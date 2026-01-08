על יאפא משודר: כאן 11, מכאן 33

ז'אנר: דרמת מתח

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 45-55 דק'

במאי: ליאורה קמינצקי ומיכאל אמיר

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): אמיר ח'ורי, שאדי מרעי, לנה פרייפלד, נטע רוט, נטע ריסקין

זמן עלייה: דצמבר 2025

היחסים המורכבים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית והמתיחות הכללית שישנה ביפו אינה חדשה. היא צפה חדשות לבקרים, בין היתר בעקבות מקרי ירי כאלה ואחרים. חלקם מקבלים כותרת במבזק שולי, חלקם גם את זה לא. "יאפא" (יפו בערבית), הסדרה החדשה שעלתה בתאגיד השידור, מנסה לעשות משהו קצת אחר, ולהציע הצצה לאוכלוסייה מעורבת בעיר, על המתח, הפשיעה והתקריות שבה.

תקציר העלילה

עדי בת ה-17 (נטע רוט) מופיעה על במה בבר ביפו, חיג'אב על ראשה, מדברת חצי ערבית, חצי עברית על רצח נשים. בן זוגה הערבי אדהם (ארכאן טריף) צופה בה בהערצה מהקהל. מערכת היחסים ביניהם סודית, ומתנהלת הרחק מעיני המשפחות. אלא שאירוע מטלטל מוביל לחשיפת הקשר ביניהם.

עדי רוכבת עם אדהם על אופנוע ששייך לאחיו, סאמר (אמיר ח'ורי), סוחר סמים במחתרת. ואז מגיע הירי. עדי נפצעת קשות, והחקירה המשטרתית של האירוע מתפתחת לכיוונים שונים. האירוע חושף את הקשר הסודי בין עדי לאדהם ואמיר מחליט לצאת למסע חקירה עצמאי לאיתור האשמים, תוך סיכון מעמדו בקהילה.

בלב העלילה

את החקירה מוביל אמיר נג'אר (שאדי מרעי, "פאודה"), שוטר ערבי קהילתי שהיה עד ראשון לאירוע הירי, אך לא הצליח לתפוס את היורה שנמלט מהזירה. גם הוא מנהל קשר עם יהודייה ונשוי לנעמי (עינת הולנד, "ילדות סכסכניות"), ויחד הם מצפים לילד. תפקידו של אמיר בחקירת האירוע מסכן את הקריירה שלו מצד אחד, ואת המעמד שלו בקהילה מצד שני.

כך אנחנו עדים למורכבות בשני הצדדים, יהודים וערבים. עדי נהרגת, ספק על רקע לאומני, ספק אישי, ספק פלילי; הדמויות הערביות מנסות להגן על עצמן מהמשטרה כי בהיותם ערבים, הם לא מצפים ליחס סובלני מהמשטרה.

אדהם הוא היפסטר, סטודנט למשפטים שמבקש להתרחק מעולם הפשע ומעורר את אהדת הקהל באהבתו לעדי ואף ברצונו להתאבד לאחר מותה. הוא מעין מראה הפוכה לאחיו סוחר סמים, שמסביר לו כשהוא דוחף אותו להימלט מהמשטרה: "חביבי, אנחנו ערבים. המשטרה לא תעשה כלום כדי להגן עלינו". השניים בוחרים להימלט ולא להסגיר את עצמם, כפי שרצה אדהם, שבסוף נופל בעצמו לפשע.

ההקשר למציאות

"ירי ביהודה הימית?", "מישהי שמעה צרור יריות?", "מעדכנת שהיה עכשיו ירי ליד מגרש המשחקים", "אומרים פלילי". ההודעות האלה מככבות כבר שנים בקבוצות שונות של תושבי יפו. אלה כבר התרגלו לשמוע, לחשוש, לגלות למחרת שכך וכך נורו. וכמובן להתרעם על הקו הדק והבלתי נראה העובר בין יפו לתל אביב.

עד מלחמת העצמאות הייתה יפו עיר ערבית גדולה ומצליחה. מאז רבים מהתושבים הערבים עזבו או הועזבו, ויפו סופחה לתל אביב. הזיכרון של הימים ההם עדיין מקועקע אצל משפחות ערביות רבות, מתח שהסדרה מציגה היטב.

אפשר היה לחשוב שהסדרה היא תולדה של המציאות המורכבת פוסט 7 באוקטובר, אבל היא לא כזו, ואפילו לא תוצר של מהומות "שומר החומות", שהורגשו בעיר. דיווחים על סדרת דרמה מבית כאן 11 שתיקרא "יאפא" ותעסוק במתרחש בעיר החלו אי אז בשנת 2018, כולל אזכור ליאורה קמינסקי כתסריטאית.

המתח

המשפחה של עדי מסרבת לקבל את הזוגיות שלה עם אדהם גם אחרי מותה, ואחרי גילוי הקשר של משפחתו לעולם הפשע. סרטון שפרסמה עדי של אותה הופעה על במה, לבושה חיג'אב, הפך ויראלי, ונתפס כביזוי הדת המוסלמית. בהקשר הזה הדמות שלה האי עוף מוזר: מצד אחד היא מנהלת מערכת יחסים עם בן המגזר הערבי, ומצד שני יוצאת בגלוי בביקורת נגד הדת שלו והמנגים שעל ברכיהם חונך. זוהי נקודה אחת שמעלה שאלות על העירוב הזה, כפי שהסדרה כולה עושה.

"יאפא" צולמה בשכונות מעורבות בעיר העתיקה, באופן שבו קשה לברוח מהקירבה בין מה שרואים על המסך לבין המציאות.

ביקורות

פרקי הסדרה הראשונים זכו לרוב אחוזי צפייה של כמה עשרות אלפי צופים בטלוויזיה. מבקרים ציינו שהסדרה, המשודרת גם בערוץ מכאן 33 דובר השפה הערבית, נועדה לתת קול לקהילה הערבית המקומית בפריים טיים, אבל חלקם טענו שהיא לעתים פחות מדייקת בהצגת המסר החברתי-פוליטי שלה.

3 דברים שכדאי לדעת

● היוצרת ליאורה קמינצקי גרה ביפו למעלה מ-13 שנים בשכונה מעורבת, שבה נחוות לא אחת יריות בלילות ותחושת חוסר ביטחון. קמינצקי הצטרפה לקבוצת וואטסאפ של שוטרים קהילתיים הכוללת אנשים כמו אמיר, הדמות הראשית.

● קמינצקי מוכרת למילניאלים כיוצרת של "החבר'ה הטובים" מערוץ הילדים, שהפכה לקאלט, אבל הרזומה שלה לא נעצר שם וכולל השתתפות כתסריטאית ב"פאודה". היא גם עומדת מאחורי "כפולים", ששודרה בקשת במשך שלוש עונות.

● הסדרה החלה להצטלם בשנת 2023, לפני השביעי באוקטובר, וכבר הייתה בנקודה ההיא עם תסריט ברור ומגובש. הצילומים נעצרו וחודשו שוב במהלך תקופת המלחמה, עניין שכמובן השפיע על הצוות ועל התהליך.

