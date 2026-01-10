דיווח בטיים: מאות מפגינים הרוגים כתוצאה מהעימותים באיראן

עדכונים שוטפים



08:19- שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו: ארה"ב תומכת בעם האמיץ של איראן

08:00-רופא בטהרן אמר למגזין טיים כי בשישה בתי חולים בטהרן נרשמו לפחות 217 מפגינים הרוגים כתוצאה מהעימותים



07:49- רזא פהלווי: קורא לעם האיראני האמיץ לצאת להפגנות היום ומחר בשעה 18:00 - והפעם לא רק לצאת לרחובות, אלא להיערך להשתלט על מרכזי הערים ולהגן עליהם. לאנשי כוחות הביטחון אני אומר להניח את נשקכם ולהצטרף לשיבוש מכונת הדיכוי. אני מתכוון לחזור למולדת כאשר המהפכה תנצח



07:00- מקורות אופוזיציה באיראן: מאות מפגינים נהרגו בעימותים ב-48 השעות האחרונות

06:42- חברת NetBlocks: ניתוק האינטרנט באיראן נמשך כבר 36 שעות ברציפות

02:42- ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני גינה את הקריאות בעד חמאס, בהפגנה נגד ישראל שנערכה בעיר: "אין מקום בעירנו לקריאות תמיכה בארגון טרור"



01:13- על רקע ההפגנות באיראן, ברשת X הוחלף האמוג'י של דגל איראן הנוכחי בדגל הקודם, מתקופת שלטון השאה

פורסם לראשונה ב-N12