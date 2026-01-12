ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טראמפ: איראן הציעה לנו לחדש את המו"מ על הסכם הגרעין
טראמפ: איראן הציעה לנו לחדש את המו"מ על הסכם הגרעין

הנשיא האמריקני חשף כי בשבת איראן פנתה לארה"ב והציעה לנהל מו"מ • כמו כן, טראמפ איים על איראן: אם היא תתקוף בסיסים אמריקניים באזור אנחנו נכה בהם חזק יותר משהם מתארים לעצמם • דיווח בלבנון על אופנוע שהותקף מהאוויר באזור צור • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:00 עודכן: 06:07
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

03:47 - טראמפ חשף: איראן פנתה לארה"ב והציעה לחזור למו"מ

הנשיא טראמפ חשף הלילה (בין ראשון לשני) שאיראן פנתה לארצות הברית בשבת והציעה לנהל משא ומתן על הסכם גרעין חדש. "ייתכן שנצטרך לפעול לפני פגישה איתם… אנחנו בתהליכים של תיאום פגישה", אמר הנשיא לכתבים על סיפון אייר פורס 1 ביום ראשון.

02:35 - טראמפ מאיים על איראן: אם היא תתקוף בסיסים אמריקניים באזור אנחנו נכה בהם חזק יותר משהם מתארים לעצמם

02:23 - טראמפ: אני מקבל עדכונים כל שעה על המחאות באיראן, אנחנו בוחנים אפשרויות חזקות מאוד בעניין הזה

01:52 - דיווח בלבנון על אופנוע שהותקף מהאוויר באזור צור

פורסם לראשונה ב-N12.