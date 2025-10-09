על "שוטר טוב/ שוטר רע" משודר: Yes, הוט VOD

ז'אנר: קומדיה משטרתית משפחתית

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 42 דק'

בימוי: טרנט אודונל, גרייסי אוטו, רויה צ'ן, אן רנטון

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): קלנסי בראון, דבון טרל, לייטון מיסטר, לוק קוק

שפה: אנגלית

זמן עלייה: ספטמבר 2025

הביטוי "שוטר טוב, שוטר רע" מסמן טקטיקת חקירה ידועה: שני חוקרים ניגשים לנחקר עם גישות מנוגדות - האחד מלטף, השני אגרסיבי. במרכז הסדרה החדשה העונה לאותו השם, שעלתה ב-Yes, ניצבים שני חוקרים שהם גם אחים, ונבחנת השאלה מיהו השוטר הטוב ומי הרע. שאלות על מוסר מפרקות בדרך הגדרות סטראוטיפיות של גבר ואישה. בעלילה הנוכחית, לאישה מיוחסות תכונות כמו מקצועיות, אחריות ופרקטיות, ואילו את הגבר מאפיינות ילדותיות, חולשה ובלבול. מאחורי הסדרה עומד ג'ון קווינטנס, שהפיק את "וויל וגרייס" ואת "ג'ואי", ההמשכון של "חברים".

● לסדרה הזו יש את כל הרכיבים ליצירת מתח, דבר אחד מוציא אותה מהבנאליות

● היוצר שמומחה באיזון בין כאב והומור יצר סדרה משובחת שעושה שירות טוב ליהודים

תקציר הסדרה

לואיז היקמן (לייטון מיסטר) היא בלשית חרוצה בעיירה אינדוויל. מפקד המשטרה הוא אביה, ביג האנק (קלנסי בראון), דמות מוערכת מאוד בעיירה. אחיה הנרי (לוק קוק) נוחל כישלון במחלקת המשטרה שבה הוא עבד בסיאטל, ומחליט להצטרף לתחנת המשטרה שבה מועסקים אביו ואחותו. לואיז נאלצת לעבוד לצידו של אחיה, לאחר שאביה ציוות אותו אליה, ולחקור עמו פשעים.

קאסט

מיסטר, לנצח בלייר וולדורף מסדרת הנעורים האמריקאית "אחת שיודעת", הגיעה לקריירת משחק מדוגמנות. הפעם היא נכנסת לנעליה של לואיז, בתפקיד ראשי שנותן לה מרחב לשחק.

קוק האוסטרלי ידוע בעיקר מתפקידו כלוציפר בסדרה של נטפליקס, "הרפתקאותיה המצמררות של סברינה".

העלילה

נקודת הפתיחה של הנרי בתחנת המשטרה של אינדוויל, לאחר שכבר נכשל במחלקה אחרת, מציבה אותו בעמדת חולשה. הוא אומנם גאון בפתרון פשעים, אבל גם את עבודתו הוא מבצע על הצד המוזר: ישן על הרצפה, שולח את ידיו הישר לעומק המעיים של גופה ובכלל, לרוב הנרי זקוק ללואיז שתפרש את האינטואיציות שלו ותביא אותן לכדי פעולה בשטח. לואיז, האחות הגדולה, יודעת לשאול את השאלות הנכונות ובאופן קלאסי לתפקידה הזה במשפחה, היא שומרת עליו שלא יסתבך, לאחר שנתקעה איתו בהוראת אביה.

דמות גברית אחרת במרכז היא ביג האנק, אב המשפחה, מופת בקהילה. אשתו, אמם של הנרי ולואיז, עזבה את הבית כשהיו צעירים, עניין שהשפיע מאוד על הדינמיקה המשפחתית. לואיז נותרה החזקה והאחראית, זו שמנסה להחזיק את המשפחה יחד, אבל גם מערערת על הדמות "האימהית" שנכפתה עליה. האב, לעומת זאת, מתגלה עם הפרקים כמושחת, ורבדים אפלים מעברו נחשפים, כולל החלטות מפוקפקות שלקח. גם הנרי לא תמיד הולך על הצד הבטוח מבחינה חוקית, נוטה לעקוף את החוקים ולהיכנס לאזורים אפורים, כמו חדירה לבתים של אנשים בלי צו משטרתי.

