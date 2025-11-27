על הורסת משודר: הוט

ז'אנר: קומדיית אימה משפחתית

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 45 דק'

בימוי: דפנה לוין

שחקנים (על פי סדר הא'־ב'): גילת אנקורי, אילנית בן יעקב, איתי לוי, קרן מור, בת חן סבג

זמן עלייה: נובמבר 2025

תשע שנים עברו מאז היצירה האחרונה של בת חן סבג, "מטומטמת", וגם הפעם, ב"הורסת", היא הדמות הנשית הדומיננטית שמובילה אותה. סבג כבר סיפרה בעבר על יצירת "מטומטמת" כי היא לא קיבלה תפקידים שהיא רצתה לגלם, והרגישה שהמראה החיצוני שלה תוקע לה מקלות בגלגלים. גם "הורסת" יושב על אותה משבצת, אבל הפעם סבג מגיעה עם קבלות מכובדות.

תקציר הסדרה

אבישג קוסמה, אבי (סבג), היא פליטת ריאליטי שגדלה באשקלון ומנסה למנף את 15 דקות התהילה שלה. בפתיחת הסדרה, המאהב של אמה המכונה "מאגי מחפופה", כלומר משוגעת (בגילומה של קרן מור), מת באופן פתאומי בנסיבות לא ידועות, ולפיכך נפתחת חקירת רצח משטרתית. אבישג מוזעקת לביתה יחד עם סבתה דונה (גילת אנקורי), אמה ודודתה.

האירוע מחזיר את אבי לעיר הולדתה ומציף שיח על קללה הרובצת על נשות המשפחה: כל גבר שמתאהב באחת מהן דינו מוות. אבישג מפקפקת באמיתות הקללה.

בלב העלילה

שילוב ענייני מיסטיקה וקללות לסוגיהן בסדרות ישראליות על משפחות מזרחיות, חוזר על עצמו לא אחת. אלא שהקללה הזו מסמלת עניין רחב יותר שעובר מדור לדור ונוגע לפחד נשי. בראיון לתאגיד השידור הישראלי העידה סבג שהסדרה מבוססת על הפחד הגדול של כל אישה - להיות כמו אמא שלה. באופן ספציפי יותר, הסדרה מתמקדת בהצטלבות הזהויות המוחלשות של נשים מזרחיות - גם אישה, גם מזרחית. בכך נוצרת אמירה רחבה שלוקחת את הסדרה צעד אחד מעבר.

הטלוויזיה הישראלית בשנים האחרונות הופכת יותר ויותר אישית, עם יצירות שעוסקות באישי, במשפחה ובשורשים, ואם זה מתיישב עם חוקי הז'אנר - גם בשילוב הומור הנחוץ כדי להקליל.

הפמיניזם של נשות קוסמה בא לידי ביטוי בכוחן "לכשף" גברים, שעמו מגיעה, כפי שרומז שם הסדרה, גם היכולת להחריב. העוצמה של הנשים הללו והגישה שלהן לפמיניזם מגיעות מהרחוב, מהחיים שלא האירו להן פנים - לא ממסות אינטלקטואליות או מאמרים כבדי משקל. סבג בוחנת בסדרה סטריאוטיפ די שחוק על נשים מזרחיות ועל יכולות הכישוף שלהן (בתרבות הישראלית, החל מ"שחור" וכלה ב"סימה וקנין מכשפה").

הנשים הללו נתפסות חצופות, חמות מזג, המקובעות היטב בחברה פטריארכלית, שבה גברים שופטים אותן ומפחדים מהכוח שלהן בו זמנית.

מיקום העלילה בפריפריה, באשקלון, מרחב שבו הרבה פעמים יש פחות הזדמנויות להצליח, משחק גם הוא תפקיד חשוב.

מי "הורסת"

במשך שמונה פרקים, לא ברור מי "הרסה" למי ואת מה. הנשים הן כובד המשקל של הסדרה, מהאמא הסובלת ממאניה דיפרסיה, הסבתא המתניידת על כסא גלגלים, ואבישג שמפחדת מזוגיות ומאהבה.

אלא שהקללה היא אולי בכלל לא כישוף, אלא סוג של העברה בין-דורית. הנשים הן לא באמת מכשפות, אבל שוב ושוב הן מתויגות ככאלה על ידי גברים בגלל שהן מפגינות כוח. בהקשר הזה סבג עושה קפיצה ביחס ליצירה הקודמת שלה, ומציגה הרבה יותר עומק ומורכבות.

