על אימפריית אמסטרדם משודר: נטפליקס

ז'אנר: דרמת פשע

מספר עונות: 1

פרקים: 7

משך כל פרק: 55 דק'

בימוי: יונאס גוברטס ומקס פורצליין

שחקנים (על פי סדר הא'־ב'): ג'ייקוב דרוויג, יאניק ואן דה ולדה, פמקה ינסן, אליז שאפ

שפה: הולנדית

זמן עלייה: אוקטובר 2025

ג'ק (ג'ייקוב דרוויג) הוא מייסד אימפריית סמים באמסטרדם העונה לשם "התן". גבר כריזמטי וחכם, שיודע לתמרן את סביבתו. על פניו נראה שהוא דמות המפתח של הסדרה, אבל מהר מאוד אנחנו מבינים שמישהי שמה אותו בכיס הקטן.

● "אסונות קטנים": על שיפוטיות ומודל אמהות בלתי אפשרי

● "שוטר טוב/ שוטר רע": כשמוסר ואתיקה לא מעניינים את מי שאמור להגן עליהם

כשמתברר שג'ק מנהל רומן, אשתו בטי (פמקה ינסן, "אקס מן", "גולדן איי"), שהופכת לגרושתו, הוגה תוכנית אכזרית לשלול ממנו את מעצמת הקופישופים שלו. הסדרה נפתחת כשבטי מגלה על הבגידה בה ומתכננת מסע נקמה אישי. במשך שבעה פרקים בהולנדית אנחנו עדים למערכת יחסים רעילה שמדיפה אדים של נקמה וכוח. בטי מאתגרת את הסדר הקיים ומניעה את העלילה, ועל הדרך מלמדת שיעור בכוח נשי.

ספוילר

בטי היא כוכבת פופ לשעבר שעמדה במשך שנים לצד ג'ק כשהוא בנה את האימפריה שלו. כשהוא נעשה מפורסם, היא נדחקה הצידה, וימי הזוהר שלה נותרים הרחק מאחור. הסדרה רומזת שג'ק השתמש בה למינוף הדימוי התקשורתי שלו ולא נתן לה דריסת רגל ממשית בעסק הצומח שלו. אבל זו לא אישה שתישאר חייבת.

עוד דמות נשית בולטת היא העיתונאית מריוליין (אליז שאפ), שמכסה בתחום סיקורה את עולם הקנאביס בעיר. בטי מזהה משיכה של ג'ק אליה ומחליטה לנצל את ההזדמנות הזו, כדי לברר אם תחושותיה מוצדקות וכדי לנקום בג'ק. לשם כך היא מנצלת את היכולות של מריוליין לטובתה, ומשתמשת בידע הרב שיש לה על האימפריה של ג'ק. כך יש לה עילה להפיל אותו ויש לה גם מסלול בטוח לנפילה: לחשוף רומן עם עיתונאית, לפרסם כתבה על שחיתויות באימפריית הסמים שלו ובסוף להשתלט על העסק, ממלאת היטב את דמות הקורבן שאין לו שום קשר למתרחש.

במרכז העלילה

בשטח, הסדרה מציגה אישה שמשתמשת בכוח נשי אחר כדי להפיל גבר מצליח. השתיים אמנם משתמשות בנשיות שלהן, אך זה לא כל מה שיש להן - שתיהן לא פחות ממבריקות. בטי, המוח שעומד מאחורי התוכנית, היא דמות טרגית. לא רעה מוחלטת, לא דמות נבל, אלא מי שמעוררת את אהדת הקהל המודע למניעים שלה.

כבר בפתיחת הסדרה בטי נראית שבורה ואבודה, משליכה את בגדיו של ג'ק מהבית ובוכה מולו בכאב. אבל בהמשך הפרקים מראים דמות אחרת לחלוטין. "אתה חושב שבגדת בי", היא אומרת לג'ק, "אבל בעצם שיחקת בדיוק את התפקיד שכתבתי לך".

תוך שימוש בקשרים הישנים שלה ככוכבת, בטי מצליחה בתוכניתה. היא חושפת את הרומן של ג'ק עם מריוליין וכן את הלבנות כספים שביצע - ומובילה לפתיחת חקירה נגדו ולנסיגת העובדים מהאימפריה. בטי לא נותרת במשבצת של אישה המוצגת לראווה, Trophy wife, אלא חותרת להשגת האימפריה ולעמוד בראשה. בכך היא מלמדת על כוח נשי אחר - שלוקח את המושכות לידיים, שהופך את הכאב להצלחה, שמבקש לקבל הכרה בתוך עולם גברי שמנסה להקטין אותה.

