קיצוץ רוחבי בקבלת תיקים: בתי המשפט מגיעים לנקודת רתיחה

מערכת בתי המשפט האזרחית מתקרבת לנקודת רתיחה. החלטה חריגה שהתקבלה היום (ד') בבתי משפט במחוז מרכז, להפסיק קליטת תיקים חדשים בתחומי הנזיקין, ממחישה עד כמה הפער בין היקף ההליכים לבין מצבת השופטים הפך לבלתי ניתן לגישור.

בבית משפט השלום בראשון לציון הוחלט, ע"י נשיא בתי משפט השלום במחוז מרכז השופט מנחם מרכזי, כי החל מתחילת פברואר 2026 לא ייקלטו עוד תיקים נזיקיים חדשים, והם ייבחנו להעברה לערכאות אחרות במחוז. במקביל, תיקי רכוש רכב ושיבוב לא יוגשו יותר לבית משפט שלום בפתח תקווה. החלטה דומה התקבלה גם ביחס לתיקים אזרחיים נזקיים בבית משפט השלום בכפר סבא מוקדם יותר בשנה האחרונה. מדובר בצעדים מנהליים חריגים, המעידים על מצוקה תפעולית עמוקה.

נזכיר כי בשנת 2023 נפתחו 897 אלף תיקים אך נסגרו 838 אלף תיקים. וכך, מידי שנה מצטברים 60 אלף תיקים והשופטים לא מצליחים להדביק את הפער. בלב הבעיה עומדים שני גורמים: גידול מתמשך במספר התביעות האזרחיות, בעיקר בתחומים אזרחיים ונזיקיים, ומחסור בכוח אדם שיפוטי.

הנתונים של הרשות השופטת לשנת 2025 מלמדים על מחסור של 14 שופטים במחוז, על קפיצה בתיקי פלת"ד ונזיקין ב-67% משנת 2024 לשנת 2025, ועל עלייה בתיקי רכוש רכב מ-11,432 תיקים בשנת 2024 ל13,852 תיקים בשנת 2025.

פרישת שופטים ותיקים, לצד אי מינוי שופטים חדשים וחוסר יכולת לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, יצרו צוואר בקבוק שמערכת בתי המשפט מתקשה להתמודד עימו. המערכת ככלל סובלת שנים מעומס אדיר בבתי המשפט ומי שמשלמים את המחיר הם המתדיינים.

גורמים בענף מציינים בפנינו כי המחסור בתקנים ידוע והוא מביא להארכת הזמן הממוצע של כל תיק, דבר היוצר פגיעה בצדדים ובתובעים. ביחס לבית משפט שלום בראשל"צ נאמר לנו שבשנים האחרונות יש עלייה גדולה בהגשת תביעות בנזיקין, נוכח המקצועיות והיעילות שלו. גורמים אחרים ששוחננו איתם ציינו שגם קיימת בעיית עומק שמצריכה חשיבה מחדש לגבי פתרון סכסוכים, שהוא לא דרך בית משפט.

הבעיה, לגישתם, היא שצף הליכים שנפתחים בכל שנה במערכת המשפטית ביחס לגודל האוכלוסייה: מספר התיקים הנפתחים במדינת ישראל בשנה הוא כמעט כפול מהמספר הממוצע של התיקים הנפתחים במדינות אירופה. כך, בשנת 2025 נפתחו במחוז מרכז 209,000 תיקים שבהם צריכים לטפל 118 שופטים ורשמים.

תמונה רחבה ומדאיגה

בהחלטה שהתקבלה היום מצויין כי הצעד נדרש בשל "חסר בגורמים שיפוטיים", "מצבת כח האדם הנוכחית אינה מאפשרת טיפול ראוי" ובשל "היצף חריג של פתיחת תיקים". במצב שנוצר, נאלץ נשיא בתי המשפט לנתב תיקים בין ערכאות במחוז, כדי למנוע חוסר שליטה מוחלט של בתי משפט מסוימים, גם אם המשמעות היא העברת הנטל למקומות אחרים.

המציאות הזו, כאמור, אינה חדשה. כבר במרץ 2025 התריעו גורמים במערכת כי ללא תוספת תקנים מיידית, יתקשו בתי משפט השלום להמשיך ולקלוט תיקים אזרחיים בהיקפים הקיימים, והשופט כבר אז קבע כי בית משפט השלום בכפר סבא לא יוכל לקבל תיקים אזרחיים.

במערכת המשפט מדגישים כי מדובר בצעדים זמניים, שנועדו לאפשר טיפול סביר במלאי התיקים הקיים עד לייצוב המערכת. אולם עבור מתדיינים ועורכי דין, המשמעות ברורה: חוסר ודאות, עיכובים והתרחקות הולכת וגוברת מהעיקרון הבסיסי של נגישות לצדק.

יותר משההחלטות האחרונות מספרות על בתי משפט מסוימים, הן משקפות תמונה רחבה ומדאיגה: מערכת משפט שממשיכה לשאת על גבה עומס הולך וגדל, ללא הכלים הנדרשים כדי לפרוק אותו.