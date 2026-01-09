ההפגנות באיראן מתעצמות ובמערכת הביטחון חוששים

עדכונים שוטפים

07:48 - הערב הדרמטי ביותר באיראן מאז החלה המחאה

אלפי אזרחים איראנים יצאו אמש (חמישי) לרחובות, כולל בבירה טהראן. לפי דיווחים, כוחות הביטחון ירו לעבר מפגינים בעיר כרג'. אזרח איראני דרס עם רכבו אנשי כוחות ביטחון בעיר משהאד. ברקע התיעודים של האירוע נשמעות קריאות צהלה, כשחלק מהמפגינים קוראים "מוות לח'אמנאי". במקביל, ארגוני המחאה נגד המשטר הבטיחו "עליית מדרגה". לפי דיווחים, כ-45 נהרגו מתחילת המחאה.

הבוקר צוטט בכיר איראני, שאמר לניו יורק טיימס כי רבים בממשלת איראן לא יודעים כיצד להתמודד עם גל המחאות ומדברים ומתכתבים אחד עם השני בשאלה כיצד להכיל אותן.

07:02 - במערכת הביטחון עוקבים מקרוב אחר המחאות שנערכות באיראן נגד השלטון

בצבא מזהים "פעילות יוצאת דופן" מצד המשטר, לנוכח המחאות המתעצמות במדינה.

07:02 - טראמפ חוזר על דבריו בנוגע למחאות באיראן בריאיון לפוקס: "הזהרתי אותם שאם הם יעשו משהו רע למפגינים - נפגע בהם קשות".

הוא הדגיש: "אמרתי את זה בצורה ברורה מאוד, זה מה שאנחנו הולכים לעשות"