ביקורת מהעולם

באתר Global Beauties ציינו כי הסדרה די מאכזבת, בעיקר בשל העובדה שהעולם העסקי וכן כל עולם הפשע לא מפותחים דים, ויש התמקדות בדינמיקות אישיות יותר מאשר במבנה מותח. אפשר להסכים עם זה חלקית, אבל הבחירה פה היא לתת דגש על עניין אחר, לא פחות חשוב - בגידות, תככים ומלחמות, כשאימפריית הסמים נמצאת רק ברקע.

דברים שכדאי לדעת

● ינסן היא שחקנית ודוגמנית הולנדית. היא מגלמת לראשונה בסדרה תפקיד בשפת האם שלה, ואף חזרה לעיר הולדתה לצילומים. היא משמשת גם כמפיקה בפועל בסדרה וכן הקליטה סרטון מוזיקלי עבורה בשם "Forever Pout Toujours".

● צילומי הסדרה התרחשו בעיקר באמסטרדם, כולל באזורים מרכזיים כמו רובע החלונות האדומים. הצילומים נמשכו כמה חודשים במהלך 2024.

● דרוויג נשוי לתסריטאית והשחקנית ההולנדית קים ואן קוטן. השניים הכירו על סט הצילומים של הסדרה "שחקנים", שם גילמו תפקידים שכתבה ואן קוטן עצמה.

עוד מהז'אנר

נרקוס (2015-2017) - דרמת פשע ביוגרפית מבית נטפליקס. במרכזה עליית הסחר בקוקאין בקולומביה והמאבק של רשויות החוק בו. ואנגר מורה מגלם את ברון הסמים הקולומביאני, פבלו אסקובר שהיה לאגדה, מי שהנהיג את קרטל הסמים של מדיין באמצעות ייצור והפצה של קוקאין, תוך התמקדות ביחסיו עם ברוני סמים. העלילה מסופרת מנקודת מבטו של סטיב מרפי, סוכן DEA אמריקאי שחוקר את הקרטל.

שובר שורות (2008-2013) - חמש עונות לסדרה האייקונית שבה וולטר וויט (בריאן קראנסטון), מורה לכימיה, מאובחן כחולה סופני בסרטן הריאה. יחד עם תלמידו לשעבר ג'סי פינקמן (אהרון פול), וויט פונה לעולם הפשע ומתחיל לייצר קריסטל מת' לשם מימון טיפוליו הרפואיים וכדי להבטיח עתיד כלכלי למשפחתו אחרי מותו. הסדרה עטורת הפרסים - אמי, גלובוס הזהב ועוד - נחשבת בעיני רבים לאחת הסדרות הטובות ביותר בכל הזמנים.

מטומטמת (2016-2019) - קצת תרבות ישראלית והתחייבות לשלוש עונות. שירי אזוגי (בת חן סבג) היא שחקנית מובטלת בת 30 שנראית עדיין כמו נערה. בן זוגה, נמרוד ניב (נדב נייטס) נעצר בשל אחזקת סמים ונשלח למעצר. העלילה מתגלגלת כך ששירי מגויסת למשטרה בתור סוכנת סמויה, ונכנסת לתיכון כחלק מחקירת סמים ומתהליך בירור לגבי המתרחש בבית הספר. עוד בקאסט המשובח: מיקי לאון, מוקי, שני קליין ומשה אשכנזי.

סדרה לחזור אליה

להרוג את איב



שודרה: 2018-2022

זמינה לצפייה: Next TV

מספר עונות: 4

מספר פרקים: 32

סדרת טלוויזיה בריטית שתובעת התחייבות של ארבע עונות ומבוססת על הסדרה "הנובלות" מאת לוק ג'נינגס. מדובר במותחן שעלה לשידור בשנת 2018 ובו איב (סנדרה או) היא אישה מתוסכלת ומשועממת שעובדת בעבודה משרדית כקצינה בחיל המודיעין הבריטי. היא נאלצת לעצור ולמצוא את וילאנל (ג'ודי קומר), רוצחת מוכשרת ואכזרית. כשהן נפגשות הן מפתחות אובססיה האחת לשנייה.

סדרה לחכות לה

הכל באשמתה



תשודר: 7.11.25

זמינה לצפייה: Yes

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 8

שרה סנוק המוכרת מהסדרה "יורשים", מגלמת את מריסה, אם קרייריסטית משכונה אמידה. היא מגיעה לאסוף את בנה הקטן מחברו, אליו הלך אחרי הגן, אלא שאישה זרה פותחת את הדלת והילד נעלם. המשטרה פותחת בחקירה ועולמה של מריסה מתחיל להתפורר. כל אחד הופך חשוד בפרשת ההיעלמות.