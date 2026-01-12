טראמפ: איראן הציעה לנו לחדש את המו"מ על הסכם הגרעין

עדכונים שוטפים

03:47 - טראמפ חשף: איראן פנתה לארה"ב והציעה לחזור למו"מ

הנשיא טראמפ חשף הלילה (בין ראשון לשני) שאיראן פנתה לארצות הברית בשבת והציעה לנהל משא ומתן על הסכם גרעין חדש. "ייתכן שנצטרך לפעול לפני פגישה איתם… אנחנו בתהליכים של תיאום פגישה", אמר הנשיא לכתבים על סיפון אייר פורס 1 ביום ראשון.

02:35 - טראמפ מאיים על איראן: אם היא תתקוף בסיסים אמריקניים באזור אנחנו נכה בהם חזק יותר משהם מתארים לעצמם

02:23 - טראמפ: אני מקבל עדכונים כל שעה על המחאות באיראן, אנחנו בוחנים אפשרויות חזקות מאוד בעניין הזה

01:52 - דיווח בלבנון על אופנוע שהותקף מהאוויר באזור צור

