על מיוחסת משודר: Yes

ז'אנר: דרמה קומית

מספר עונות: 1

פרקים: 6

משך כל פרק: 30 דק'

בימוי: גאנר ויקן והלוואר ויצו

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): הלה רוג איה, וויוילד פאלק ברג, ניקולאי קלווה ברוק, הנרייטה סטינסטרופ

שפות: נורווגית, דנית

זמן עלייה: דצמבר 2025

יש כסף? יש משפחה? בהרבה מאוד פעמים יהיו גם מאבקי ירושה. אחרי מותם של ההורים ההון לא אחת הופך אדיר, כמעט מיתי, ודוחק הצידה יחסים בין-אישיים, קרובים ככל שיהיו, עד כדי מחיקתם. בלב הסדרה החדשה "מיוחסת", שעלתה החודש ב-yes, ניצבת דמות שהכסף לא מצוי בכיסה - ואז הוא מגיע מכיוון לא צפוי.

● קורט סאטר חוזר להלך על התפר בין פשע להפקרות, הפעם במערב הפרוע

● בין הצטלבות זהויות לקללה משפחתית: בת חן סבג עברה דרך מאז "מטומטמת"

תקציר העלילה

אמה (ויוילד פאלק ברג) היא פיזיותרפיסטית צעירה, שכירה שמצבה הכלכלי צנוע אך יציב. היא מתגוררת בדירה שכורה עם בן זוגה וחיה ממשכורת למשכורת, ללא גב כלכלי כלשהו. יום אחד היא מקבלת הודעה הופכת עולמות: מתברר שהיא בתו של לודוויג בולמן (ביורן סקגסטד), בעל אימפריית ספנות בנורווגיה, שנפטר והותיר לה חלק נכבד בירושה - יחד עם ארבעת אחיה, שלא פגשה מעולם. האחרונים כמובן לא מסמפטים את כניסתה של אמה לעסק ולירושה, ודואגים בעיקר לחלקם בשלל.

בלב הסדרה

מהר מאוד מעמדו של הכסף מתחיל להתערער. אומנם אמה מאיימת על האחים ועל כספם, אבל לא מדובר רק בו: הפצעתה של אמה במשפחה הופכת את חייהם, ומטלטלת את זהותם כילדים של אביהם. זה האחרון איפשר לאמה לגלות על הקשר הביולוגי ביניהם רק לאחר מותו, אבל מתברר שהוא דווקא כן פגש אותה בחייו - הוא מצא את הדרך להפוך למטופל שלה ובחן את ההתנהלות שלה. כך הוא זיהה בה עצמאות ושיקול דעת שהוא העריך. כמובן שהבחירה להוריש לה הון מסתמנת כפיצוי רגשי עבורה, על כך שלא היה שם. כך הוא פטור מהמחיר הרגשי, הרי יש כסף שיכול לעשות את העבודה.

ולמנוח יש אינטרס נוסף: להציב את אמה בתפקיד שיעשה טוב לעסק שלו לאחר מותו. האב איבד בחייו את האמונה שילדיו יוכלו לנהל את העסק בלי להרוס אותו, בהיותם מסונוורים מכסף וממעמד.

אמה מגיעה נקייה לעסק הגדול, ואינה מונעת מאגו, בשונה מיתר אחיה. כפי שהיטיב אביה לזהות, היא מתאימה לתפקיד דווקא נוכח המרחק שלה מההיררכיה המשפחתית שבה צמחו האחים, שמאפשר לה לראות את העסק בעיניים מפוכחות וניטרליות.

היא בוחרת להתנהל בצורה שונה מהם ושומרת על עמוד השדרה שלה. הסדרה מדגישה שוב ושוב שכסף הוא כוח, אבל מתעקשת להציף גם את הדברים הרעים שהוא עשוי לעולל לאדם, כמו לגרום לו לזנוח את ערכיו, אמונותיו, את המוסר שלו. וכסף, קלישאתי אך בולט ב"מיוחסת", לא יכול להחליף קשר, חום וזמן.

ביקורת מהעולם

הסדרה זכתה לתשומת לב בינלאומית בבכורה שלה והוזכרה בפסטיבל טלוויזיה Canneseries בזכות השילוב בין דרמה לקומדיה ובזכות המשחק הטוב של השחקנים, אך חלק מהביקורת הצביעו על כך ששישה פרקים בלבד מקשים על העמקת הקווים העלילתיים.

ספוילר

אמא של אמה, מונה (קתרין פרוסט אנדרסן), ידעה הרבה יותר ממה שנדמה בהתחלה. מתוכם מי האבא ושזה בחר להיות לא נוכח בחיים של אמה. האמא למעשה בחרה להגן על בתה דרך שתיקה בדיוק כמו שהאב עשה, לא מתוך כוח ושליטה אלא מתוך גינון של אימא.

