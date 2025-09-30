"יוסמיטי": תעלומת רצח עם טוויסט מתבקש ודמות מרכזית מפתיעה - הטבע

על "יוסמיטי" משודר: נטפליקס

ז'אנר: דרמת מתח

מספר עונות: 1

פרקים: 5

משך כל פרק: 51-42 דק'

בימוי: תומאס בזוצ'ה, ניק מיפייל, נאסה הרדימן

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): אריק באנה, וילסון בת'ל, רוזמרי דה ויט, סם ניל, לילי סנטיאגו

שפה: אנגלית

זמן עלייה: יולי 2025

תעלומות רצח הן ז'אנר שהוכיח את עצמו מזמן, גם בספרות, גם על המסך. כל השטיקים המוכרים ליצירת מתח כבר בפנים, כולל הטוויסט בעלילה שהצופים רק מחכים לו. בסדרה החדשה "יוסמיטי" (באנגלית Untamed - פרוע ,לא מאולף) - המפתח שמציל אותה מהבנאליות הוא הטבע שבו נתונה העלילה כולה.

● היוצר שמומחה באיזון בין כאב והומור יצר סדרה משובחת שעושה שירות טוב ליהודים

● "מסומנים" מעמידה גיבורה נואשת מול מערכת מנוכרת ונותנת לה לנסות לצוף

תקציר העלילה

קייל טרנר (אריק באנה) הוא סוכן אכיפת חוק ותיק שעובד עבור רשות הפארקים בפארק הלאומי יוסמיטי. הוא חוקר את מותה של אישה צעירה שנמצאה ללא רוח חיים לאחר שנפלה מצוק בפארק, בהמשך מתגלה זהותה כלוסי (פרנקי עזרא).

אל החקירה מצטרפת עובדת חדשה בשם נאיה (לילי סנטיאגו). חקירת המקרה לוקחת את העלילה לכיוונים של הברחות סמים, רצח ושחיתות, ומתפתחים לכדי יצירה מורכבת ומפתיעה.

הקאסט

באנה, שמוכר בין היתר מלהיטים כמו "טרויה", "אשתו של הנוסע בזמן", ו"הענק הירוק", נכנס הפעם לנעליים של איש מעורר חמלה, בודד ומסוגר. הוא סוחב על גבו מטען: מות בנו הצעיר בנסיבות טרגיות - התחשמלות במקלחת, בגלל שקייל עצמו השאיר מכשיר חשמלי דולק. האשמה שמלווה אותו מסבירה למה הוא כל כך נאחז בחקירה על מותה של לוסי - היא הופכת את שומר היערות למעין בלש, כדי לפצות על האסון שלא הצליח למנוע בביתו שלו. הטרגדיה האישית של קייל ניצבת בלב העלילה, וכשהוא עומד לבדו מול הטבע הוא אף מודה: "אני שומר על הפארק כאילו זה הבן שלי, אבל זה לא מחזיר אותו".

בהקשר זה מעניינת הדינמיקה בינו לבין האישה שצוותה לו לחקירת המקרה, נאיה, שהיא אם לבן בעצמה ומציפה אצלו זיכרונות ותמונות הקשורות לאובדן שחווה. הוא רואה דמות שעליו להגן עליה, כמעט כאילו מייצגת את הבן שאיבד. הדינמיקה ביניהם מלאה ברגעים אבהיים שמעוררים חמלה וחיבור.

הלוקיישן

הסדרה מציגה את הטבע כמשל להתנהגות האנושית, הוא למעשה אמצעי לתרגום העלילה והמסר שהיא מבקשת להעביר. בחירה לא מתפתיעה בהתחשב בלוקיישן: ביוסמיטי קיים מגוון רב של מקורות מים, בהם כ-3,200 אגמים, 17 מפלי מים ו-2,700 ק"מ של נחלים. הפארק הוכרז על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית ב-1984, ובכל שנה מבקרים בו יותר מ-4 מיליון איש.

הסצנות מתרחשות לכאורה בפארק הידוע שבקליפורניה, אולם בפועל, רק חלקים קטנים ממנה, כמו צילומי אוויר וסצנות קצרות, צולמו בו. מרבית הצילומים נערכו בלוקיישנים אחרים בקנדה, אבל גם הם עושים את העבודה.

לרוב היער מצולם בחשכה, רמז לסודות שמסתירות הדמויות - לא מדובר במקרה מוות תמים, אלא ברצח, ואפשר לראות את הנפילה של לוסי מהצוק כנפילה מוסרית של הדמויות תחת הנעשה בשמורה. כך, הטבע הוא דמות שמגלמת את המתח בין קייל לבין ההתנהלות האנושית. האשמה שהוא נושא עימו מסבירה כל החלטה שלו: "הוא מתייחס לכל מסלול ביוסמיטי כאילו זה קבר. הוא מנסה לתקן את מה שלא ניתן לתיקון".

