תעודת זהות

תעודת הזהות שלכם בתוקף? הממשלה מאריכה את התוקף של ת"ז ישנות בשנה נוספת

בשל העומסים הצפויים בלשכות האוכלוסין: משרד הפנים מבקש להאריך את תוקפן של תעודות הזהות • ברשות האוכלוסין אומרים שהם נוקטים מספר צעדים

עידן ארץ 13:46
משרד הפנים / צילום: תמר מצפי
משרד הפנים / צילום: תמר מצפי

862 אלף תעודות זהות ישנות, מלפני 2012, צפויות לסיים את תוקפן ב-31 בינואר הקרוב, ומתוכן כ-500 אלף יהיו זכאים לחדש אותן (השאר חיים בחו"ל). כעת, רשות האוכלוסין ומשרד הפנים מבקשים להאריך שוב את תוקפן עד ה-31 בדצמבר 2026, ולאחר מכן תוקפן כבר יפוג לגמרי.

זו ההארכה הרביעית שלהן, ורבים מחזיקים עדיין בתעודות זהות שתוקפן יפוג. בנוסף, יש עוד 750 אלף שתעודת הזהות שלהם תפוג עד ינואר או שכבר פגה - והצורך לחדש מעל מיליון ת"זים מייצר "חשש כי לשכות רשות האוכלוסין וההגירה לא יוכלו לעמוד בביקוש הגבוה לתעודות זהות".

ב-2012 נכנסה תקנה שמגבילה את תעודות הזהות ל-10 שנים בלבד. לאחר מכן, יש לחדש אותן ברשות האוכלוסין. זאת כדי להקל על האכיפה על זרים, ולאחר מכן גם לעודד מעבר לתעודות זהות ביומטריות, שהפכו לחובה החל מ-2017, כך שמי שחידש ת"ז לאחר מכן יהיה חייב לעבור לתיעוד ביומטרי.

רשות האוכלוסין מנסה להתמודד עם העומס

אך התעודות הישנות נותרו, לכאורה, ללא תוקף מפורש. במקור, נקבע שתוקפן יהיה עד 2022, אך הוא הוארך על ידי הכנסת ל-2024, ואז שוב לינואר 2025, ואז בשנה נוספת לינואר 2026. כעת, מבקשים רשות האוכלוסין דרך משרד הפנים - להאריך את התוקף שלהן עד סוף 2026. זאת, כנראה, כדי להקל על העומס הגדול של בעלי תעודות זהות שיפנו בטווח זמן קצר יחסית לחדש את תעודותיהם בלשכות האוכלוסין. למרות מאמצים גדולים להגדיל את התפוקה שלהן, לרבות באמצעות מכונות שמחליפות את העובדים בלשכות, וחידוש ל-5 שנים של ת"ז (אך לא דרכון) דרך הרשת.

כדי להתמודד עם העומס הגדול הצפוי, ברשות האוכלוסין אומרים שהם נוקטים מספר צעדים: "בוצע קמפיין ציבורי באמצעות תחנות רדיו שונות; נשלחים מסרונים באופן רצוף לתושבים, המיידעים אותם על מועד פקיעת תוקף של תעודות זהות והצורך בהנפקת תעודה חדשה; נפתחו לשכות דיגיטליות בתל אביב מרכז, תל אביב דרום (יפו), נוף הגליל, וכן תיפתח לשכה דיגיטלית נוספת בבאר שבע". זאת, כאמור בשל "חשש כי לשכות רשות האוכלוסין וההגירה לא יוכלו לעמוד בביקוש הגבוה לתעודות זהות, בנוסף לביקושים השגרתיים מצד תושבים בעלי דרכונים ותעודות זהות הפוקעים באופן שוטף מדי יום ושכבר פקעו זה מכבר ולא חודשו".

ברשות האוכלוסין מזהירים ש"פקיעת תעודת זהות ללא הנפקת תעודה חדשה במקומה, עשויה להקשות או למנוע קבלת שירותים שונים המחייבים תעודת זהות תקפה ובהתאם לכך זכויות שונות של תושבים ללא תעודת זהות תקפה, עלולות להיפגע".