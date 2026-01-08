ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט "חל בה מהפך": סגנית השר לשעבר פאינה קירשנבאום תשוחרר מהכלא
"חל בה מהפך תודעתי": סגנית השר לשעבר פאינה קירשנבאום תשוחרר מהכלא

ועדת השחרורים קבעה כי סגנית השר לשעבר פאינה קירשנבאום, שריצתה 4 שנות מאסר, תשוחרר בימים הקרובים בניכוי שליש • קירשנבאום הורשעה בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, הלבנת הון ושימוש במרמה על מנת להתחמק מתשלומי מס

ג'ניפר סילון 16:32
פאינה קירשנבאום בדיון בערעור על גזר דינה / צילום: רפי קוץ
פאינה קירשנבאום בדיון בערעור על גזר דינה / צילום: רפי קוץ

סגנית השר וחברת הכנסת לשעבר פאינה קירשנבאום, שריצתה 4 שנות מאסר, תשוחרר בניכוי שליש. כזכור, קירשנבאום הורשעה ב-2021 ב"פרשת ישראל ביתנו" בעבירות של שוחד, מרמה, הפרת אמונים והלבנת הון, ושימוש במרמה על מנת להתחמק מתשלומי מס. הסכום הגלום בעבירות הגיע לכ-2 מיליון שקל. את העבירות היא ביצעה במשך 6 שנים בהם כיהנה בתפקידים ציבוריים.

בגזר הדין המקורי נגזרו עליה 10 שנות מאסר, אך לאחר ערעור לעליון העונש קוצר ל-7.5 שנים, ונשיא המדינה הרצוג קצב לאחרונה את עונשה ל-6.9 שנים. כעת, ועדת השחרורים קבעה כי עונשה יומתק והיא תשוחרר בימים הקרובים, לאחר מעט יותר מ-4 שנים.

הוועדה ראתה לנכון למנות את הנימוקים בעד השחרור: מדובר במאסר ראשון עבורה, תפקודה בכלא הוא חיובי, אין לה עבירות משמעת, והיא הביעה חרטה מלאה ובושה. במקביל, קירשנבאום השתלבה בהליכים שיקומיים ייעודיים משמעותיים.

שיקול נוסף להסכמה לשחרור מוקדם הוא מרכיב הנסיבות האישיות והמשפחתיות. הוועדה ציינה כי התרשמה שמדובר באישה שעברה עבירות כבדות מנשוא עד כי "יש לראותם ככתם גדול על כלל הציבור ועל האמון שהציבור נותן בנושאי המשרות הציבוריות", ומאידך היא עברה כברת דרך שנפלה "לבור תחתיות ואיבדה בדרך הנפילה את כל הבלמים והמעצורים. לדברי הוועדה, מאז כניסתה לכלא "חל בה מהפך תודעתי".