הסדרה מנצלת את הנוף והסביבה כאמצעי להעביר את תעלומת הרצח ואת מה שמעבר לה בצורה חזקה. נעשה שימוש מרהיב בטבע הפראי כמטאפורה להתנהלות בני האדם. הטבע במקרה הזה הוא הרבה יותר מנקודה גאוגרפית ספציפית, הוא דמות שמספרת סיפור ונושאת משמעויות חזקות שנוגעות למוסר האנושי.

ספוילר

הנפילה של לוסי מהצוק לא הייתה תאונה תמימה. מתברר שהאישה הצעירה הייתה קשורה לרשת הברחות סמים דרך הפארק. החקירה מובילה את קייל לגלות שלאדם הכי קרוב אליו בצוות הפארק, שיין (וילסון בת'ל), יש חלק מרכזי במקרה - והוא זה שניסה להסתיר מידע בעל חשיבות מפניו.

ביקורות מהעולם

עיתון SFGATE המקומי מסן פרנסיסקו התייחס לשימוש המזויף באזורים שלא צולמו בפארק האמיתי. חובבי טבע ומומחים טענו שמה שהוצג בסדרה לא תמיד נאמן למציאות, ובכך האותנטיות של הנופים המצולמים בסדרה נפגמת. אלא שבהוליווד החוקים אחרים, וההנחה שסדרה או סרט צולמו היכן שהם לכאורה מתרחשים אינה מחייבת.

3 דברים שכדאי לדעת

● הפרק החותם את הסדרה מסתיים עם שאלות ועניינים לא סגורים, כשרק קצהו של העולם הפלילי ביוסמיטי נחשף. הסדרה אושרה לעונה שנייה.

● באנה האוסטרלי, בעל הרזומה העשיר, הוא גם קומיקאי. כנער החליט שרוצה להיות שחקן והחל להשתתף במופעי סטנדאפ כברמן במלון מקומי במלבורן.

● הסדרה לא מבוססת על מקרה אמיתי, אבל פארק יוסמיטי אכן ידוע בכמה פרשות פליליות ומצערות שהתרחשו בין . קרי סטיינר, רוצח סדרתי שפעל בסוף שנות ה-90 ביוסמיטי, רצח ארבע נשים, בהן תיירות. כמו כן נודע על הברחות גראס בפארק בשנות ה-80 וה-90.

עוד מהז'אנר

בלש אמיתי - ארבע עונות לסדרת הפשע האנתולוגית שגרפה פרסים ושבחים רבים. העלילה מתרחשת במספר מישורי זמן במקביל, ומספרת סיפור על בלשים שונים שמגלים סודות אפלים בחקירתם. כל עונה מתמקדת בפרשת רצח אחרת, אבך המשותף לכולן: אווירה אפלה, נופים מרהיבים, ומשחק למופת.

קצה האגם - סדרת דרמה העוקבת אחר הבלשית רובין גריפין (אליזבת מוס) החוקרת את היעלמותה של טוי (ז'קלין ג'ו), ילדה בת 12 שנכנסה להיריון. רובין מגיעה לעיירה לייקטופ בניו זילנד, שבה נולדה, כדי לחקור את היעלמותה המסתורית של טוי. תוך כדי החקירה היא מגלה סודות אפלים הכוללים אלימות משפחתית ושוביניזם. בדומה למתרחש ביוסמיטי, גם כאן החוקרת נדרשת להתמודדות עם טראומות מהעבר שלה עצמה.

סדרה לחזור אליה

טווין פיקס



משודר: אפל טי וי

זמן עלייה: 1990, 2017

מספר עונות: 3

מספר פרקים: 48

סדרת הקאלט האמריקאית של דיוויד לינץ'. בעיר הבדיונית "טווין פיקס" שבוושינגטון מתגלה גופה - של לורה פאלמר (שריל לי), מלכת היופי של התיכון. אל העיירה מגיע סוכן ה-FBI דייל קופר (קייל מקלכלן) כדי לחקור את הרצח עם השריף המקומי. החקירה מציפה סודות אפלים שהסתירה לורה, וחושפת שכמעט כל דמות בעיירה קשורה אליה באיזושהי דרך. בשנת 2017 חזר הבמאי לעונה שלישית לסדרה, המתרחשת 25 שנה לאחר העונה השנייה.



סדרה לחכות לה

בלאדי מורי



תשודר: Yes Original

זמן עלייה: 14.9.25

מספר עונות: 2

הקומדיה הישראלית בכיכובן של נעמי לבוב ורותם סלע, שזכתה בפרס הקומדיה הטובה ביותר בפסטיבל סירייס מאנייה בצרפת, חוזרת בעונה שנייה. מורי (לבוב), מרצה לקולנוע, ודנה (סלע), רופאה מתמחה בגניקולוגיה ומיילדות, הן חברות טובות עוד מימי התיכון ושותפות לדירה. בעונה הראשונה אנחנו עדים למשבר בחברות שלהן, כשגבר עומד ביניהן.