בהקשר הזה, לואיז היא הדמות שמניעה את העלילה, נוכח ההתמודדות שלה עם קונפליקט: מצד אחד עומדת משפחתה, ומצד שני - החוק, זה שהיא מתפרנסת מלשרת אותו, לפחות בעיני עצמה. ופה קורה דבר מעניין. לואיז לא נכנעת לרגש בלבד, אלא עושה שיקולים של תבונה ומוסר, שקצת נעדרים מתהליכי קבלת ההחלטות של אחרים בעלילה.

בפרק הסיום לואיז מגלה פרשה חמורה שקשורה לשוחד ואלימות, שבה מעורבת דמות קרובה לה מאוד. זהו הרגע שבו היא נאלצת לבחור, אם לחשוף את הסוד ובכך לפגוע באדם יקר לה, או לשמור על הערכים שלה כשוטרת.

בעצם הסדרה נשענת על דמותה, אישה שיש לה כוח על הדמויות הגבריות בסדרה. בשלל רגעים היא מערערת על רגעים ותוויות "נשיות", למשל כשהיא נהנית מפאי תפוחים וצוחקת על הנרי שהוא בדיאטה; לא זוכרת את יום ההולדת שלה עצמה - שאותו דמות גברית מזכירה לה; או מרשימה במשחק "גברי" ספורטיבי. היא מערערת על המוכר ומספרת סיפור מרענן גם כשהדמות האימהית נכפית עליה.

ספוילר

בסיום העונה מתגלה שהאב מסתיר סוד משפחתי גדול שהשפיע על הקריירה שלו. החשיפה מרעידה את הדינמיקה המשפחתית של משפחת היקמן ומציפה שאלה שאין לחמוק ממנה: מי באמת השוטר הטוב ומי השוטר הרע?

ביקורת מהעולם

בעיתון Wall Street Journal תוארה מיסטר כמי שמחיה את העלילה, שהייתה יכולה להיות קומדיה פשוטה וחסרת עומק. לואיז היא בהחלט דמות דומיננטית ועמוקה שמהותית למתרחש.

דברים שכדאי לדעת

● מיסטר נשואה לשחקן אדם ברודי, ששיחק לצידה ב"גוסיפ גירל" ולאחרונה כיכב בקומדיה "רק לא זה". הוא השתתף בתפקיד אורח בפרק השביעי של הסדרה, כשגילם את ד"ר ג'רמיה ג'קסון. לזוג יש שני ילדים.

● העלות של הפקת הסדרה הוערכה בכ-10 מיליון דולר אמריקאי. מיסטר העידה כי חוותה שוק תרבותי כשהגיעה לאוסטרליה לצורך הצילומים. כך, כשצפתה במשחק פוטבול מקומי, היא גילתה כי בניגוד לנהוג בארה"ב, שחקני הרוגבי כמעט ולא השתמשו בציוד מגן, עניין שהפתיע אותה מאוד.

● השם "שוטר טוב שוטר רע" ניתן גם לסרט מתח קנדית משנת 2006, שבה שוטר דובר אנגלית מטורונטו ושוטר דובר צרפתית ממונטריאול נאלצים לשתף פעולה ולפענח תעלומת רצח.

סדרה לחזור אליה

החיים עצמם



משודר: Yes Drama

זמן עלייה: 2016

מספר עונות: 6

מספר פרקים: 106

דרמה סוחטת דמעות כמו שרק באמריקה יודעים לעשות. במרכזה זוג הורים אמריקאים לבנים שבמהלך לידת שלישייה מאבדים את אחד התינוקות, ומחליטים לאמץ תינוק כהה עור שנולד באותו היום. הסדרה עוקבת אחרי הטריו, וחושפת שאביו הביולוגי של התינוק נטש אותו בתחנת כיבוי אש. בכיכובם של סטרלינג קיי בראון ("פרדייז"), ג'סטין הארטלי ("פוקס") ועוד.

סדרה לחכות לה

שושלת גינס



תשודר: נטפליקס

זמן עלייה: 25.9

מספר עונות: 1

דרמה מבית היוצר של סטיבן נייט, שאמון גם על "כנופיית ברמינגהם". היצירה החדשה עוסקת במשפחת גינס, אותה גינס מהבירה הידועה של אירלנד. אב המשפחה, שעומד מאחורי ההצלחה של המבשלה, שלושת בניו ובתו עסוקים בתככים ובמשחקי שליטה. לצפות עם פיינט ביד.