איראן | סיקור שוטף

דיווח בטיים: מאות מפגינים הרוגים כתוצאה מהעימותים באיראן

רופא בטהרן אמר לטיים כי בשישה בתי חולים בטהרן נרשמו לפחות 217 מפגינים הרוגים כתוצאה מהעימותים • רזא פהלווי יורש העצר הגולה של איראן: "אני מתכוון לחזור למולדת כאשר המהפכה תנצח" • ניתוק האינטרנט באיראן נמשך כבר 36 שעות • ראש עיריית ניו יורק ממדאני גינה קריאות בעד חמאס בהפגנה נגד ישראל בעיר • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 08:28
הפגנות בטהרן / צילום: Reuters, SOCIAL MEDIA
הפגנות בטהרן / צילום: Reuters, SOCIAL MEDIA

עדכונים שוטפים


08:19- שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו: ארה"ב תומכת בעם האמיץ של איראן

08:00-רופא בטהרן אמר למגזין טיים כי בשישה בתי חולים בטהרן נרשמו לפחות 217 מפגינים הרוגים כתוצאה מהעימותים


07:49- רזא פהלווי: קורא לעם האיראני האמיץ לצאת להפגנות היום ומחר בשעה 18:00 - והפעם לא רק לצאת לרחובות, אלא להיערך להשתלט על מרכזי הערים ולהגן עליהם. לאנשי כוחות הביטחון אני אומר להניח את נשקכם ולהצטרף לשיבוש מכונת הדיכוי. אני מתכוון לחזור למולדת כאשר המהפכה תנצח


07:00- מקורות אופוזיציה באיראן: מאות מפגינים נהרגו בעימותים ב-48 השעות האחרונות

06:42- חברת NetBlocks: ניתוק האינטרנט באיראן נמשך כבר 36 שעות ברציפות

02:42- ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני גינה את הקריאות בעד חמאס, בהפגנה נגד ישראל שנערכה בעיר: "אין מקום בעירנו לקריאות תמיכה בארגון טרור"


01:13- על רקע ההפגנות באיראן, ברשת X הוחלף האמוג'י של דגל איראן הנוכחי בדגל הקודם, מתקופת שלטון השאה

פורסם לראשונה ב-N12