ולא נקנה מתחנת כוח - נקנה ממנהל המערכת המרכזי (נגה) במחיר גבוה בהרבה, שהופך את כל הספקים הביתיים להפסדיים. המכרז הזה נועד לגשר בין המצב היום, בו יש מחסור בתחנות כוח פרטיות, לבין המצב ב-2030 בו צפויות לקום עוד מספר תחנות כוח פרטיות חדשות - שיאפשרו לספקים מספיק חשמל להציע ללקוחות.

מתוך 550 מגהוואט במכרז, 220 הצליחו להשיג הספקים הביתיים, בראשם בזק (140 מגהוואט). סופרפאוור (55) וסלקום (25) השיגו הרבה פחות, ושאר הספקים הפרטיים לא השיגו אפילו מגהוואט אחד במכרז. דבר זה יאפשר לספקים הביתיים הגדולים לכסות על הפסדיהם ואולי אפילו לעבור לרווח. בזק, שכאמור לקחה את הכמות הגדולה ביותר בפער, תוכל כנראה להרחיב את מעגל לקוחותיה.

בתמורה ל"תעודות הזמינות" מהמערכת שנמכרו במכרז, ישלמו הספקים 9.32 אגורות לקילוואט. זאת, גבוה משמעותית מתשלומי הזמינות של תחנות הכוח הפרטיות החדשות, שינועו סביב 3-4 אגורות לקילוואט, אך לפי שעה אין מהן מספיק, מה שהוביל לצורך במכרז.

החברה שהצליחה להפתיע

מבין הספקים המסחריים, דוראד לקחו את המקום הראשון עם 60 קילוואט, ואחריה EDF, אנלייט ודליה עם 50, פאוורג'ן עם 40, ושיכון ובינוי אנרגיה עם 25. הם מספקים חשמל מתחנות כוח בבעלותם למפעלים ומרכזים מסחריים, וכעת יוכלו גם לספק חשמל "וירטואלי" מהמכרז.

מי שהפתיעו במכרז הם חברת מקורות, שכלל לא סוחרת בחשמל. אך יש להם רישיון של מספק חשמל, בו הם ישתמשו כדי לספק חשמל מוזל לעצמם. מקורות, שמשנעים מים ברחבי הארץ, הם צרכן החשמל הגדול ביותר בישראל והם משתמשים ב-4%-5% מכלל החשמל בארץ. במקורות מצפים לחסוך מיליוני שקלים בשנה בזכות הזכייה במכרז.

אמיר שביט, יו"ר רשות החשמל, אמר שמבחינתו "המכרז הוא צעד נוסף בשורת צעדים שהרשות נוקטת כדי לחזק את התחרות בכלל המקטעים של משק החשמל ובמקטע האספקה בפרט. תוצאות המכרז מוכיחות את האמון שיש לשוק בתחרות בו, ואנו מאמינים שהתועלות יתגלגלו לצרכנים בטווח הזמן המיידי".