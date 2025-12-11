קורט סאטר חוזר להלך על התפר בין פשע להפקרות, הפעם במערב הפרוע

על המופקרים משודר: נטפליקס

ז'אנר: דרמת אקשן

מספר עונות: 1

פרקים: 10

משך כל פרק: 60-50 דק'

במאים: אוטו בטורסט, סטפן סוריג'יקי

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): ג'יליאן אנדרסון, למאר ג'ונסון, לינה הידי, דיאנה סילברס, ניק רובינסון

שפה: אנגלית

זמן עלייה: דצמבר 2025

לפני יותר מעשור התסריטאי והבמאי האמריקאי קורט סאטר יצר את "ילדי האנרכיה". הסדרה, שבמרכזה מועדון אופנוענים פורעי חוק, מנתה שבע עונות והייתה אהודה על המבקרים והקהל כאחד. גם שם, כמו "המופקרים" שיצר לאחרונה והועלתה לענקית הסטרימינג נטפליקס, יש הרבה דם, אלימות ופשע. הפעם הזירה היא המערב הפרוע, שכבר הצית את הדמיון של אי אלה כותבים ויוצרים בעבר.

ליצירה החדשה הביא סאטר בחוכמה שתי דמויות מפתח - שחקניות עם יכולות משחק מוכחות שהובאו להציל את העלילה מהבנאליות: לינה הידי (לנצח סרסיי מ"משחקי הכס"), וג'יליאן אנדרסון (סקאלי מ"תיקים באפלה" וגם ד"ר ג'ין מילברן מ"חינוך מיני").

תקציר העלילה

וושינגטון. אמצע המאה ה-19. העימות המרכזי בסדרה הוא בין שתי משפחות, עשירה וענייה, בשתיהן דמויות נשיות חזקות שולטות בשושלת. הקונפליקט הוא כמובן סביב כסף - ככה זה כשיש וככה זה כשאין - ומאבקי כוח, עושר ושלטון ניצתים כשהמשפחה דלת האמצעים מצליחה להשיג לעצמה חלקת אדמה, המשפחה המבוססת חותרת לקחת אותו.

בראש המשפחה הענייה עומדת פיונה נולאן (הידי), אם מטריארכלית שלא הצליחה להביא ילדים לעולם בעצמה, אז היא אימצה קבוצת יתומים מנודים ויצרה מהם משפחה. פיונה חזקה באמונתה הדתית, והיא נחושה להגן על המשפחה שלה מפני הקשיים שמערימים העשירים.

בראש המשפחה המרופדת פיננסית ניצבת קונסטנס ואן נס (אנדרסון), אריסטוקרטית בעלת שם. אצלה עם ההון והאדמה מגיע רעב גדול יותר, והיא נחושה לנכס עוד אדמות.

בלב הקונפליקט

האירוע שמניע את העלילה הוא הצלחתה של המשפחה הענייה לתפוס חלקת אדמה משלה, מה שיוצר לה פתח לעתיד כלכלי טוב יותר. מנגד העשירים רוצים את האדמה הזו לעצמם, במיוחד אחרי שהם מבינים שיש בה משאב יקר.

"המופקרים" אמנם מתרחשת בשנת 1850, אבל רלוונטית בהחלט לשנת 2025. עוד ב"ילדי האנרכיה" הלך סאטר על הנרטיב של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, אבל בסדרה הנוכחית זה בולט פי כמה. במערב הפרוע אין באמת חוקים, והחזק הוא שמחליט מה נכון ומה לא. זוהי התנגשות נרטיבית קלאסית שיוצר דרמה, ודי ברור למי מופנית ההזדהות.

הסדרה מכונה "המופקרים", כי הדמויות חסרות האמצעים הן ממש נטושות חברתית - יתומים ונשים ללא מעמד ואדמה, כאלה שנעזבו בשוליים.

כש"הטובים" מאבדים את המוסר ונאלצים להתחספס כדי לשרוד במערב הפרוע, עולה השאלה המוסרית. עד כמה רחוק על האדם ללכת כשאין צדק, וכמה רע מותר לו להיות כדי לתקן עוולות. זה אולי הדבר שהכי מעניין את סאטר - מה קורה לאנשים טובים ומול אילו נסיבות הם מאבדים מוסריות. הוא בעצם תוהה, האם המרדף אחרי הצדק הופך אותם למה שהם נלחמו בו מלכתחילה.

העניין של גבולות מיטשטשים וחוק נפרע הוא עניין שחוזר שוב ושוב. סאטר מביא אותו לקדמת הבמה, אם כי בלי לחדש יותר מדי. נראה שהתבנית שלפיה הכסף מכתיב את החוזקות והחולשות, והוא זה שיוצר עליונות, מונצח גם פה, גם בשלל סדרות המערב הפרוע למיניהן.

ספוילר

אף משפחה לא מנצחת באמת. פפי מצליחה לפגוע בקונסטנס באופן שמוריד מכוחה, אבל בתוך כך נאלצת לברוח מהעיירה והופכת - גם את ילדיה - למופקרים של ממש. בפרק האחרון נחשף אויב חדש שהיה מעורב מאחורי הקלעים - פתח ברור לעונה שנייה.

3 דברים שכדאי לדעת

● "המערב הפרוע" או "המערב הישן של אמריקה" מתייחס לאזור מערב אמריקה הצפונית ולתקופה שמאמצע המאה ה־19, בייחוד מזו שקדמה למלחמת האזרחים ועד סופה. הביטוי רומז לחיים מעבר לרצועת הספר, שלא יושבה על ידי מתיישבים אירופאים.

● סאטר קיבל השראה רבה מהמאפיה האמריקאית ומהתפתחות האלימות המאורגנת בארצות הברית באותה תקופה. הרעיון לסדרה נולד אצלו עוד לפני שיצר את "ילד האנרכיה", אבל המתין בשקט עד שהבשיל.

● סאטר משמש כשואו ראנר ומפיק בפועל של הסדרה, שצילומיה החלו בשנת 2024. לקראת סיומם הוא עזב את הסדרה, לפי פרסומים בשל חילוקי דעות עם נטפליקס לגבי אורך הפרקים שכתב.

