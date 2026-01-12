מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף־פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור, שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות, מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

המושג

מענק איזון: מענק שמועבר ממשרד הפנים לרשויות המקומיות במטרה לגשר בין הכנסות הרשות להוצאותיה.

ההקשר האקטואלי

בימים אלה נדון בכנסת חוק ההסדרים לשנת 2026 - כשאחת מהצעותיו המשמעותיות ביותר היא רפורמה במענק האיזון. במה מדובר?

מהו מענק האיזון?

במטרה להביא צמצום הפערים בין הרשויות המקומיות השונות והבטחת רמת שירותים בסיסית לכלל התושבים בישראל, משרד הפנים מעביר לרשויות המקומיות מענק שנועד לגשר בין הכנסות הרשות המקומית להוצאותיה, ולאפשר לכל הרשויות המקומיות להעניק לתושביהן שירותים בסיסיים, שאת חלקם הן מחויבות לספק על פי חוק.

עד תחילת שנות התשעים לא היו קריטריונים שקופים לקבלת מענק האיזון, והוא ניתן לרשויות המקומיות לפי שיקול דעת. בשנת 1992 הוחלט להקים ועדה ציבורית שתבחן את הנושא, ובעקבותיה נקבעו קריטריונים ברורים, שלפיהם חולקו המענקים בשנים 1994־2003. למרות זאת, עדיין נדרשו תיקונים, ובשנת 2000 מונתה ועדה נוספת שקיבלה את המנדט לדון בעניין אופן החלוקה - ועדת גדיש.

הוועדה קבעה נוסחה חדשה לאופן הקצאת הכספים, המעניקה משקל רב יותר לפרופיל הכלכלי של תושבי הרשות (רשויות מקומיות בעלות דירוג חברתי־כלכלי נמוך קיבלו עדיפות גבוהה יותר) והעדפה מופחתת ליישובים קטנים. נוסחת גדיש גם ביטלה את התלות של גובה מענק האיזון בגירעון התקציבי של הרשויות בפועל, מה שיצר בעבר תמריץ להגדלת הגירעון. החל משנת 2004 מקצה משרד הפנים את מענקי האיזון על פי ועדת גדיש.

מה השינוי המוצע?

טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2026 מציגה רפורמה במענק האיזון. עד היום, המענק מחולק לפי אשכולות, מה שיוצר קפיצות משמעותיות בסכומי ההקצאות בעקבות תזוזות קטנות של משתנים. על פי הצעת חוק ההסדרים, יתבצע מעבר למדדים רציפים, כך שיעשה שימוש בנתוני הערך של המדד החברתי־כלכלי של הרשות המקומית ולא באשכולות של המדד.

בנוסף, כיום זכאית כל רשות למענק מלא רק אם היא מצליחה לגבות לפחות 83% מהארנונה. לפי ההצעה, רף הגבייה יעלה ל־84% בשנת 2026 ול־85% בשנת 2027, וקבלת המענק המלא תותנה בעמידה ב־75% מיעד הגבייה. הצעת חוק ההסדרים קובעת כי יוקצה תקציב נוסף למענק האיזון לצורך מימוש החלטת הממשלה.