3 דברים שכדאי לדעת

● הנרייטה סטינסטרופ, יוצרת הסדרה, גם מגלמת את אחת האחיות במשפחה. היא אחת הדמויות הבולטות וקול נשי חשוב בטלוויזיה הנורווגית בעשור האחרון, והיא חלק מהתעשייה כבר הרבה שנים, אחרי שהתחילה את דרכה כילדה-שחקנית. היא עומדת גם מאחורי הסדרה המצליחה "פורני", אותה יצרה ובה כיכבה בתפקיד הראשי.

● שם הסדרה "Nepobabay" הוא ביקורת חברתית. המונח מתייחס לילדים של סלבריטאים שנהנים מקידום בזכות קשרים משפחתיים. האירוניה היא שאמה אכן בתו של אדם חזק, אבל היא גדלה בלי שום פריבילגיה בהקשר לכך בתור ילדה. כך כל הסדרה למעשה שואלת מי באמת "מיוחס".

● בראיון ל"וראייטי" אמרה סטינסטרופ: "בנורבגיה אין לנו הרבה ידוענים, אבל יש לנו לא מעט עשירים. אז הנפו-בייבים האמיתיים בנורבגיה הם צאצאים של אנשים עשירים". עוד ציינה כי "קיבלתי השראה מהסכם ירושה במשפחה שלי. בעיקרון, הסדרה היא על קשרי משפחה, ירושה, איך כסף יכול לשנות אותך ואת הסובבים אותך. כל אחד יכול להזדהות עם זה".

למה בחרנו בה

ממש כפי שמעידה סטינסטרופ, הכניסה של סכומי כסף גדולים יכולה לטלטל גם את הקרובות שבמשפחות. העיסוק המשפטי סביב הירושה והיעדרו של המת יוצרים קרקע פורייה לכאוס ולמאבקים - וכאלה יש בשפע ב"מיוחסת".

עוד מהז'אנר

● יורשים - דרמה אמריקאית שזכתה בשלל פרסי אמי וגלובוס הזהב עוקבת אחר משפחת מיליארדרים שמחזיקה תאגיד תקשורת ענק בשם "וייאסטר רויקו". כשפטריארך המשפחה, לוגן רוי (בריאן קוק), חוגג את יום הולדתו ה-80, הוא מתחיל לסבול מבעיות בריאותיות. ילדיו הבוגרים נאבקים ביניהם על הירושה ועל השליטה בחברה - אבל מגלים שהוא לא ממהר לשחרר את המושכות.

● עולה להתקפה (2025) - אמנם מדובר בקומדיית ספורט, אבל היא בהחלט מזכירה את "מיוחסת". גם במרכזה ניצבת אישה שננטעת בעסק המשפחתי. אייל גורדון (קייט הדסון) היא בת למשפחה אמידה מלוס אנג'לס, הבעלים של קבוצת NBA. כשאחיה, מנהל הקבוצה, נאלץ לפרוש, איילה מוצאת את עצמה מובילה את הקבוצה החדשה בתפקיד נשיאה - ללא ניסיון קודם. היא חותרת להוכיח לעצמה ולכל העולם שהיא מסוגלת להצליח בעולם הגברי הספורטיבי הזה.

סדרה לחזור אליה

שושלת



משודר: נטפליקס

זמן עלייה: 2017

מספר עונות: 9

מספר פרקים: 220

משך פרק: 45 דק’

אחרי שכל העולם היה טרוד בשאלה מי רצח את ג'יי. אר, חזרה לחיינו הסדרה המיתולוגית האמריקאית, הפעם עם חמש עונות חדשות. הסדרה עוקבת אחרי משפחת קרינגטון, אחת המשפחות העשירות והחזקות בארה"ב, שבראשה עומד בלייק קארינגטון (גרנט שואו), איל נפט קשוח. בתו מנישואיו הקודמים מתעמתת עם אשתו החדשה והעלילה מוצפת מאבקי ירושה, בגידות, נקמה, מניפולציות וסודות.

סדרה לחכות לה

וונדר מן



תשודר: דיסני פלוס

זמן עלייה: 28.1.26

מספר עונות: עונה 1

סדרת מארוול חדשה. סיימון וויליאמס (יאיה עבדול מאטין השני) הוא שחקן שחולם לפרוץ בהוליווד אבל מתקשה למצוא עבודה. יום אחד הוא פוגש בטרוור סלאטרי (בן קינגסלי), דמות מוכרת מהיקום הקולנועי. השניים מתחילים לעבוד יחד כשמתגלה שמפיק גדול מתכנן חידוש לסרט וונדר מן. סיימון מקווה לזכות בתפקיד הראשי.