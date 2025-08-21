על מסומנים משודר: נטפליקס

ז'אנר: מתח

מספר עונות: 1

פרקים: 6

משך כל פרק: 53-41 דק'

במאים: מסטאפו מאג'ה, אקין אומוטוסו, ג'ונו הול

שחקנים (על פי סדר א'-ב'): ספאמנדלה דלודל, לראטו מוולאסה, סדומו מצ'לי,

אמה קמאטה

שפה: אנגלית, זולו, שפות מקומיות

זמן עלייה: אוגוסט 2025

הנוסחה מוכרת: דמות גברית קלאסית שניצבת בראש הפירמידה, שוברת את החוקים ומעוררת הזדהות, לפעמים בד בבד עם דחייה. טוני סופרנו ("הסופרנוס"), וולטר ווייט ("שובר שורות") ופרנק אנדרווד ("בית הקלפים") הם רק טיפה בים של סדרות שבמרכזן גיבור מושחת הנאלץ לבצע עבירות מוסריות כדי להשיג כסף ולרוב להציל את קרוביו. הפעם נטפליקס מרעננת עם תוצרת דרום אפריקאית - ועם אישה.

● מיסטיקה, מזרחיות וקללה משפחתית: "חזי ובניו" חוזרת על מה שכבר עשו פה

● הדינמיקה בין רותם סלע וליאור רז עושה את "אוףרוד" - ואת הבאזז המבוקש

תקציר העלילה

במרכז "מסומנים" עומדת באבלוואה (לראטו מוולאזה), אם חד הורית ממעמד בינוני-נמוך שמתמודדת עם מציאות מורכבת: בתה פלסה (אמה קאמטה) חולה במחלה קשה וזקוקה לניתוח דחוף שעולה 1.2 מיליון ראנד, שאין בידיה לממן. לפרנסתה באבלוואה היא מאבטחת העברות כספים בחברת "איירון ווטש".

בהיותה אדם מאמין, היא מנסה לגייס כספים לטיפול בבתה דרך הכנסייה, אך נתקלת בסירוב. גם כשהיא פונה למכרים אחרים היא לא נענית. מצבה הנואש דוחף אותה לסייע לדמות ידועה לשמצה, באבא ג'י (ג'רי מופוקנגד) - ראש ארגון פשע שמכיר אותה ואף ניסה לגייס אותה בעבר לשמש כ"חפרפרת" עבורו. היא נכנעת ומסכימה לסייע לו לשדוד משאית המובילה כספים בתמורה למימון הניתוח היקר.

הקשר למציאות

העלילה מתרחשת ביוהנסבורג, דרום אפריקה - מדינה שניכרים בה היטב הפערים בין קצוות האוכלוסייה. מהעבר האחד שכונות מצוקה, שידועות בשיעורי פשיעה גבוהים ובשחיתות ממסדית; כמחצית מהאוכלוסייה מוגדרת כמצויה מתחת לקו העוני. מהעבר השני - בניינים נוצצים ועשירים מופלגים. כלכלת דרום אפריקה היא הגדולה והעשירה באפריקה, ועל פי הערכות אחראית לכרבע מהתמ"ג של היבשת. בשוד שבלב הסדרה לוקחים חלק אנשים מרקעים שונים, ובכך מודגש הפער הכלכלי וחוסר השיוויון בכל הנוגע ליכולות קבלת טיפול רפואי פרטי.

בסדרה צפה ביקורת חריפה על מערכת הרפואה והממסדים השונים שדוחפים את אותה אם להידרדרות מוסרית ואתית. באבלוואה אמנם מנסה להסתיר את מעורבותה בשוד מפני קרוביה, אבל אנחנו הצופים עדים לשחיתות - אם כי תוך הבנה של מצבה, על דרך עיצוב דמותה ונסיבות חייה. באבלוואה לא מבקשת להתעשר, אלא להציל את בתה.

המונח "סופר אגו", שטבע זיגמונד פרויד, מתייחס לחלק המופנם של דרישות המוסר וצורכי החברה בנפש האדם, שחותר לעמידה בקריטריונים של התנהגות נורמטיבית גם על חשבון סיפוק צורכי האדם עצמו. את הדרישות הללו מפנים האדם עוד בצעירותו, דרך מוסדות כמו חוקים ודת, והן יוצרות עבורו מסגרת מוסרית. באבלוואה היא אדם שומר חוק ומחזיקה בערכים דתיים - בכך מודגש הקונפליקט שלה באשר למוסר, אבל עם זאת מתחדדת גם ההבנה בבחירתה לבגוד בו.

מעבר להתעמקות בנפש האדם, הסדרה מללאת סצנות אקשן סוחפות ומצולמות היטב, שמכניסות לתוך העלילה ולעולמה הפנימי של באבלוואה. הפרקים מתוכננים כך שהשוד נבנה במהלכם עד לסיום מעורפל, ולא ברורה התוצאה הסופית של הבחירה.

