"אסונות קטנים": על שיפוטיות ומודל אמהות בלתי אפשרי

על אסונות קטנים משודר: Yes

ז'אנר: דרמת מתח פסיכולוגית

מספר עונות: 1

פרקים: 6

משך כל פרק: 50-45 דק'

במאי: אווה סיגורדארדוטיר

שחקנים (על פי סדר הא'־ב'): ג'ו ג'וניור, אמילי טאף, ג'יי ג'יי פילד, שלי קון, דיאן קרוגר

שפה: אנגלית

זמן עלייה: ספטמבר 2025

"תמיד חשבתי שג'ס היא האמא המושלמת. שכחתי ששלמות היא אשליה". כך נפתחת "אסונות קטנים". הסדרה מעלה שאלה מוסרית בנוגע לאמון בין חברות, וכשמה, נוגעת לסודות קטנים שמתפרקים עם הנרטיב. באופן רחב יותר, היא מדברת על בריאות נפשית של נשים אחרי לידה, על הקשיים שהן חוות באימהות ועל הציפיות של הסביבה מהן.

● "שוטר טוב/ שוטר רע": כשמוסר ואתיקה לא מעניינים את מי שאמור להגן עליהם

● לסדרה הזו יש את כל הרכיבים ליצירת מתח, דבר אחד מוציא אותה מהבנאליות

תקציר הסדרה

דיאן קרוגר ("טרויה", "ממזרים חסרי כבוד") מגלמת את ג'ס, שמתמודדת עם הפרעה טורדנית-כפייתית (OCD). בפתח הסדרה היא מגיעה עם בטסי, בתה בת העשרה חודשים, לטיפול נמרץ, כשהפעוטה סובלת מפגיעת ראש חמורה. ליז (ג'ו ג'וניור), הרופאה שמטפלת בה, שהיא גם חברתה הקרובה של ג'ס, מבחינה בהתנהגות המבולבלת של ג'ס וחושדת שלא מדובר בתאונה. בנקודה הזו ליז נדרשת להחליט אם לשתוק או לדווח על המקרה. היא בוחרת באפשרות השנייה, פוגעת באמינות של ג'ס, ובכך מרחיקה מג'ס גם את בעלה אד (ג'יי. ג'יי. פילד), שאף בוגד בה; חברות נוספות מתחילות גם הן להתרחק ממנה.

החשדות הנערמים נגד ג'ס מצד הרשויות והקרובים לה תורמים למסר המרכזי של הסדרה - החזיתות הרבות שיש למתמודדי נפש מלבד המחלה עצמה. מלבד היותה מתמודדת נפש, ג'ס סובלת מדיכאון אחרי לידה, שלא נאמר מפורשות. בעיני החברה היא לא ראויה להיות אם, וסטיגמות רבות צצות. היא חשה חרדה ולחץ להיות אימא מושלמת מול העיניים הבוחנות שנוטות לחשוד בה במקום להציע עזרה ותמיכה.

ה-OCD והחרדות של ג'ס מתבטאים בדרכים שונות בעלילה והם מפתח מרכזי בהבנת דמותה. האמצעי האמנותי של דיבור למצלמה מופיע כבר בפתיחה, ובהמשך גם בטסטות - "עדויות" שנותנות דמויות שונות למצלמה, כמו בריאליטי. עבור הדמויות בסדרה ,ההתנהגות של ג'ס נתפסת חרדתית ומוזרה, והטסטות מנתקות אותה מהסביבה וגוזלות ממנה זמן ופניות. בו בזמן, הצופים מקבלים הצצה לראש של ג'ס וחלון להבנת החרדה שלה. הפנייה הישירה למצלמה מאפשרת להיכנס לחוויה הפנימית של ג'ס ולנסות להבין את מורכבות המחלה שלה, למשל כשהיא בודקת את בטיחות בתה שוב ושוב, חוזרת על מילים ומשפטים בראשה, בודקת פעם ועוד פעם חפצים בבית וכן הלאה.

המודעות למחלות נפש בכלל, ול-OCD בפרט, גוברת בקרב חברות רבות, כולל התייחסות תרבותית ודרכי טיפול. אבל השיפוטיות כלפי מחלות מסוג זה לא פסה מן העולם, בייחוד כשהן באות לידי ביטוי אצל אמא, שאמורה לתפקד "לא משנה מה".

מושג "האמא המושלמת" והאידאליזציה של תפקידי האמהות כבר מזמן פינו מקום לגישה יותר מקבלת; המושג "אם טובה דיה" שטבע הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט בא להחליף את הקונספט הזה ומדגיש שהאמא לא צריכה להיות מושלמת, אלא נוכחת ואוהבת. המרדף של ג'ס להיות אם נטולת פגמים והמחיר שהיא משלמת על כך, הופכים את הסדרה לחשובה בהקשר הזה.