ספוילר

לא מדובר בהפתעה גדולה, אבל בכל זאת נאמר שהקללה שחלה על משפחת קוסמה, אולי אינה לגמרי מיתוס. אבישג מתחילה לגלות סודות משפחתיים שאמה וסבתה ניסו להסתיר במשך שנים, והסדרה הולכת ונעשית מסתורית יותר. בין אם הקללה אמיתית או לא, ההופעה שלה בסדרה מסמלת שאלה רחבה בהרבה.

דברים שכדאי לדעת

● תיאוריית ההצטלבויות פותחה לראשונה על ידי הפמיניסטית קימברלי קרנשו, אישה שחורה שסברה כי השילוב של זהויות מוחלשות בפן של גזע ומגדר, יוצרות חוויות דיכוי מצטלבות. אישה שחורה ממעמד כלכלי נמוך, למשל, תחווה דיכוי שונה מזה של אישה לבנה באותו מצב סוציו-אקונומי. מערכות דיכוי שונות (כמו גזענות וסקסיזם) לא פועלות על יחידים כאלה בנפרד, אלא משפיעות זו על זו, שכבה נערמת על שכבה.

● סבג כתבה את הסדרה במשך ארבע שנים, ולקחו 5-6 שנים עד שהיא הגיעה למסכים.

● צילומי הסדרה נערכו באשקלון בתקופה מורכבת ביטחונית שכללה גם אזעקות שהקפיצו את הצוות.

עוד מהז'אנר

● חזי ובניו (2025) - טלנובלה קומית שגם היא עוסקת בקללה הנוגעת לנשים במשפחה מזרחית. אלי יחזקאל, בת הזקונים של חזי (איציק כהן), דורכת בטעות על הכוס בחופה של אחותה, ריקי (לירז חממי), וכך הורסת אותה. היא ואחיותיה נחשפות לקללה המשפחתית - עד שאלי לא תתחתן, אף אחת מהאחיות לא תוכל. ארבע האחיות יוצאות למסע להסיר את הקללה, ובדרך חושפות סוד משפחתי שאמם המנוחה כמעט הצליחה לקחת איתה לקבר. עוד כולל הקאסט את נועה אסטנג'לוב, לי בירן, אורלי זילברשץ ועינת שרוף.

● זגורי אימפריה (2014-2015) - בעיכוב של כמה שנים, העונה השלישית כבר בדרך. דרמה קומית שעוקבת אחרי משפחת זגורי הבאר שבעית, באותו שילוב של פריפריה והומור. וגם פה יש קללה. אביאל (עוז זהבי) חוזר לביתו לאחר שנים של נתק, לאחר שהוזעק למיטתו של סבו הגוסס. רגע לפני שמת, משביע הסב את אביאל לקיים נדר לא ידוע שמוביל להטלת קללה על המשפחה. כל כישלון במשפחה מאז מיוחס לכך, והם מנסים להסיר אותה. הקאסט כולל את חן אמסלם, נינט טייב, ישראל אטיאס ועוד.

סדרה לחזור אליה

אנחנו

שודרה: 2020

זמינה לצפייה: הוט

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 4

דרמה קומית בת ארבעה פרקים, המבוססת על רומן באותו השם מאת דיוויד ניקולס. הזוגיות של דאגלס (טום הולנדר) וקוני (ססקיה ריבס) נשחקה עם השנים. בנם היחיד אלבי (טום טיילור) עומד לעזוב את הבית לטובת לימודים באוניברסיטה. רגע לפני כן, קוני מודיעה לדאגלס שהיא מתכוונת לעזוב אותו. דאגלס נחוש לנצל את הטיול שתכננו יחד באירופה כדי לנסות להציל את הנישואים ולחזק את הקשר עם בנו.

סדרה לחכות לה

דברים מוזרים



תשודר: 27.11.25

זמינה לצפייה: נטפליקס

מספר עונות: 5

מספר פרקים: 34 לא כולל עונה 5

אם כבר אימה, הסדרה הזו מבית נטפליקס ממש עונה על הגדרות הז'אנר. היא נפתחת בחקירת היעלמותו של נער בן 12 בעיירה קטנה באינדיאנה בשנות ה-80. בזמן שמשפחתו וחבריו מחפשים אותו, הם נתקלים בכוחות על טבעיים ומציאות מקבילה מטרידה במיוחד. העונה החמישית תחולק לשלושה חלקים.