ספוילר

הבוס של באבלוואה בחברת איירון ווטש, זכריה (דזמונד דובה), מסמל את המערכת שלא מסייעת לה. בכך הפרק האחרון הופך לסמלי, כאשר הוא מגלה את האמת לגבי השוד המתוכנן, ועל כן באבלוואה יורה בו. הסצנה היא מופת של נפילתה המוסרית, אבל אולי גם כזו שמוכיחה שאין לה ברירה אחרת, ומצדיק את נקמתה במערכת.

3 דברים שכדאי לדעת

● מוואלסה אמנם לא מוכרת לנו על המסך, אבל יש לה ניסיון עשיר בהפקות תאטרון והיא זכתה לשבחים על תפקידים שעשתה בקולנוע, למשל בסרט Life above all. היא השתתפה בעבר בסדרה אחרת של נטפליקס, "בית דין צדק", שבה חבורה של לוחמי חופש פולשת למשפט של שוטר לבן שירה בגבר שחור. התוצאה: משבר בני ערובה שמשודר לייב בטלוויזיה.

● שלל דיאלוגים נוצרו לאחר תחקירי עומק שערכו התסריטאים עם שוטרים לשעבר ועם אנשי עולם תחתון בדרום אפריקה, שחידדו את האמינות של הסדרה.

●העלילה אינה מבוססת על סיפור אמיתי, אבל שואבת השראה ממקרים מתוקשרים בדרום אפריקה, שבמסגרתם אנשים נורמטיביים נאלצו ליפול לעולם הפשע מתוך ייאוש ודוחק כלכלי.

עוד מהז'אנר

● כבודו (2017) - סדרת מתח ישראלית מצליחה, שלה גם עיבוד אמריקאי. בגרסה הישראלית, יורם חטב מגלם את מיכה אלקובי, שופט בית המשפט השלום בבאר שבע, שבפניו ניצבת דילמה מוסרית קשה. שי (ארז עובד), בנו בן ה-17, נכשל בטסט ומתוך תסכול על כך נוהג ברכב ללא רישיון. הוא נקלע לתאונת דרכים ודורס רוכב אופנוע. העניין מסתבך כשמתברר שהנדרס הוא בן למשפחת פשע גדולה מהדרום, שלא מסמפטת את השופט הנכבד. האחרון נאלץ לבחור בין היותו איש חוק, לבין חובתו כאב. עוד מככבים בסדרה אילנית בן יעקב, לוסי אהריש ודני שטג.

● אוזרק (2017) - דרמת פשע אמריקאית בת ארבע עונות וזוכת אמי. מרטי בירד (ג'ייסון בייטמן), יועץ פיננסי עצמאי, מלבין הון עבור קרטל סמים מקסיקני של הפושע עומאר נבארו (פליקס סוליס). השותף שלו מנסה לגנוב כסף לטובתו האישית ועל כן מרטי נאלץ לעבור עם משפחתו משיקגו אל אגמי האוזרק. שם הוא מקים חברת השקעות, רוכש בר ובונה קזינו על אונייה במטרה להלבין את כספי הסמים של אנשי הקרטל. אלא שהמעבר יוצר קשיים ביחסיו עם אשתו וילדיו אל מול ארגוני פשע מקומיים.

● בית הקלפים (2013-2018) - מותחן פוליטי אמריקאי ואפל בן שש עונות בנטפליקס. עיבוד לסדרה הבריטית העונה לאותו השם ששודרה בשנות ה-90. פרנק אנדרווד (קווין ספייסי) הוא פוליטיקאי מניפולטיבי וקיצוני. הוא ואשתו קלייר (רובין רייט) מפלסים את דרכם במסדרונות וושינגטון בעזרת בגידות, סחיטות ולפעמים מגיעים גם לרצח. זוהי תמונה - יש שיגידו קיצונית, יש שיגידו מדויקת - של המתרחש מאחורי הקלעים ושל הסבך הפוליטי, בבוץ של עסקאות מלוכלכות.

סדרה לחזור אליה

הצופה



משודר: נטפליקס

זמן עלייה: אוקטובר 2022

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 4

מותחן סבוך שיגרום לכם לזוז באי נוחות על הספה. זוג נשוי עובר לבית חלומותיו בווסטפילד, ניו ג'רזי, אלא שהקסם נסדק מהר מאוד כשהשניים מתחילים לקבל מכתבים חתומים על ידי סטוקר המכנה עצמו "הצופה". הסדרה מבוססת על סיפור אמיתי שנחשף בכתבה משנת 2018 במגזין New York.

סדרה לארוב לה

רשימת חיסול: זאב אפל



תשודר: אמזון פריים וידיאו

זמן עלייה: 7.8.25

מספר עונות: 1

מותחן פעולה אמריקאי, פריקוול לסדרה המצליחה המבוססת על ספר מתח מאת ג'ק קאר. בן אדוארדס (טיילור קיטש) הוא לוחם לשעבר ביחידת "אריות הים" של צבא ארצות הברית. הוא מצטרף לצוות מבצעי סודי של ה-CIA ונשאב לצד האפל של המלחמה. עליו לבחור בין נאמנות ללוחמיו לבין כוח וכסף.