ספוילר

בסיום הסדרה מתברר שג'ס לא פגעה בתינוקה שלה. הפציעה נגרמה כשפרנקי, בנה בן ה-11, היה אחראי על בטסי בזמן שג'ס יצאה לרגע מהבית. שרלוט (שלי קון), חברה אחרת, שידלה את פרנקי לשקר ולומר שג'ס פגעה בבטסי, אך בסופו של דבר פרנקי חשף את האמת.

ביקורת מהעולם

המגזין The Upcoming שיבח את המשחק הטוב של השחקנים והדגיש את הבחירה לאפשר לצופה לקרוא בין השורות ולא להציע הכול על מגש. בין החסרונות שצוינו: החלקים של הטסטות, שלטענתם אומנם שופכים אור על המתרחש, אבל עושים זאת על חשבון האמינות של הסיפור.

דברים שכדאי לדעת

● "אסונות קטנים" היא אחת ההפקות הגדולות הראשונות של במאית הסדרה, אווה סיגורדארדוטיר, בהפקה בינלאומית. סיגורדארדוטיר נחשבת קול עולה בבימוי הנשי והיא מציעה סיפורים מורכבים רגשית ודמויות נשיות שנבחנות לעומק מבחינה פסיכולוגית.

● קרוגר התפרסמה בזכות תפקידיה ב"טרויה", "אוצר לאומי" ו"ממזרים חסרי כבוד", וקטפה את פרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל קאן על משחקה בסרט "משום מקום". בעבר הייתה בזוגיות עם השחקן הצרפתי גיום קאנה ("החוף"), והם שיחקו יחד במספר סרטים. בהמשך הייתה בזוגיות עם השחקן האמריקאי ג'ושוע ג'קסון (הלא הוא פייסי מ"דוסון קריק") ונולדה להם בת.

● הסדרה מבוססת על ספר מצליח שיצא לאור בשנת 2020 תחת אותו השם מאת שרה ווהן, סופרת ועיתונאית בריטית. ספר אחר שלה, Anatomy of a Scandal, עובד גם הוא לסדרה בנטפליקס.

עוד מהז'אנר

המטופל (2022) - מיני סדרה שעוקבת אחר אלן שטראוס (סטיב קארל), פסיכולוג יהודי שבצל התמודדותו עם מות אשתו, הוא מגלה שבנו נחטף על ידי אחד ממטופליו. כשאלן מוצא עצמו קשור למיטה, המטופל, סם, מתוודה על היותו רוצח סדרתי ומבקש את עזרתו המקצועית כך שיוכל להפסיק להרוג.

פני הרוע (2019-2024) - ארבע עונות לסדרת מתח פסיכולוגית העוסקת באירועים יוצאי דופן. ד"ר קירסטן בוצ'ארד (קטיה הרברס) היא פסיכולוגית משפטית שמצטרפת אל כומר בהתלמדות. יחד הם חוקרים אירועים לא רגילים כדי להבין אם יש להם הסבר מדעי או שמא המדע לא יכול לספק להם תשובות מניחות את הדעת.

המחליפה (2023) - אווה קורטס (מאג'ידה איסה) היא עוזרת בית שנכנסת לתפקידה באחוזה מכובדת נשאבת למשחק מסוכן של שליטה מול ויקטוריה דה אורחיקו (ג'רלדים זיויק), בעלת הבית המעורערת. ד"ר מייבל קלדרון (קתרין ולז) היא פסיכיאטרית מבריקה שלה סיפור שתורם לעלילה. שלוש הנשים ימצאו עצמן בסכנת חיים.

סדרה לחזור אליה

ילדה יקרה



שודרה: 2023

זמינה לצפייה: נטפליקס

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 6

משך פרק: 50-45 דק'

מיני סדרה גרמנית שנפתחת בבריחתן של צעירה לבושה כותונת לילה וילדה בת 12 מיער, שמובילה לתאונת דרכים. האישה נפצעה קשות ונלקחת לבית החולים ואילו הילדה נראית ללא פגע, אך מתנהגת מוזר למדי. החוקרים והרופאים מנסים להבין מי הן ומה הקשר ביניהן. במקביל מתעוררת חקירה מחודשת על מקרה היעלמות ישן שמעלה תהיות.

סדרה לחכות לה

היועץ



תשודר: 28.10.25

זמינה לצפייה: סלקום TV

מספר עונות: 1

מספר פרקים: שמונה

משך פרק: 30 דק'

קומדיית מתח ששודרה בעבר באמזון פריים, בכיכובו של כריסטוף וולץ ("ממזרים חסרי כבוד"). יועץ מגיע לחברה לפיתוח משחקים כדי להחליף את המנכ"ל, שמת בתאונה, ומטיל פחד על העובדים. כמו "אסונות קטנים", גם הסדרה הזו מבוססת על ספר, הפעם מאת בנטלי ליטל.